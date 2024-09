Lenovo dévoile le 1er laptop dansant : la nouvelle mode des PC portables ?

La révolution technologique continue avec Lenovo qui a présenté son dernier bijou : le 1er laptop dansant nommé Lenovo Auto Twist AI. La marque a dévoilé une série de nouveaux ordinateurs portables mais c'est celui-ci qui est fascinant.

Lenovo continue de repousser les limites de l'innovation avec sa série d'ordinateurs portables qui allient performance impressionnante et fonctionnalité ludique. Toutefois, le Lenovo Auto Twist AI, un laptop dansant, a attiré toute l'attention. Découvrez dans cet article de quoi il est vraiment capable et quels sont ses avantages.

Un ordinateur qui danse ! C'est possible ?

À l'IFA, un salon professionnel des technologies à Berlin, Lenovo a présenté une série de nouveaux ordinateurs. Parmi cette dernière, on retrouve le Yoga Slim 7i Aura Edition. Il se démarque par des processeurs Intel Core Ultra et des modes intelligents. Il y a aussi le ThinkPad X1Carbon Gen 13 qui offre 18 heures d'autonomie. Chaque modèle répond à des besoins variés, que ce soit pour le travail, la mobilité ou l'innovation.

Cependant, c'est le Lenovo Auto Twist AI qui a le plus captivé l'attention. Ce laptop, encore un prototype en phase de test pour le moment, se met à danser lorsqu'on le lui demande. Il peut se déplacer dans toutes les directions et même ajuster son équilibre pour éviter des mouvements trop brusques. Lors de la démonstration, il a même tenté une petite pirouette, bien contrôlée. Certes, il ne s'agit pas d'un ballet digne des plus grands danseurs. Mais l'idée de voir un PC bouger de lui-même reste fascinante.

Auto Twist AI : bien plus que le fameux laptop dansant de lenovo

Au-delà de son aspect ludique, l'Auto Twist AI est conçu pour améliorer l'expérience utilisateur. Il est, par exemple, compatible avec les commandes vocales. Il suffit de lui demander pour qu'il passe d'un mode à l'autre. Mode fermé, mode ouvert, mode danse ou, pour les modèles deux-en-un, mode tablette. Il réagit même lorsqu'on lui dit : « Salut Twist ».

Ce laptop est également doté d'une capacité de rotation automatique à « double degré de liberté ». Il peut ainsi ajuster l'angle de l'écran en fonction des mouvements des yeux de son utilisateur. Cette fonctionnalité permet de toujours garder l'écran dans une position optimale. À noter que chaque fois que vous vous éloignez, ce laptop se ferme. Mieux encore : il est conçu pour promouvoir une utilisation ergonomique en minimisant la fatigue oculaire.

