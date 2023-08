La Chine choque le monde en dévoilant une armada de robots futuristes

La conférence World Robot Conference se déroulait à Pékin du 15 au 22 août 2023. Découvrez les robots les plus incroyables présentés lors de cet événement d’envergure mondiale !

La Chine est à la fois l’un des pays les plus peuplés du monde, et une immense force économique qui se développe très rapidement en solitaire.

Délesté des considérations éthiques freinant l’innovation en Occident, le dragon d’Asie progresse à toute allure et prend de l’avance sur les autres puissances mondiales.

À tel point que ses innovations prodigieuses étonnent et fascinent, donnant l’impression qu’un fossé technologique se creuse au fil du temps.

Pour la huitième année consécutive, la World Robot Conference a pris place à Pékin pendant le mois d’août 2023 et d’incroyables robots de dernière génération y ont été dévoilés.

Humanoïdes et quadrupèdes au plus grand mondial de la robotique

Plus de 600 exposants étaient au rendez-vous, dont les colosses de l’industrie tels que Unitree, Ex Robots ou Data Robotics.

Les visiteurs ont pu découvrir avec stupéfaction des robots humanoïdes dotés de peau synthétique, si réalistes qu’il devient difficile de les discerner de véritables humains…

Les chiens robots quadrupèdes et autres animaux étaient également une attraction phare du salon, notamment le CyberDog 2 de Xiaomi.

Des bras robotiques industriels dernier cri ont aussi été présentés. Ils joueront un rôle clé dans la stratégie du président chinois Xi Jinping, visant à faire passer le secteur de la fabrication du pays de la création de produits low-cost de basse qualité à une production high-tech.

Les différents automates ont créé le spectacle en servant boissons et nourritures, dansant en chorégraphie, peignant des portraits ou effectuant des acrobaties.

De nombreux assistants robotiques ont également été présentés pour une large variété d’industries comme la santé ou l’hôtellerie.

Voici en images les robots les plus impressionnants déployés pendant 7 jours dans les travées du Etrong International Exhibition and Convention Center de Pékin !

A robot developed by Data Robotics displays dunking the basketball at the Beijing World Robot Conference (WRC) 2023, in Beijing, China. — Reuters



Visit our website: https://t.co/Io0cmmFdM4#GeoNews pic.twitter.com/xmDO4XkJMH — Geo English (@geonews_english) August 22, 2023

Kids growing up watching robots build cars.



They will be astonished that their grandparents once built cars with… hands! 😆



This is at World Robot Conference in #Beijing #China #automation pic.twitter.com/xTfDTkUKQQ — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) August 19, 2023

Check out these 'bionic men' robots imitating ancient Chinese poets Li Bai and Du Fu, on display at the World Robot Conference 2023 in Beijing. pic.twitter.com/OScMwQIXUf — USA TODAY (@USATODAY) August 18, 2023

The World Robot Conference started on Wednesday in Beijing, China.



🤖 Nearly 600 robot products from over 160 domestic and international enterprises are being exhibited, featuring humanoid robots capable of mimicking human facial expressions. pic.twitter.com/YAa3hS6vKs — NoComment (@nocomment) August 17, 2023

By @CCTV_Plus “Young contestants from home and abroad are showcasing their #creativity and technical know-how at an ongoing youth #robot design contest, part of the World Robot Conference 2023, which runs from Aug 16 to 22 in Beijing.” #China #GenZ pic.twitter.com/0qY2IcEt0O — China4Tech (@China4Tech) August 23, 2023

WATCH: 🤖 Robot or human? Chinese tech companies showed off human-like robots with hyper-realistic expressions and gestures in the annual World Robot Conference in Beijing. pic.twitter.com/wWkNN14rEy — TODAY (@TODAYonline) August 21, 2023

Playing table tennis, playing gobang, and providing massages… See these smart and agile robots at the World Robot Conference (#WRC2023) held in #Beijing from Aug. 16 to 22 pic.twitter.com/NBAicS0Pej — China Xinhua News (@XHNews) August 19, 2023

Nearly 600 robot products from 159 companies are on display! The World Robot Conference 2023 opened in Beijing on August 16. #Robots pic.twitter.com/D19Fg9Fptb — Touch Beijing (@touch_beijing) August 17, 2023