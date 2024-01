Windows ou Android ? Plus besoin de choisir avec ce laptop Lenovo !

Windows et Android dans un seul appareil, est-ce possible ? La réponse est un grand oui. Le nouveau laptop de Lenovo, le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, est l’illustration parfaite de cet exploit. Et c’est aussi une des innovations les plus marquantes du CES 2024.

L’interface tactile d’un système Android combinée avec la performance de Windows. Désormais, vous pourrez profiter de ces atouts dans un seul et même appareil. Le Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid sera bientôt une référence dans cette catégorie. Avec cette approche, ce géant de la high-tech pourra prendre la place de leader du marché. Les passionnées attendent avec impatience la suite des évènements.

Intel Core Ultra 7 X Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Deux processeurs vont alimenter le nouveau ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Le premier, le modèle Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 s’occupera du côté Android. En effet, ce système peut œuvrer en indépendant, si vous détachez l’écran du laptop. Vous pourrez alors l’utiliser comme une tablette classique. Le système Android dispose de 12 Go de RAM, 256 Go de stockage flash. Côté autonomie, cette « tablette » profite d’une batterie indépendante de 38 Wh.

Une fois que vous aurez branché l’écran, vous jouirez de la puissance du processeur Intel Core Ultra 7. Ce dernier sera combiné à 32 Go de Ram, et un stockage SSD de 1 To. Vous bénéficierez d’une résolution 2,8 K, avec la technologie OLED. Côté autonomie, la partie laptop dispose de 75 Wh de batterie.

L’ergonomie sera au rendez-vous

Cette combinaison de deux systèmes, le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, est assez léger. Son poids est le même que les autres ordinateurs portables. De plus, il est très facile de le manipuler. Il suffit de tirer délicatement l’écran pour utiliser la tablette, et c’est tout. Ces manipulations se font sans risques. C’est un des atouts de ce modèle.

Par contre, ce modèle représente un petit inconvénient. Parfois, il faut déplacer les fichiers manuellement entre les systèmes d’exploitation pour pouvoir les employer en permanence. Certes, ce n’est pas une difficulté majeure, mais les adeptes attendent une amélioration de la part de Lenovo.

À quand le lancement officiel ?

Il faut attendre au moins trois mois pour profiter du ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid. Lenovo a prévu de lancer cette innovation à partir du deuxième trimestre de 2024. Côté prix, vous devez débourser 1823,62 euros (1999 dollars) pour bénéficier de ce modèle 2-en-1.

Ce n’est pas la seule surprise de Lenovo

Après le ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, Lenovo a aussi annoncé d’autres innovations lors du CES 2024. La 5e génération du Lenovo ThinkBook 16p a particulièrement surpris le grand public. Ce modèle est doté d’un processeur Intel de 14e génération, et un GPU Nvidia GeForce RTX 4060. Le design a plu les adeptes, avec quelques accessoires permettant d’installer une webcam 4 K. Mais la performance a un prix. Ce modèle innovation coûte 1458,71 euros (1599 dollars). La sortie a été annoncée vers le mois de mars 2024.