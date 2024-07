Top des meilleurs prompts pour ChatGPT

Annoncé comme une révolution dans le domaine du numérique, ChatGPT explore une multitude de sujets aussi fascinants que variés. Les prompts parcourent de nombreux univers riches et diversifiés qui vont de la philosophie aux hautes technologies en passant par le divertissement, la science-fiction, et bien d'autres débats. Je vous propose de découvrir les requêtes les plus populaires sur la plateforme d'intelligence artificielle d'OpenAI.

Qu'est-ce qu'un prompt, et qui sont les utilisateurs ?

Avant d'aller plus loin, il serait judicieux de revenir sur le prompt et ses particularités. Il s'agit essentiellement d'une phrase ou d'une série de phrases qui orientent le modèle IA vers un objectif spécifique. Dans tous les cas, cette requête déclenche une réponse détaillée basée sur des recherches effectuées par les algorithmes sur le Net. Selon ChatGPT lui-même, les prompts sont le plus souvent formulés par quelques profils :

Développeurs et chercheurs en IA : Ils utilisent l'intelligence artificielle pour expérimenter avec des modèles de langages et explorer les capacités de l'IA.

Étudiants et universitaires : Majoritairement jeunes, ces personnes emploient ChatGPT comme outil d'apprentissage et de recherche. Elles s'en servent également pour discuter de sujets scolaires ou académiques en tout genre.

Passionnés de technologie : Ce sont des personnes de tous horizons qui restent fascinées par la puissance de calcul des nouveaux algorithmes.

Simples curieux : Cette catégorie englobe des individus de tous horizons qui cherchent à interagir avec une IA pour des conversations. Ils trouvent sur les plateformes IA des conseils pratiques ou des réponses à leurs nombreux questionnements sur le monde contemporain.

Entreprises et développeurs de produits : De nombreux modèles économiques intègrent ChatGPT. Ce sont surtout des sociétés qui emploient des chatbots ou des systèmes d'assistance, voire d'autres applications basées sur le langage naturel.

Toujours selon ChatGPT, les formules les plus utilisées par les internautes sont :

« Explique-moi [+sujet] comme si j'avais 5 ans.”

“Donne-moi des idées de [+thème] pour un article de blog.”

“Rédige un email professionnel pour [+situation].”

“Quels sont les avantages et les inconvénients de [+sujet] ?”

“Crée un plan de cours sur [+sujet].”

“Donne-moi une liste de tâches pour [+projet].”

“Raconte-moi une histoire courte sur [+thème].”

“Quels sont les faits intéressants sur [+sujet] ?”

“Aide-moi à préparer un discours sur [+sujet].”

“Donne-moi des conseils pour améliorer [+compétence].”

L'amour parmi les top des prompts ChatGPT

De nombreuses personnes se tournent vers ChatGPT pour obtenir des conseils sur leurs relations. Quelques-unes d'entre elles se demandent « Comment résoudre des conflits avec mon partenaire ? » Ceux qui sont en couple depuis belle lurette cherchent également à savoir « Comment raviver la flamme de l'amour? ».

ChatGPT fournit en général des réponses basées sur des principes de communication ouverte et honnête, ainsi que sur l'importance de passer du temps de qualité ensemble. Les robots recommandent alors aux humains d'organiser des rendez-vous réguliers. Selon eux, surprendre son partenaire avec de petites attentions peut aussi faire une grande différence.

Déclarer sa flamme grâce à ChatGPT

Parmi les prompts populaires, il y a en outre les déclarations romantiques. Formuler des messages pour exprimer ses sentiments peut être délicat. Avec un léger pincement au cœur, beaucoup demandent à ChatGPT des idées de lettres d'amour ou de SMS romantiques. Des phrases comme « Tu es la lumière de ma vie » ou encore « Chaque jour passé à tes côtés est un trésor » sortent tout droit des réflexions des algorithmes. Peu importe quel robot en est l'auteur, ce type de prompt aiderait à créer une connexion émotionnelle plus forte avec l'être aimé.

Conseils relationnels et soutien émotionnel

Les partenaires amoureux ne sont pas les seuls à profiter des conseils avisés de ChatGPT. Ce dernier peut aussi se mettre dans la peau d'un coach émotionnel. Beaucoup de requêtes portent alors sur les conseils pour améliorer la communication en famille ou avec les camarades de classe. En période de stress ou de conflit, de nombreux internautes se tournent vers l'IA. User de prompts comme « Quelles stratégies puis-je utiliser pour rester calme pendant une dispute ? » fournit le soutien nécessaire.

Intelligence artificielle et éducation

L'éducation est un domaine où l'intelligence artificielle pèse tout son poids. Le top des prompts ChatGPT inclut de nombreuses requêtes formulées par les étudiants. Ces derniers retrouvent sur la plateforme d'OpenAI l'aide qu'il leur faut pour leurs devoirs. Ils posent des questions comme « Peux-tu m'expliquer la théorie de la relativité en termes simples ? » ou « Quels sont les éléments essentiels d'une dissertation argumentative ?« . ChatGPT offre des explications claires et structurées, ce qui facilite ainsi l'apprentissage. De plus, l'IA peut proposer des ressources supplémentaires ou des exercices pratiques pour renforcer la compréhension.

Stratégies d'étude efficaces

Les jeunes utilisateurs aiment également demander des conseils sur les stratégies d'étude. Ils cherchent habituellement à savoir « Comment améliorer ma concentration pendant mes révisions ? » ou « Quelles techniques puis-je utiliser pour mieux mémoriser mes cours ?« . ChatGPT suggère des méthodes, telles que la technique Pomodoro. Elle consiste à étudier par intervalles de 25 minutes suivis de courtes pauses. Une autre approche fait appel à l'utilisation de cartes mémoire pour l'apprentissage actif.

Top des prompts « cuisine » sur ChatGPT

La cuisine est une autre catégorie où ChatGPT intervient fréquemment. Beaucoup de personnes recherchent des recettes simples, mais délicieuses. Elles demandent souvent « Peux-tu me donner une recette facile de poulet rôti ? » ou « Quelles sont les meilleures recettes de pâtes rapides ?« . ChatGPT propose généralement des recettes avec des instructions étape par étape. Les réponses incluent des astuces pour optimiser la saveur et réduire le temps de préparation. Par exemple, pour un poulet rôti, l'IA recommande de mariner la viande avant cuisson pour ajouter plus de goût.

Trouver des substitutions d'ingrédients

Lorsque quelqu'un découvre qu'il lui manque un ingrédient essentiel pour une recette, il demande dans la plupart des cas « Que puis-je utiliser à la place de l'œuf dans cette recette ? » ou « Quelle est une bonne alternative au beurre ? ». ChatGPT répond avec des suggestions viables, comme utiliser de la compote de pommes en pâtisserie à la place des œufs, ou choisir de l'huile de coco comme substitut au beurre.

Vie pratique : domaine de prédilection des algorithmes

Dans le domaine de la vie pratique, ChatGPT est souvent consulté pour des conseils sur l'organisation personnelle. Les utilisateurs posent régulièrement des questions telles que « Comment puis-je mieux gérer mon temps ? » ou « Quelles sont des stratégies efficaces pour désencombrer ma maison ? ». ChatGPT recommande des techniques de gestion du temps comme l'utilisation d'un agenda numérique ou papier pour planifier les tâches quotidiennes et hebdomadaires. Pour le désencombrement, l'approche Marie Kondo est généralement mentionnée. En somme, il s'agit de garder seulement ce qui apporte de la joie dans sa vie et jeter le reste.

Les astuces ménagères constituent une autre sous-catégorie importante en vie pratique. Les questions « Comment enlever une tache de vin rouge sur un tapis ? » et « Quel est le moyen le plus efficace de nettoyer des fenêtres sans laisser de traces ? » figurent parmi les plus posées. ChatGPT propose des solutions éprouvées, comme utiliser du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour les taches difficiles. Les robots de Sam Altman proposent également un mélange d'eau et de vinaigre pour un nettoyage sans traces des vitres.

Prompts de santé et bien-être sur ChatGPT

A l'ère où tout se passe à une très grande vitesse, ChatGPT aide de nombreux utilisateurs à fixer des objectifs et à se focaliser sur l'essentiel pour un meilleur équilibre vie-travail. Dans cette optique, l'intelligence artificielle parle beaucoup de Méditation et de mindfulness. Ses suggestions pour des exercices méditatifs sont variées. Les utilisateurs lui demandent souvent de les « guider pour une séance de méditation de 10 minutes axée sur la respiration« .

Les demandes concernant des routines de fitness ou des conseils nutritionnels sont aussi très répandues. Dans le domaine de la santé, les végétariens sont nombreux à poser des questions sur le régime idéal pour garder une alimentation équilibrée. De leur côté, ceux qui mangent de tout se demandent d'ailleurs « Quels sont les principaux avantages et inconvénients d'un régime végan ».

Parfois, les internautes demandent en outre à chatGPT des médicaments ou des traitements spécifiques. Pour ne pas se substituer aux professionnels de la santé, les algorithmes évitent souvent de citer des produits qui exigent une ordonnance. Cela dit, le top des prompts ChatGPT inclut des sujets plus généraux tels que la prise en charge de la grippe, la prévention des angines, la régulation du sommeil, etc.

Requêtes sur le développement personnel

Le développement personnel regroupe un grand nombre de prompts sur ChatGPT et les requêtes figurent même parmi le top. Les utilisateurs cherchent dans la majorité des cas des moyens d'améliorer leur bien-être mental et physique. Des questions typiques portent sur « les activités puis-je faire pour réduire le stress« . D'autres se focalisent davantage sur les méthodes pour « développer la confiance en soi« .

En bon coach, ChatGPT propose l'exercice physique régulier, mais suggère en même temps d'écrire dans un journal pour mieux gérer la pression. L'IA conseille en même temps de toujours se fixer des objectifs réalisables et de se concentrer sur ses réussites plutôt que sur ses échecs. Lisez également : la clé d'une vie apaisée se trouve dans cette étonnante révélation.

Motivation et productivité

Les utilisateurs interrogent ChatGPT par des prompts tels que « Comment rester motivé dans mes projets personnels ? » ou « Quelles astuces puis-je utiliser pour être plus productif au travail ?« . L'IA leur conseille alors de découper les grands projets en tâches plus petites et accessibles. Elle recommande en même temps d'utiliser une check-list et de célébrer chaque petite victoire. Structurer son environnement de travail pour minimiser les distractions serait également une clé de la productivité selon les éclairages de ChatGPT.

Prompts techniques

Les développeurs et techniciens utilisent ChatGPT pour résoudre des problèmes techniques, coder plus efficacement ou se former sur de nouveaux outils et technologies. Lorsqu'un bug apparaît, nombreux sont ceux qui se tournent vers ChatGPT pour obtenir un diagnostic rapide. Dans notre top des prompts ChatGPT se trouve « Pourquoi mon code Python retourne-t-il toujours une erreur de syntaxe ici ? ».

Apprentissage de langages de programmation

Les questions portant sur l'apprentissage de nouveaux langages de programmation tels que JavaScript, Python ou C++ sont également récurrentes. De leur côté, les programmeurs se posent la question « Comment puis-je déclarer une variable en JavaScript ? ».

Alors, avez-vous retrouvé les questions que vous posez souvent à ChatGPT parmi ces nombreux prompts cités en exemple ?

