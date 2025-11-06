GEO : comment les IA façonnent la réputation en ligne des entreprises

Avant, le référencement se résumait à quelques mots-clés et une stratégie SEO bien ficelée. On savait où cliquer, quoi publier et comment grimper dans Google. C’était presque confortable.

Aujourd’hui, ce monde est désordonné. Car il y a désormais ce qu’on appelle la visibilité IA. Alors, les responsables de l’information et de la recherche (IRR) ont un nouveau défi. Le GEO ou Generative Engine Optimization (GEO).

Autrefois, les IRR pouvaient gérer leur image publique en suivant des règles simples : bon contenu, bons liens, bonne visibilité. C’était prévisible. Aujourd’hui, plus rien ne l’est. Les modèles de langage comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity n’obéissent à aucune formule fixe.

Deux personnes peuvent poser la même question et obtenir deux réponses totalement différentes. Cela signifie qu’un investisseur peut lire une description précise et flatteuse de votre entreprise… pendant qu’un autre découvre une version datée ou biaisée.

Le véritable enjeu est là. Les grands modèles linguistiques se nourrissent de ce qu’ils trouvent sur le web. Tout ce qui est public peut être lu par une IA. En alimentant ces canaux avec des données exactes et actuelles, vous influencez la perception globale de votre entreprise dans ce nouvel espace de découverte.

Mais s’ils croisent des blogs d’opinion, des critiques anciennes ou des articles approximatifs, ils risquent de transformer ces textes en faits supposés. Une étude de MuckRack a d’ailleurs révélé que 27 % des réponses des IA proviennent de la presse, 30 % de blogs et 11 % de contenus propriétaires. Ce qui a l’air équilibré.

Seulement, c’est inégal. Car pour une entreprise, la moindre information obsolète peut resurgir, transformée par l’IA en vérité d’apparence. Prenons un exemple. Un investisseur tape “entreprises avec problèmes de réputation”. Si un vieux billet mentionne votre marque dans ce contexte, le modèle peut le ressortir sans nuance.

L’IA visite votre site plus souvent que les humains

Peu de responsables en communication le savent. Les moteurs d’IA génèrent désormais du trafic vers les sites d’entreprise. Christopher S. Penn, expert en data marketing, explique qu’il est possible de suivre ce trafic généré par les IA elles-mêmes. On peut voir les pages qu’elles explorent et les informations qu’elles extraient, même si le processus reste opaque.

Ces robots d’exploration visitent régulièrement les sites pour apprendre, corriger ou compléter leurs connaissances. Il est donc essentiel de préparer votre contenu à cette lecture automatique. Autrement dit, ranger votre site avant l’arrivée de ces “visiteurs algorithmiques”. Plus vos données sont propres et cohérentes, plus l’IA les interprétera correctement.

Ce phénomène redéfinit la notion même de trafic. Les visiteurs humains diminuent, pendant que les systèmes d’IA se multiplient. Votre site web est donc peut-être lu plus souvent par des modèles d’apprentissage que par de vrais lecteurs. Ce qui signifie que l’image que ces machines construisent de votre marque influence désormais la perception du public.

La GEO, c’est un peu du SEO pour cerveaux artificiels. Pour qu’un site soit compris par ces nouveaux lecteurs, la clarté devient essentielle. Le contenu doit être structuré, avec une logique fluide d’un paragraphe à l’autre. Les modèles d’IA apprécient les textes ordonnés, faciles à “digérer”. Une écriture claire, directe et conversationnelle évite les mauvaises interprétations.

Les sections de type “question-réponse” sont particulièrement efficaces. Elles reflètent la façon dont les IA formulent et restituent l’information. Des résumés clairs et des sous-titres précis renforcent la compréhension. Cela peut sembler anodin. Toutefois un simple changement de ton ou de structure peut influencer la manière dont votre marque sera perçue dans une requête générative.

Enfin, il faut tester son contenu. Convertir votre site en texte brut et le soumettre à un outil d’IA pour voir ce qu’il retient. Vous découvrirez rapidement les zones floues, les messages perdus ou les angles mal compris. Ce test montre comment l’intelligence artificielle “voit” votre entreprise. Et parfois, cette image diffère de ce que vous croyez montrer.

