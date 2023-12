1 an de ChatGPT : qui l’utilise, comment, et pourquoi ?

Le 30 novembre 2022, OpenAI lance publiquement ChatGPT et entraîne le boom de l’IA générative. Ce qui a rapidement remodelé l’industrie technologique et les comportements des consommateurs. Un an après ce point d’inflexion historique dans l’ère numérique, qui utilise ChatGPT, comment, et pourquoi ?

ChatGPT : toujours ce scepticisme ambiant autour de l’IA

Dès son lancement, le succès de ChatGPT a été immédiat. Le chatbot aurait attiré un million d’utilisateurs sur les cinq premiers jours. Un an après son lancement sur le marché, ChatGPT et ses nombreuses versions comptent désormais près 180 millions d’utilisateurs actifs.

Cet outil d’IA générative séduit, mais beaucoup restent sceptiques, notamment par rapport aux nombreux biais rapportés par les utilisateurs, les chercheurs et même les développeurs eux-mêmes. Des biais qui, soit dit en passant, peuvent amener le chatbot à fournir des réponses incorrectes, fictives, voire préjudiciables.

Les utilisateurs de Tessa par exemple, un chatbot d’une ONG américaine spécialement conçu pour accompagner des personnes souffrant de troubles alimentaires, en ont fait les frais. Le chatbot alimenté par l’IA est désormais suspendu après avoir donné des conseils pernicieux aux utilisateurs. Alors aujourd’hui, qui utilise ChatGPT et pourquoi ?

Des utilisateurs aux profils et aux besoins variés

La croissance remarquable du nombre d’utilisateurs de ChatGPT au cours de sa première année reflètent l’adoption rapide et l’évolutivité de l’IA générative. Pour les professionnels comme pour les particuliers, cette technologie garantit d’une manière générale un gain de productivité, de performance et d’efficacité. Tous les secteurs et domaines d’activités ont adopté ChatGPT parmi lesquels :

Les professionnels de la santé

Les outils d’IA générative sont globalement utilisés pour gérer et générer dossiers (comme la facturation par exemple) sans émettre des recommandations et des avis médicaux. Néanmoins, les experts sont d’avis que l’utilisation de ChatGPT dans le domaine de la santé nécessite davantage de recherches axées sur la responsabilité sociale plutôt que sur l’efficacité ou le profit. Ceci pour éviter d’éventuelles dérives.

Le secteur de l’éducation

Bon nombre d’universités (surtout américaines) ont aussi largement adopté ChatGPT, considéré comme un must-have. Elles perçoivent le chatbot comme une puissante technologie évolutive qui trouvera d’une manière ou d’une autre son utilité au sein de leurs établissements. En tout cas, les départements technologiques et de recherches profitent déjà de l’IA pour stimuler l’innovation.

L’IA facilite et accélère également certains processus (comme la génération de code) dans le cadre des développements de nouvelles technologies. Côté enseignement, ChatGPT fournit entre autres un tutorat personnalisé et un soutien pédagogique dans un large éventail de matières.

Les spécialistes du marketing

Les multinationales comme les petites PME locales tirent également parti de l’énorme potentiel de ChatGPT pour optimiser leur stratégie marketing. Entre la création de contenus captivants, engageants et pertinents, les suggestions de ciblage par mots clés ou encore la création de textes publicitaires percutants, les outils d’IA génératives apportent beaucoup aux marketeurs.

Les professionnels en général

Au bureau, ChatGPT est largement utilisé comme assistant virtuel. Le chatbot excelle en effet pour assister les utilisateurs dans la planification, les rappels et autres tâches de base. Il offre aussi un service client automatisé, répondant aux questions fréquemment posées et résolvant les problèmes courants. ChatGPT facilité également la traduction, contribue au brainstorming, etc.

Un assistant personnel efficace pour les particuliers

Les particuliers peuvent utiliser ChatGPT de mille et une manières. Il aide à la planification des voyages, offre une oreille attentive et des suggestions pour faire face au stress, facilite la gestion financière personnelle, sert de compagnon de jeu, aide à planifier des événements, fournit des informations de base (météo, symptôme d’une maladie, actus…), suggère des recettes, fournit des conseils mode, etc.

Une première année couronnée de succès symbolise un changement majeur dans l’adoption technologique pour ChatGPT. Les gains d’efficacité palpables avec son utilisation entraîneront une adoption accrue et ce cycle d’innovation continue démocratise davantage l’accès à la technologie de l’IA.