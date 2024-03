La clé d’une vie apaisée se trouve dans cette étonnante révélation

Des chercheurs ont analysé 154 études impliquant plus de 10 000 participants pour déterminer la meilleure façon de gérer la colère.

Nous avons tous vécu ces moments où, submergés par la colère, nous avons eu du mal à conserver notre calme. Certains optent pour des exercices physiques intenses afin d'évacuer ce « trop-plein » d'émotions. D'autres préfèrent se retirer au calme et pratiquer des activités apaisantes. Mais quelle est la meilleure approche selon la science ?

Une recherche approfondie lève le voile

Une vaste étude menée par des chercheurs a scruté les résultats de 154 précédents travaux, impliquant au total plus de 10 000 participants. L'objectif ? Déterminer les méthodes les plus efficaces pour apaiser la colère. Les activités ont été réparties en deux catégories : celles qui diminuent l'activation émotionnelle (respiration profonde, méditation, etc.) et celles qui l'augmentent (exercices physiques violents, frapper un sac de frappe, etc.).

Le verdict est sans appel

Les conclusions de cette recherche exhaustive sont on ne peut plus claires : les activités visant à réduire l'activation émotionnelle sont largement plus efficaces pour calmer la colère. Cette tendance se vérifie quels que soient le genre, l'ethnie, l'âge, la culture ou le statut des participants (étudiants, délinquants, personnes en situation de handicap, etc.). De plus, ces méthodes « douces » fonctionnent aussi bien en séances individuelles que collectives, en présentiel ou via des plateformes numériques.

À l'inverse, les pratiques destinées à accroître l'activation, comme les exercices physiques violents, ne montrent aucun réel bénéfice pour l'apaisement de la colère.

La recette anti-colère ? Douceur et sérénité

Face à un accès de colère, la science préconise donc de privilégier des activités apaisantes plutôt que de chercher à « se défouler ». Respiration contrôlée, méditation, yoga, activités manuelles légères comme la cuisine ou le tricot : autant d'options simples et accessibles pour retrouver votre sérénité.

Ainsi, la prochaine fois que vous sentirez la moutarde vous monter au nez, éloignez-vous des chaussures de course et des gants de boxe. Optez plutôt pour un petit exercice de respiration et une activité manuelle relaxante. Votre colère s'envolera bien plus vite !

