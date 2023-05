Vidéo : les robots Tesla bientôt prêts pour le soulèvement des machines ?

Une vidéo révèle les robots humanoïdes de Tesla en mouvement synchronisé, équipés d’un châssis, accomplissant de nouvelles tâches simples.

Tesla dévoile des images inédites de ses Tesla Bots dans un châssis prêt pour la production, dépassant les problèmes initiaux. Les robots Tesla peuvent désormais se déplacer lentement, saisir des objets et reconnaître leur environnement. Une avancée prometteuse pour ces androïdes polyvalents.

Les Robots Tesla : des progrès vers l’opérationnalité et l’autonomie

Elon Musk a présenté lors de l’assemblée des actionnaires une nouvelle vidéo mettant en scène les Tesla Bots. Ces robots humanoïdes ont connu des améliorations depuis leur révélation initiale lors de l’événement AI Day de Tesla. Précédemment, seule une version déconstruite était montrée, avec une capacité de déplacement limitée. Cependant, la nouvelle vidéo montre des robots autonomes se déplaçant plus efficacement, réalisant des tâches manuelles.

Les progrès réalisés depuis leur première présentation sont indéniables. Bien que les mouvements des robots Tesla semblent encore un peu lents, ils témoignent d’une avancée significative vers un modèle de production opérationnel. L’équipe de Tesla a travaillé intensivement pour parvenir à ces résultats, comme en témoigne la récente mise en place du châssis présenté dans la vidéo. Les Tesla Bots semblent prêts à relever de nouveaux défis et à démontrer leur potentiel dans diverses tâches.

Mises à jour du Tesla Bot

La vidéo présente les mises à jour du projet Tesla Bot, telles que le contrôle du couple moteur et la reconnaissance de l’environnement. L’IA apprend également à partir des mouvements humains et peut manipuler des objets. Un Tesla Bot est montré en train de ramasser et de déplacer des objets, illustrant l’apprentissage de l’IA à partir de démonstrations humaines.

Après sept mois, le robot Tesla se rapproche d’un produit concret. Il est bien loin de son apparence initiale en tant que simple « gars en costume ». La production de ce robot devrait commencer après la livraison des premiers Cybertrucks tant attendus. L’entreprise d’Elon Musk se rapproche de la concrétisation de son ambition de créer des robots humanoïdes avancés. Les progrès réalisés témoignent de l’engagement de Tesla à développer des technologies innovantes pour façonner l’avenir de l’automatisation et de l’intelligence artificielle.