[CES] – Une technologie révolutionnaire redonne espoir aux personnes handicapées

WIMAGINE, une innovation CEA, vient de recevoir un CES 2024 Innovation Awards. En mai dernier, l’espoir s’est concrétisé pour les personnes paraplégiques grâce à une avancée médicale et une technologique exceptionnelle. Pour la première fois, un individu paraplégique a pu retrouver la capacité de marcher en contrôlant ses jambes par la pensée. Cette prouesse est le fruit du travail acharné des chercheurs du CEA au sein du centre de recherche Clinatec. Elle ouvre des perspectives révolutionnaires pour les personnes handicapées.

WIMAGINE, une technologie CEA récompensée

La technologie à l’origine de cette avancée spectaculaire est baptisée WIMAGINE. Elle vient de remporter le prestigieux CES 2024 Innovation Awards dans la catégorie « Accessibilité & Aging tech ». Cette interface cerveau-ordinateur (BCI) développée par le CEA pourrait non seulement transformer la vie des personnes paraplégiques mais également apporter des solutions novatrices pour d’autres conditions médicales.

Restaurer la connexion entre le cerveau et les mouvements

Les personnes atteintes de paraplégie ou tétraplégie suite à un accident grave de la moelle épinière perdent la capacité de transmettre l’information électrique du cerveau aux membres. Pour remédier à cette situation, les chercheurs du CEA ont conçu la technologie BCI WIMAGINE. Cette interface unique rétablit la connexion entre le cerveau et les zones motrices. Ce qui permet davantage d’interpréter les intentions de mouvement du patient.

La composition de WIMAGINE

WIMAGINE se compose d’un implant cérébral chirurgicalement posé à la surface du cerveau. Cet implant détecte les signaux électriques émis par les aires cérébrales, comme les aires motrices. Associée à une unité de décodage cérébral dotée d’une intelligence artificielle (IA), la technologie interprète en temps réel ces signaux neuronaux. Les informations obtenues sont ensuite transformées en signaux de commandes numériques capables de piloter des dispositifs tels que des exosquelettes ou des systèmes de stimulation de la moelle épinière ou encore des muscles.

Des réalisations historiques grâce à WIMAGINE

WIMAGINE a déjà marqué l’histoire avec deux réalisations majeures. En 2019, un patient tétraplégique a pu contrôler un exosquelette à quatre membres grâce à l’activité cérébrale. En 2023, un patient paraplégique a retrouvé le contrôle naturel de la marche grâce à la combinaison de la technologie WIMAGINE avec un stimulateur de la moelle épinière.

Vers de nouvelles applications et essais cliniques

Aujourd’hui, d’autres essais cliniques sont en cours pour étendre les applications de WIMAGINE. Les équipes de Clinatec envisagent jusqu’ici, d’utiliser cette technologie BCI pour la rééducation neurologique des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral d’ici 2025. De plus, l’interface cerveau-ordinateur pourrait aussi jouer un rôle crucial dans le décodage de la parole. Ce sera crucial chez les patients souffrant de troubles de la communication liés à des affections neurologiques.

En remportant le CES 2024 Innovation Awards, WIMAGINE s’affirme comme une lueur d’espoir pour les personnes handicapées. Cela ouvre globalement la voie à un avenir où la technologie et la médecine se conjuguent pour redonner autonomie et qualité de vie à ceux qui en ont le plus besoin.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.