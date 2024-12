32 heures d’autonomie ?! Le PC portable « le plus léger du monde » au CES 2025 !

Pour un PC portable, l’autonomie est indispensable. C’est pourquoi Asus se prépare à impressionner avec son dernier modèle. Doté d’une autonomie de 32 heures, cet ordinateur commence déjà à captiver les passionnés de technologie.

Après Lenovo, Asus nous surprend aussi avec son dernier bijou technologique, un PC portable ultra-léger et incroyablement autonome. Promettant jusqu’à 32 heures de batterie, cet ordinateur suscite déjà des attentes énormes. Présenté comme le plus léger au monde, il sera dévoilé au CES 2025 à Las Vegas, dans moins de deux semaines. Voyons ce qui distingue tant ce modèle.

D’après Asus, ce nouveau Zenbook Copilot+ représente un tournant dans l’univers des PC portables. Inspiré par le minimalisme et la nature, il offre une légèreté exceptionnelle, presque irréelle.

Dans la bande annonce publiée récemment, il est montré flottant comme une plume… Une image qui donne envie de croire à un produit hors norme ! Cependant, aucun chiffre précis n’a encore été communiqué sur son poids.

Pour mériter son titre, ce PC devra battre des modèles populaires comme le Surface Pro 11e édition ou le Lenovo Yoga Slim 7x. Et je dois avouer, en tant qu’utilisateur de PC portable, que je rêve souvent d’un appareil aussi léger que performant.

En plus, son design élégant promet de séduire ceux qui recherchent une combinaison parfaite entre esthétique et praticité.

Selon Asus, le point fort de ce Zenbook Copilot+ est son autonomie de 32 heures. Pour atteindre une telle durée, Asus pourrait miser sur des composants comme le Snapdragon X Elite ou l’Intel Core Ultra Series 2. Rappelons que ces processeurs sont réputés pour leur faible consommation énergétique et leur grande efficacité.

Toutefois, il est essentiel de rappeler que les chiffres avancés par les fabricants sont souvent obtenus dans des conditions idéales. En effet, leurs tests se déroulent avec une luminosité réduite et peu de tâches en arrière-plan.

Le Zenbook Copilot+ sera officiellement dévoilé lors de l’événement « Always Incredible » organisé par Asus le 7 janvier 2025.

