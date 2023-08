Xiaomi dévoile Cyberdog 2 : le robot IA qui va remplacer votre chien ?

Cette semaine, c’est la semaine des nouveautés chez Xiaomi. Lei Jun, le boss du géant technologique chinois a annoncé une série de nouveaux venus dans son catalogue de gadgets électroniques, dont la deuxième itération de son chien robot, Cyberdog 2. Plus abouti que son prédécesseur, ce robot va-t-il remplacer votre chien ?

Cyberdog 2 : une esthétique plus aboutie. Le chien a un museau

Lors d’une conférence en début de semaine, le géant chinois de la technologie a officiellement dévoilé la nouvelle itération de CyberDog, baptisée CyberDog 2. Cette seconde version est livrée avec de nombreuses améliorations esthétiques et des mises à niveau en termes de performances.

From Canine Slide to Techie Trot. What are your creative names for these #CyberDog2 moves?#XiaomiLaunchAugust2023 pic.twitter.com/KTnf39mslK — Xiaomi (@Xiaomi) August 16, 2023

Son aspect est nettement plus abouti et ressemble plus à un chien avec son museau bien allongé qui lui change de Cyberdog. Ce dernier avait un visage aplati qui rappelle étrangement Spot, le chien robot de Boston Dynamics. Cyberdog et Spot étaient plus de quadrupèdes robotisés que des chiens-robots.

Un simple coup d’œil sur CyberDog 2 révèle un design plus affiné. Esthétiquement, les changements sont significatifs. Les courbes sont bien dessinées sur l’ensemble du robot : corps, jambes, têtes. Avec son museau et ses deux petites oreilles, il évoque le physique d’un doberman.

Votre animal de compagnie 2.0 ?

Alors que la plupart des chiens-robots sont conçus à des fins industrielles ou militaires, Cyberdog 2, lui, a été développé pour être un animal de compagnie. Un peu comme le chien robot Aibo de Sony. Si son aspect s’est fait plus réaliste, la société a également travaillé sur son comportement pour le rendre plus naturel.

Cyberdog 2 aurait subi plus de 30 000 simulations d’IA de vrais chiens pour garantir ce résultat. Embarquant le processeur NX, ce robot est beaucoup plus intelligent par rapport à son prédécesseur. Il peut notamment exécuter des commandes, suivre son utilisateur, simuler des actions telles que manger et boire, etc.

Xiaomi met aussi en avant CyberGear, le micro-actionneur développé par la société. Ce système améliore l’agilité du robot et lui permet d’effectuer des mouvements plus complexes. Cyberdog 2 peut par exemple se relever après une chute. Il peut aussi effectuer des sauts périlleux. Côté vitesse, la société annonce 1,6 mètre par seconde.

Cyberdog 2 : un concentré de technologies

Plus beau et plus agile, Cyberdog 2 est aussi un véritable concentré de technologies qui viennent améliorer et multiplier ses capacités. Il est notamment équipé d’un système de détection et de prise de décision de pointe. À cela s’ajoutent 19 capteurs pour la vision, l’ouïe et la sensibilité tactile.

Sa suite de capteurs comprend entre autres quatre microphones avec reconnaissance vocale AI. Cyberdog 2 est aussi équipé d’une caméra de profondeur RealSense avec un objectif Fish Eye saisissant des images de qualité RVB. Il dispose aussi d’un capteur ToF et d’un capteur laser.

Cyberdog 2 est livré avec Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11ac. Sa batterie interne aurait une autonomie de 90 minutes. La recharge se fait via USB-C. Il peut être contrôlé par une télécommande, un smartphone ou par la voix. Tout cela fait moins de 9 kg, le robot pesant exactement 8,9 kg.

Le chien de Xiaomi exécute Ubuntu et ROS2. La société a rendu la plateforme open-source pour attirer les développeurs. Pour l’heure, Cyberdog 2 est uniquement disponible en Chine pour 12 999 yuans, soit un peu plus de 1 600 euros. La société n’a pas évoqué un déploiement à l’échelle mondiale.