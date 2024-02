Le téléchargement illégal explose en France : comprendre ce retour en force

La France connaît actuellement une forte recrudescence du téléchargement illégal. Cette hausse est causée selon les analystes par les coûts exorbitant des abonnements sur les plateformes de streaming. Pour les régulateurs et tous ceux dont les droits sont bafoués par ce piratage, le téléchargement illégal reste une préoccupation majeure.

Site de piratage : près de 141 milliards de visites en 2023

Depuis des années, la France (et d’autres pays d’ailleurs), font des pieds et des mains pour lutter contre le téléchargement illégal, notamment de films et de séries, mais aussi de musiques et de programmes TV.

Une douzaine d’années après la mise en place de la Hadopi, les autorités françaises ont créé l’Arcom en 2022. Regroupant l’Hadopi et le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou CSA, cette nouvelle autorité se veut être plus efficace dans la lutte contre le piratage des œuvres audiovisuelles.

Avec l’intervention de ces autorités, de nombreux sites de téléchargement illégal ont été fermés. Même si d’autres apparaissent dans la foulée, le piratage s’est quelque peu calmé, avant de reprendre ces 3 dernières années en France.

Entre 2020 et 2023 par exemple, le nombre de visites sur les sites de téléchargement illégal a connu une hausse de 35 %. En 2023, les chiffres font état de 141 milliards de visites indique Bloomberg. La même enquête évoque une hausse de 39 % des piratages de films en 2022.

Hausse du téléchargement en France : les plateformes de streaming pointées du doigt

Au mois d’octobre de l’année dernière, le propriétaire du site T 411 (une référence dans l’univers du Torrent à l’époque, fermé en 2017) a écopé de 150 000 euros d’amende et de 489 millions d’euros de dommages et intérêts. Le tribunal correctionnel de Rennes l’a également condamné à 3 ans de prison.

Cette condamnation fait suite aux nombreuses plaintes déposées par des associations d’auteurs et les grands noms de l’industrie du cinéma (entre autres). La peine prononcée est exceptionnelle, mais n’a pas fini de dissuader les adeptes du téléchargement illégal.

Alors comment expliquer la recrudescence du téléchargement illégal en France malgré les mesures drastiques mises en place ? Pour les observateurs et les analystes, la multiplication des plateformes de streaming et surtout la hausse constante du coût des abonnements sont en cause.

Face à quoi, les sites de téléchargement illégal deviennent tout naturellement plus attractifs. Pour tenter de réfréner les opérations illégales, les autorités et les ayant droits doivent trouver les moyens de proposer des alternatives plus accessibles (en termes de coût et de services) et mieux sensibiliser les utilisateurs sur l’illégalité.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.