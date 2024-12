Lenovo a créé un PC qui se déroule ! Découvrez les images en fuite avant le CES 2025

Après les télévisions, Lenovo se prépare à introduire sur le marché son tout premier ordinateur portable à écran enroulable.

Contrairement à de nombreux prototypes qui ne voient jamais le jour, l’ordinateur portable à écran enroulable de Lenovo est sur le point de devenir une réalité. Après avoir conquis le domaine des télévisions enroulables, Lenovo s’attaque aux ordinateurs portables.

Et selon les informations de Evan Blass, le ThinkBook Plus Gen 6 devrait être dévoilé au CES 2025, prêt à impressionner le marché.

Lenovo dévoile le ThinkBook Plus avec écran enroulable

D’après les premières images, le prochain ThinkBook Plus de sixième génération sera équipé d’un écran standard capable de se dérouler.

Le concept présenté montre un ordinateur transformable : un simple bouton déclenche l’extension de l’écran, qui passe de 12,7 pouces à 15,3 pouces. Ce format, avec un rapport hauteur et largeur de 8:9, rappelle deux écrans 16:9 empilés.

Rappelez-vous, Lenovo avait déjà présenté un prototype similaire lors du MWC 2023 à Barcelone. À l’époque, ce modèle proposait une résolution impressionnante de 2024 x 2368 pixels une fois déployé.

Cependant, les imperfections techniques rendaient cette innovation encore peu adaptée à un usage commercial.

Cette fois-ci, les photos fuitées montrent un produit plus abouti. Le design semble mieux maîtrisé, et le mécanisme d’extension paraît plus fiable. Si Lenovo réussit à corriger les défauts initiaux, cet ordinateur enroulable pourrait bien devenir une référence dans le domaine des écrans transformables.

De même, Lenovo n’est pas étranger aux concepts avant-gardistes. Le ThinkPad X1 Fold, lancé en 2020, proposait un écran OLED pliable utilisable avec un clavier séparé. Bien que ce produit ait nécessité des ajustements, une deuxième génération est arrivée en 2022.

Lenovo avait aussi innové avec la série ThinkBook Plus, qui intégrait des écrans e-ink pour des fonctionnalités hybrides. Et avec cette nouvelle technologie enroulable, je pense que Lenovo semble prêt à franchir une nouvelle étape.

6th Gen Lenovo ThinkBook Plus. Expected to debut at CES in January.



World’s first rollable display-equipped product headed for retail.#CES2025 pic.twitter.com/IErFaV1N9K — MacSol Tech (@MacSolTech) December 20, 2024

Peut-on attendre une révolution avec les écrans enroulables ?

Aujourd’hui, les écrans pliables sont de plus en plus courants, mais les écrans enroulables restent rares. Lenovo explore donc un territoire encore peu investi. Si cet ordinateur parvient à combiner fonctionnalité, praticité et durabilité, je crois qu’il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d’appareils.

D’ailleurs, les images marketing montrent déjà des usages variés. En mode déroulé, l’ordinateur affiche une visioconférence sur la partie supérieure de l’écran et une présentation en bas.

Une autre image révèle un traitement de texte en bas et une plateforme de diapositives en haut. Ces exemples soulignent le potentiel multitâche de ce concept.

Quant aux spécifications finales, elles n’ont pas encore été dévoilées. Toutefois, les dimensions annoncées (12,7 pouces extensibles à 15,3 pouces) et la résolution élevée suggèrent un produit haut de gamme.

Que pensez-vous de ce concept d’écran enroulable de Lenovo ? Serait-il utile pour votre quotidien ? Selon vous, cet ordinateur enroulable peut-il concurrencer les appareils pliables actuels ? Donnez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.