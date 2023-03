L’ère de l’IA commence selon Bill Gates : l’humain surpassé dans 10 ans ?

À travers une longue lettre de 7 pages, Bill Gates annonce l’avènement de l’ère de l’IA et prédit le futur de cette technologie. Selon lui, la machine va égaler le cerveau humain d’ici 10 à 100 ans…

Longtemps considéré comme l’homme le plus riche du monde, pionnier de l’informatique, investisseur visionnaire et proche du pouvoir : Bill Gates n’est pas n’importe qui. Et quand il parle, il peut être judicieux de tendre l’oreille pour savoir ce qui nous attend…

Quelques années avant la crise du Covid-19, en 2015, le fondateur de Microsoft avait déjà prédit l’imminence d’une pandémie dévastatrice.

À présent, le célèbre américain vient de publier une lettre de 7 pages intitulée « The Age of AI has Begun » (l’ère de l’IA a commencé).

Ce document paraît une semaine après le lancement de GPT-4 par OpenAI, et le même jour que le lancement de Google Bard. Si vous l’ignorez, c’est aussi le jour de l’équinoxe du printemps marqué par une nouvelle lune en bélier signifiant le début d’un tout nouveau cycle…

Dans ce long manifeste, Bill Gates partage sa vision sur le futur de l’intelligence artificielle. Selon lui, cette technologie est « aussi fondamentale que la création du microprocesseur, du PC, d’internet et du téléphone mobile ».

Par le passé, le businessman a déjà fait part de son enthousiasme quant à l’avenir de l’IA. Il estime notamment qu’elle pourrait servir dans le domaine de l’éducation, ou fournir des conseils médicaux pour les personnes n’ayant pas accès à la médecine.

S’il réitère cet optimiste dans sa lettre, le milliardaire partage aussi ses inquiétudes. D’après lui, il existe un risque important que les humains l’utilisent à mauvais escient.

En outre, à mesure que la technologie s’améliore, il est possible qu’une IA extrêmement puissante émerge et « fixe ses propres objectifs »…

À travers cette lettre, mister Gates met en lumière le double tranchant de l’intelligence artificielle : un outil pouvant accroître la productivité, mais risquant aussi de creuser les inégalités mondiales…

Un assistant personnel numérique pour tous

Dans le monde du travail, Bill Gates explique comment l’IA pourrait être utilisée comme « assistant personnel numérique » pour accroître la productivité des employés.

Intégrée à des outils numériques comme la suite Microsoft Office, elle pourrait notamment aider à gérer et rédiger des emails. Les « agents personnels » générés par l’IA pourraient aussi partager leurs connaissances et leurs données avec les équipes.

Ainsi, à mesure que le coût de la puissance de calcul diminue, il estime que GPT s’apparentera de plus en plus à un travailleur disponible pour nous aider sur différentes tâches.

Un précieux secours dans le secteur de la santé

Toujours selon Bill Gates, pour l’industrie de la santé, l’IA pourrait libérer les professionnels des tâches administratives les plus rébarbatives.

Dans les pays pauvres, les soignants pourraient devenir plus productifs et donc accueillir davantage de patients. Il est même possible que l’IA aide à traiter les patients vivant à l’écart des établissements de santé.

Comme le souligne le milliardaire, l’intelligence artificielle est déjà utilisée à ce jour pour analyser les données médicales et concevoir de nouveaux médicaments. Toutefois, la prochaine génération d’outils sera même capable d’aider à prédire les effets secondaires des médicaments et calculer les dosages.

Une autre possibilité serait de laisser l’IA concevoir des graines sur mesure adaptées aux climats locaux pour l’agriculture dans les pays pauvres, et de développer des vaccins pour le bétail.

Ceci pourrait devenir crucial face aux changements climatiques et aux températures extrêmes ajoutant une pression massive sur les fermiers des régions les plus démunies.

Une révolution pour l’éducation

Concernant le secteur de l’éducation, Bill Gates prédit une véritable transformation d’ici cinq à dix ans. L’IA va fournir du contenu personnalisé pour le style d’apprentissage de chaque étudiant, et sera capable d’apprendre ce qui motive chaque individu ou au contraire le pousse à se désintéresser du programme scolaire.

De même, l’IA pourrait aider les enseignants à planifier leurs cours et à évaluer la compréhension des étudiants sur les différents sujets abordés en classe.

Toutefois, même lorsque la technologie sera parfaite, Gates estime que « l’apprentissage dépendra toujours d’une bonne relation entre élèves et enseignants ». Par conséquent, l’IA ne remplacera pas les professeurs.

Par ailleurs, il souligne que l’IA devra obligatoirement être équitablement accessible pour toutes les écoles du monde entier pour que les enfants de foyers démunis ne soient pas laissés derrière.

En outre, les enseignants devront s’adapter à l’utilisation de nouvelles technologies comme ChatGPT par les élèves. En guise d’exemple, il suggère de laisser un étudiant utiliser GPT pour rédiger un premier brouillon d’un essai avant de le personnaliser et de l’étoffer.

Une IA égale au cerveau humain dans 10 ans ?

Aux dires de Bill Gates, « les IA superintelligentes sont notre futur ». Il prédit l’émergence d’une intelligence artificielle égale au cerveau humain d’ici 10 à 100 ans grand maximum.

Comme l’explique l’Américain, « comparés à un ordinateur, nos cerveaux fonctionnent au rythme d’un escargot : un signal électrique dans le cerveau se déplace 100 000 fois moins vite que dans une puce de silicone ».

Ainsi, lorsque les développeurs pourront généraliser un algorithme d’apprentissage et l’exécuter à la vitesse d’un ordinateur, nous ferons face à une AGI (intelligence artificielle générale) incroyablement puissante.

Cette IA sera « capable de faire tout ce qu’un cerveau humain peut faire, sans aucune limite sur la taille de sa mémoire où la vitesse à laquelle elle fonctionne. Ce sera un profond changement ».

Malheureusement, « il y a une possibilité que les IA soient hors de contrôle ». En effet, « une machine pourrait décider que les humains sont une menace, que ses intérêts sont différents des nôtres, ou simplement cesser de s’intéresser à nous ».

De manière générale, pour exploiter tout le potentiel de cette nouvelle technologie, Bill Gates appelle à la fois à placer des barrières contre les risques et à propager ses bienfaits au plus grand nombre de personnes possible…