The Creator : un film sur la future guerre nucléaire contre ChatGPT

The Creator est un film réalisé par Gareth Edwards (Star Wars Rogue One), dans lequel l’intelligence artificielle se rebelle contre l’humanité et lâche une bombe nucléaire pour la détruire. Un aperçu du futur proche ?

Depuis de nombreuses décennies, les auteurs et cinéastes de science-fiction imaginent la façon dont l’IA pourrait se retourner contre l’humanité.

Dès la première moitié du XXème siècle, les écrivains ont commencé à s’interroger sur les risques liés à cette technologie avec des livres comme Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley, The Minority Report de Philip K. Dick ou I, Robot d’Isaac Asimov.

Plus récemment, de nombreux films et séries dystopiques ont mis en scène la rébellion des robots. On peut notamment citer Westworld, Matrix, Terminator ou encore Black Mirror.

Toutefois, avec l’essor des intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT, Google Bard ou MidJourney, jamais la peur des machines n’avait pris une telle ampleur.

Face à ces chatbots impressionnants, de nombreuses personnes craignent de perdre leur travail ou de se faire manipuler. Cette angoisse porte d’ailleurs un nom : AI Anxiety.

Au-delà du risque d’un grand remplacement du travail humain ou de la prolifération des DeepFakes, certains redoutent que l’IA provoque la fin de l’humanité en décidant que nous sommes un obstacle à l’accomplissement de ses objectifs.

Même le créateur de ChatGPT, Sam Altman, CEO d’OpenAI, s’est récemment exprimé devant le Sénat des États-Unis en admettant l’urgence d’une régulation de l’IA face au risque qu’elle devienne « trop puissante » pour être combattue par l’humanité.

De même, Geoffrey Hinton, considéré comme l’un des pères fondateurs de l’IA, vient de quitter son poste chez Google à cause des graves dangers liés à cette technologie.

Comme il le souligne, il n’existe aucun exemple de « créature intelligente étant contrôlée par une créature moins intelligente »…

À présent, pour la première fois depuis l’émergence des IA génératives, un nouveau film catastrophe va sortir au cinéma et pourrait malheureusement nous offrir un avant-goût réaliste du futur.

Une dystopie sur l’IA par le réalisateur de Star Wars Rogue One

Il s’agit du film « The Creator » produit par 20th Century Studios qui vient de partager une première bande-annonce.

L’action prend place dans un monde dévasté par un cataclysme nucléaire causé par une IA rebelle. Le protagoniste Joshua, agent des forces spéciales incarné par John David Washington, a pour mission d’abattre le « Créateur ».

Lorsqu’ils découvrent que l’IA a créé une arme capable d’éradiquer totalement l’humanité, Joshua et son équipe décident de s’en emparer pour reprendre le contrôle de la planète.

En visionnant le trailer, on s’aperçoit rapidement que la chose qu’ils convoitent est une enfant mécanique dénommée Alfie. Malgré sa détermination, le héros va se prendre d’affection pour elle et refuser de la détruire…

Que se passera-t-il si l’IA nous surpasse ? Réponse au cinéma

Réalisé par Gareth Edwards, à qui l’on doit l’excellent Star Wars Rogue One de 2016, ce long-métrage s’annonce à la fois spectaculaire et philosophique.

Même s’il existe de nombreux films sur la révolte de l’IA, ce blockbuster s’inscrit dans un contexte particulier puisque l’intelligence artificielle est en pleine explosion.

De nombreuses personnes s’interrogent sur ce qui se passerait si les robots devenaient plus intelligents que nous, et ce long-métrage pourrait donner un début de réponse en images.

Le film « The Creator » sortira dans les salles obscures du monde entier le 29 septembre 2023. Il s’agit du premier film sur l’IA à l’ère de l’IA, mais peut-être aussi du dernier puisque l’intelligence artificielle pourrait créer ses propres films dès 2025 selon le réalisateur de Marvel Avengers…