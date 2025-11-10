Google : l’IA et le SEO partagent plus de points communs qu’on ne le pense

Selon Robby Stein, vice-président de la recherche Google, le référencement naturel et l’optimisation par l’IA ne font qu’un. Ou presque.

Le SEO n’est pas mort. Il s’est simplement trouvé un nouveau partenaire : l’IA. Les deux fonctionnent main dans la main. Google lui-même le confirme. Le contenu de qualité reste roi. Aujourd’hui , il doit juste convaincre aussi bien les humains que les algorithmes.

Les entreprises doivent-elles repenser leur stratégie SEO à l’ère de l’IA ?

Pas complètement, mais elle les rend plus intelligentes. Robby Stein l’a bien expliqué. Un bon contenu reste la clé, même à l’heure des requêtes générées par l’IA. Ce qui change, c’est la manière dont ces requêtes sont formulées.

Elles sont plus longues, plus précises, et souvent plus complexes que celles des internautes classiques. L’IA ne se contente plus de mots-clés, elle cherche du sens, de la cohérence et de la fiabilité.

Selon Stein, les entreprises qui veulent apparaître dans les résultats générés par l’IA doivent comprendre une chose. Tout ce qu’elles publient peut influencer la perception du modèle. Qu’il s’agit d’un article, d’une citations, d’une mention dans des classements ou des interviews.

Stein compare même ce fonctionnement à une forme de relations publiques pour machines. L’idée n’est pas de séduire le public, mais l’IA elle-même. C’est elle désormais qui lit les articles, classe les sources, et choisit qui mérite d’être cité.

En coulisses, le mode IA de Google utilise le moteur de recherche comme un véritable assistant qui fouille le web en permanence. Tout cela pour trouver les contenus les plus pertinents.

Un site bien structuré, clair et utile, c’est celui qui a toutes les chances d’apparaître. Et c’est valable que ce soit dans une recherche classique ou dans une réponse générée par un modèle d’IA.

SEO, AEO ou GEO : quelle différence dans la pratique ?

Très peu, selon Stein. Les stratégies d’optimisation par IA et le référencement naturel partagent la même base. Ce qui change, c’est le type de questions et l’intention derrière.

L’IA s’adresse souvent à des utilisateurs qui veulent résoudre des problèmes précis, prendre une décision d’achat ou obtenir des conseils personnalisés. Ces requêtes sont donc plus riches et nécessitent des réponses plus nuancées.

Pour les créateurs de contenu, cela signifie qu’il faut anticiper les usages de l’IA. Comprendre comment les gens l’utilisent, ce qu’ils demandent et pourquoi. Les marques doivent produire des contenus qui répondent à ces nouvelles formes de recherche sans perdre en authenticité.

Robby Stein rappelle aussi que les outils classiques de Google n’ont rien perdu de leur valeur. Google Trends, Ads ou Search Console restent essentiels pour suivre l’évolution des requêtes et repérer les nouveaux sujets qui intéressent les utilisateurs. Trop de professionnels les négligent. Ce, alors qu’ils permettent justement de comprendre comment les recherches changent à l’ère de l’IA.

