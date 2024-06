De l’amour au harcèlement : la dérive du partage numérique dans les relations de couple

À l'ère où les technologies numériques sont omniprésentes, le partage d'informations personnelles est devenu monnaie courante au sein des couples. Accès communs aux comptes de divertissement, services de livraison, données de localisation… Cette transparence numérique réciproque facilite indéniablement la gestion du quotidien et renforce un sentiment d'intimité partagée.

Si le partage numérique facilite le quotidien des couples et renforce les liens d'intimité, il comporte également des risques. En cas de rupture houleuse, les accès partagés et données personnelles mises en commun peuvent rapidement se muer en vecteurs de harcèlement de la part d'un(e) ex-partenaire malveillant(e).

L'envers du partage numérique dans les couples

De plus en plus de cas sont recensés où d'anciens partenaires malveillants exploitent les accès numériques obtenus durant la relation pour traquer et harceler leur ex. Applications de géolocalisation, objets connectés de la maison, données des véhicules… Autant de canaux qui privent les victimes d'espaces de vie privée et sécurisés.

Les objets connectés domestiques comme les sonnettes intelligentes, les caméras de surveillance ou les assistants vocaux constituent une menace particulièrement insidieuse. Leur détournement permet une intrusion numérique au cœur de l'intimité, même après un déménagement. Un fléau qui frappe de manière disproportionnée les femmes, principales victimes des violences conjugales.

Préserver l'intimité à l'ère connectée

Face à ce fléau, il convient de repenser en profondeur nos rapports au partage numérique. Si celui-ci vise une transparence exemplaire au sein du couple, il ne doit pas occulter les potentielles dérives une fois que la relation est terminée

Les témoignages de victimes sont alarmants : géolocalisation constante, intrusion par caméras connectées, accès indésirables aux comptes personnels… Cette cyber-surveillance permanente engendre un profond sentiment d'insécurité et une atteinte inacceptable à la vie privée. Un climat de harcèlement psychologique qui perdure bien après la séparation physique, entravant la reconstruction des personnes.

Les entreprises technologiques ont un rôle majeur à jouer pour faciliter la reprise de contrôle des données par les victimes. Renforcer les politiques de confidentialité et instaurer des garde-fous apparaît indispensable.

Au-delà des aspects techniques et légaux, cette problématique soulève des questionnements philosophiques sur les fondements de l'intimité à l'ère du numérique. Quelle place accorder à la transparence au sein du couple, sans sacrifier des espaces de vie privée essentiels ? Comment concilier le désir de partage et d'ouverture avec le respect de la souveraineté individuelle sur ses données personnelles ?

C'est tout l'équilibre entre confiance, autonomie et sécurité qui doit être repensé, afin que les technologies numériques demeurent des outils d'épanouissement et non des instruments d'emprise et de contrôle abusifs.





