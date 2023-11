YouTube déclare la guerre aux vidéos créées par l’IA : peut-il gagner ?

Les créateurs de contenu qui utilisent l’IA seront bientôt sanctionnés par YouTube. Serait-ce le début d’un long bras de fer sur internet ? En tout cas, la branche de Google vient de renforcer sa position.

Le géant des vidéos, YouTube, vient d’annoncer une nouvelle mesure sur sa plateforme. Le site prévoit des sanctions pour les contenus conçus à partir de l’intelligence artificielle. Les vidéos concernées vont être supprimés s’ils ne respectent pas cette règle. YouTube va alors fouiller ces contenus générés par l’IA sur son site. Et il a adopté des stratégies efficaces pour arriver à son objectif.

Une application des règles dévoilées par Google

Google, l’entreprise mère de YouTube, vient de modifier leur stratégie de gestion en septembre dernier. En effet, les créateurs de contenu doivent mettre une étiquette d’avertissement sur les vidéos et les publicités générées par l’IA.

YouTube va alors appliquer cette mesure sur l’IA à partir de 2024. Et les créateurs qui ne respectent pas cette règle risquent de graves sanctions. Les contenus seront d’abord supprimés. Par ailleurs, le créateur en question sera banni de la plateforme dans certains cas. Et comme toujours, ces sanctions s’appliquent aussi sur le système de monétisation de YouTube.

La lutte contre la désinformation commence

« L’IA générative a le potentiel de libérer la créativité sur YouTube et de transformer l’expérience des téléspectateurs et des créateurs sur notre plateforme » Emily Moxley et Jennifer Flannery O’Connor, vice-présidentes de la gestion des produits, YouTube.

Les cadres de l’entreprise viennent d’émettre leur opinion concernant le danger de l’IA sur YouTube. Désormais, les concepteurs de vidéo doivent inclure des informations à propos des outils utilisés lors de l’élaboration de contenu. Et cette règle intéresse particulièrement l’intelligence artificielle.

Et cette stratégie est très efficace pour lutter contre la désinformation. Récemment, des vidéos publiées sur YouTube ont été générées par l’IA. Le monde d’internet a été bouleversé par cette situation. Ce sont des contenus deepfake, qui imitent le visage, la voix et la gestuelle d’une célébrité. Pour les hackers, cette technique permet de manipuler l’opinion publique.

« Cela est particulièrement important dans le cas où le contenu aborde des sujets sensibles, tels que les élections, les conflits en cours et les crises de santé publique, ou les responsables publiques » Emily Moxley et Jennifer Flannery O’Connor, vice-présidentes de la gestion des produits, YouTube.

Des stratégies bien rodées pour lutter contre les contenus indésirables

Une IA va analyser les contenus sur YouTube. Elle va ensuite signaler le créateur, ainsi que les responsables du site en cas d’effraction à la règle. Le géant de la vidéo va sanctionner le responsable.

Par ailleurs, les victimes peuvent porter plainte en cas d’atteinte à leur confidentialité. Cette situation concerne surtout les contenus deepfake. Dans les prochaines mises à jour, YouTube va faciliter les demandes de suppressions de cas concernés.

Enfin, les musiciens, les maisons de production, et autres professionnels du secteur peuvent aussi réagir si leurs œuvres sont exploitées sur le site.

Avec ces stratégies, YouTube pourrait mieux contrôler les contenus générés par l’IA. Mais on attend toujours l’évolution de la situation après la mise en place de ces nouvelles mesures.