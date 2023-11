Quels sports pratiquer pour être heureux ? La science donne enfin la réponse

Faire du sport, tout en entretenant sa santé mentale. C’est tout à fait possible avec ces activités physiques. Une étude a enfin éclairci toutes les questions concernant ces bénéfices.

Faire du sport pour améliorer sa santé mentale, est-ce possible ? La réponse est un grand oui. En effet, certaines activités physiques procurent une sensation de bien-être, et permettent même de gérer le stress. Toutefois, il existe des précautions à prendre avant de se lancer sur cette voie. Mais ne vous inquiétez pas, car la science a les explications à toutes vos questions.

Des chercheurs ont mené des études poussées pour comprendre les impacts des activités physiques sur le cerveau. Ils ont alors analysé les données venant des images cérébrales des athlètes.

Chez les sportifs de haut niveau, de nouveaux neurones sont générés chaque jour. Ce phénomène contribue à la gestion du stress, et à la mémorisation. Les exercices physiques augmentent le flux sanguin cérébral. Cet organe profite donc d’une oxygénation optimale. Les neurones ont donc assez d’énergie pour fonctionner correctement. Des facteurs neurotrophiques sont aussi libérés par les muscles pour accentuer cet effet.

Privilégiez les sports collectifs

Pratiquer un sport d’équipe a des effets bénéfiques sur la santé mentale. Cette tendance se remarque surtout chez les adolescents. Selon plusieurs études, intégrer une équipe sportive permet de diminuer le stress. À noter que ces adolescents connaissent des troubles de l’humeur, dus aux hormones. Certaines situations conduisent même à des épisodes anxieux, voire une dépression.

Les sports collectifs sont alors recommandés pour développer votre bien-être. En effet, vous allez tisser des liens amicaux avec vos coéquipiers. Ces disciplines ouvrent également la porte à une meilleure estime de soi.

Et les sports individuels ?

Selon certaines études, les sports individuels améliorent aussi votre bien-être mental. Cependant, les bienfaits ne sont pas similaires aux disciplines collectives. Ici, vous aurez toujours des coéquipiers, mais durant les rencontres, vous allez confronter votre adversaire en solo.

Il faut alors se concentrer sur des sports précis pour avoir ces privilèges. Prenons l’exemple du body-building. Les adeptes de ce sport affirment les avantages sur leur santé mentale. Le fait de voir l’évolution de son corps développe ainsi la confiance en soi. De plus, une séance de musculation allège l’anxiété et la dépression.Le taekwondo figure aussi parmi les sports recommandés pour améliorer son mental. Selon de récentes études, les adeptes de cette discipline ont une capacité de concentration plus poussée que la moyenne.Enfin, le tennis est également conseillé. Cette discipline se focalise sur les régions préfrontales du cerveau, et développe ainsi les fonctions exécutives.

Toutefois, le sport doit rester une partie de plaisir, surtout si vous n’êtes pas encore un athlète professionnel. Les disciplines intenses peuvent entraîner une addiction néfaste. SI vous voulez pratiquer ces disciplines, vous devez avant tout vous préparer. Si possible, consultez un coach de profession pour vous accompagner tout au long de vos séances.