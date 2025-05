Samsung et la sécurité des données : peut-on avoir confiance ?

Samsung a fait de la sécurité des données une priorité absolue, avec des solutions comme Knox et Secure Folder pour protéger vos informations sensibles. Pourtant, les failles récentes rappellent qu’aucun système n’est infaillible.

L’architecture Knox : Fondation de la sécurité des données chez Samsung

Depuis plusieurs années, Samsung place la sécurité des données au cœur de ses appareils mobiles et connectés. C’est l’architecture Knox qui en constitue la base. Cette protection combine une approche matérielle et logicielle pour assurer une défense maximale des informations sensibles.

Grâce à son intégration directe au niveau du processeur, Knox peut vérifier l’intégrité de votre smartphone à chaque allumage, grâce à un système de démarrage sécurisé. Ce mécanisme détecte toute tentative de modification non autorisée, comme l’installation de logiciels malveillants, et peut empêcher l’appareil de démarrer s’il repère une menace.

L’une des grandes forces de Knox est sa capacité à isoler les données sensibles dans un environnement ultra-sécurisé nommé Knox Vault. Cette zone protégée stocke des informations critiques comme les empreintes digitales, les mots de passe ou encore les clés de chiffrement.

En plus de ce compartimentage, Knox intègre également des fonctionnalités telles que le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), qui limite les permissions accordées aux applications. Ce mécanisme empêche par exemple qu’un simple jeu puisse accéder à des données sensibles comme vos informations bancaires ou votre localisation GPS.

Samsung n’a pas réservé Knox aux seuls smartphones Galaxy. La plateforme est également intégrée à ses tablettes, ordinateurs portables, téléviseurs intelligents et certains objets connectés. Cette approche étendue permet aux utilisateurs de profiter d’une sécurité des données homogène et renforcée, quels que soient les appareils qu’ils utilisent au quotidien.

Enfin, grâce à des mises à jour régulières et à une intégration étroite avec Android, Knox évolue constamment pour faire face aux nouvelles menaces, renforçant toujours davantage la sécurité des données chez Samsung.

Secure Folder : Un espace chiffré pour renforcer la sécurité des données personnelles

L’un des outils les plus innovants de Samsung est Secure Folder. Il s’agit d’une solution permettant de créer un espace crypté dans l’appareil, dédié à la sécurisation des données sensibles. D’une certaine manière, c’est comme si l’on disposait d’un deuxième téléphone virtuel, totalement indépendant du premier.

Ce dossier sécurisé utilise le chiffrement AES-256, un standard militaire reconnu mondialement pour son efficacité. Les données y sont protégées par une authentification supplémentaire. Par exemple, un mot de passe, un code PIN ou une reconnaissance biométrique. Ainsi, même en cas de perte ou de vol de votre appareil, vos contenus restent protégés et inaccessibles sans votre autorisation.

Secure Folder est synchronisé avec le cloud Samsung. Ce qui permet notamment de sauvegarder les fichiers sensibles tout en préservant leur confidentialité. Bien entendu, les données envoyées vers le cloud sont elles aussi chiffrées. Ce qui assure une protection optimale des données lors de leur transfert et de leur stockage.

Cependant, malgré toute sa robustesse, Secure Folder n’est pas exempt de failles. En 2025, une vulnérabilité avait permis à un hacker non authentifié d’accéder à certaines photos stockées dans cet espace.

Quand les experts mondiaux valident l’expertise de Samsung en matière de sécurité

Samsung ne se contente pas de formuler des promesses en matière de sécurité. L’entreprise s’appuie sur des certifications internationales reconnues pour démontrer la fiabilité et l’efficacité de ses solutions. Parmi elles, la certification EAL5+ attribuée à Knox Vault se distingue tout particulièrement. Ce niveau d’évaluation atteste en effet que cette zone sécurisée est conçue pour résister aux attaques physiques et logicielles les plus sophistiquées.

Le système Knox lui-même est certifié selon la norme Common Criteria, un standard adopté dans plus de 30 pays. Cette reconnaissance témoigne du sérieux et de la rigueur des processus mis en place par Samsung pour concevoir, tester et maintenir ses solutions de protection des données à un niveau d’exigence élevé.

En complément, les services cloud associés à Knox font l’objet de vérifications régulières, notamment via des audits SOC 2 Type II et des tests d’intrusion. Ces démarches garantissent que les données stockées dans le cloud Samsung respectent les normes de sécurité des données les plus élevées.

Dernière distinction en date : Samsung peut désormais se prévaloir du label U.S. Cyber Trust Mark, gage de son engagement envers des pratiques rigoureuses en cybersécurité et en protection des données.

Avec des serveurs répartis en Europe, en Corée, au Canada et en Inde, Samsung doit néanmoins ajuster ses politiques de protection des données pour se conformer aux exigences propres à chaque juridiction.

Samsung rattrapé par ses failles

Malgré ces avancées, Samsung reste exposé aux vulnérabilités propres à toute infrastructure numérique. L’entreprise n’échappe donc pas aux risques de failles de sécurité. Ainsi, en novembre 2023, une fuite majeure a touché ses clients britanniques. Un cybercriminel a exploité une faille dans une application tierce intégrée au site web de Samsung UK. Des données relatives à des commandes passées entre 2019 et 2020 ont alors été compromises.

Début 2025, c’était au tour de sa filiale allemande d’être touchée par une cyberattaque. Plus de 270 000 tickets de support ont été compromis. Cela suite au piratage des identifiants d’un partenaire externe, Spectos, qui remonte à 2021. L’attaque, bien que peu sophistiquée, illustre combien une seule faille dans la chaîne de confiance peut avoir des conséquences majeures sur la sécurité des données.

La surcouche logicielle One UI, utilisée sur les Galaxy, a également connu un bug critique en mai 2025. Ce dernier permettait de lire en clair les données stockées dans le presse-papiers. Par exemple, des mots de passe. Et même des coordonnées bancaires. Même si Samsung a corrigé le problème rapidement, cela souligne la difficulté de maintenir une sécurité absolue des données sur un système aussi vaste.

Même Secure Folder, pourtant présenté comme ultra-sécurisé, n’a pas échappé aux critiques. Une vulnérabilité découverte en début d’année a permis un accès non authentifié à des photos et applications stockées

Mars 2025, une vulnérabilité critique (CVE-2025-2233) a été détectée dans SmartThings Hub. Ce cas montre que même les systèmes IoT peuvent être des vecteurs d’attaque redoutables pour la sécurité des données.

Améliorer la sécurité de ses données sur les appareils Samsung

Face à ces défis, Samsung encourage les utilisateurs à prendre eux-mêmes des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des données sur leurs appareils. La première étape consiste à bien comprendre les permissions accordées aux applications. À cette fin, One UI intègre désormais un tableau de bord lisible, qui détaille quels programmes accèdent à quels types de données.

Il est également crucial de toujours désactiver les permissions superflues. Par exemple, une application météo n’a pas besoin d’accéder à vos contacts ou à votre historique de navigation. En limitant les accès, vous réduisez considérablement les risques potentiels liés à la sécurité des données.

Samsung a par ailleurs lancé un mode Anti-Tracking, accessible depuis les paramètres de sécurité. Cette fonctionnalité bloque le suivi en ligne par les sites web et les publicitaires. Elle protège ainsi la vie privée des utilisateurs en limitant drastiquement la collecte de leurs données personnelles.

Pour les développeurs et experts en cybersécurité, le programme Bug Bounty de Samsung offre une récompense financière aux personnes découvrant des vulnérabilités avant qu’elles ne soient exploitées. Cette démarche collaborative permet d’améliorer toujours plus la sécurité des données au sein de l’écosystème Samsung.

Enfin, à la suite des récentes fuites de données en Allemagne et au Royaume-Uni, Samsung a revu sa stratégie de communication. L’entreprise s’engage désormais à informer plus rapidement les utilisateurs en cas de violation, en s’appuyant sur des notifications claires, précises et accessibles. Cette transparence renforcée marque une avancée notable dans la construction d’une relation de confiance autour de la sécurité des données.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.