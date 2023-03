IA : pourquoi Google et Amazon sont à la traîne derrière OpenAI ?

Dans cette course effrénée à la technologie de l’intelligence artificielle (IA), Google et Amazon s’acharnent pour atteindre le sommet. Cependant, il est surprenant de constater que ces géants technologiques sont encore loin derrière OpenAI.

Au cours de la dernière décennie, la technologie de l’intelligence artificielle (IA) a connu une croissance explosive, et elle continue d’évoluer à un rythme vertigineux. Dans une concurrence entre de nombreuses entreprises pour la course à cette technologie, les résultats actuels prouvent qu’OpenAI a pris une longueur d’avance. La raison de ce succès peut être attribuée à la stratégie d’engagement à promouvoir l’utilisation responsable de l’IA.

Course à l’IA : les entreprises tech emploient 33000 spécialistes

Selon une société londonienne, cinq géants de la tech emploient actuellement un total de 33000 spécialistes R&D en IA. Amazon est celle qui compte le plus de personnel qualifié, avec un effectif de 10 113 personnes. Elle est suivie de près par Microsoft avec 7 133 et Google avec 4 970. Ces données ont été obtenues par une analyse des sites web des entreprises et de milliers de profils LinkedIn.

Toutes ces statistiques ne tiennent pas compte des récents licenciements chez Amazon ni des ingénieurs en logiciel travaillant sur l’IA. Néanmoins, ils témoignent de l’importance accordée à la recherche sur l’IA par les grandes entreprises de la technologie.

Par ailleurs, OpenAI a joué un rôle crucial dans l’avancement de l’IA générative avec le lancement de ChatGPT. Un chatbot qui est devenu le service internet connaissant la plus forte expansion de tous les temps. Cette innovation a suscité une concurrence entre Microsoft et Google pour inclure l’IA générative dans de nombreux logiciels. En réponse au succès de DALL-E 2 d’OpenAI, Adobe Inc. a également présenté un modélisateur d’images d’IA.

Cette réussite est attribuée à l’accès direct du public aux chercheurs spécialistes d’OpenAI. Cela le différencie d’Amazon qui possède le maximum d’effectif dans la recherche en IA. OpenAI a créé ChatGPT sans impliquer de nombreux ingénieurs et chefs de produits en raison de son orientation recherche. Cette approche a permis une plus grande liberté de recherche et de créativité dans le développement de ChatGPT.

Comment l’IA pourrait sauver Amazon après l’échec coûteux d’Alexa

Il y a environ dix ans, Amazon a lancé Echo, une enceinte contenant l’assistant virtuel Alexa, commercialisée à 100 euros. Malheureusement, cette initiative s’est soldée par un échec coûteux pour l’entreprise. Les Chatbots tels que ChatGPT ressemblent à des humains, tandis qu’Alexa, Siri et Google Assistant ont des limites de contrôle.

En outre, Amazon a récemment signé des accords avec de grandes entreprises spécialisées dans l’apprentissage automatique pour renforcer sa plateforme cloud, AWS. Ces accords pourraient orienter l’entreprise vers l’IA, après son échec dans la création de services à grande échelle.

Bien que le géant de l’e-commerce ait annoncé son intention de licencier 9 000 employés supplémentaires prochainement, il a embauché massivement des spécialistes de l’IA au cours des cinq années précédentes. Toutefois, compte tenu des récents problèmes rencontrés par Alexa, certains des derniers licenciements pourraient être liés à cette activité.

En mettant à disposition un outil performant et sans test préalable, l’approche d’OpenAI en matière d’IA présente des risques pour le public. Le modèle linguistique le plus récent, GPT-4, a été évalué pendant six mois avant sa mise en circulation. Andy Jassy, PDG d’Amazon, devra peut-être réfléchir attentivement à la gestion des experts en IA de l’entreprise.