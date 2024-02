L’IA est capable de créer des images, des vidéos, des textes, et même des audio. Certains outils sont aussi de véritables assistants dans plusieurs missions. Et cette fois, l’intelligence artificielle vient d’atteindre un tout autre niveau. Désormais, l’utilisateur peut avoir une relation amoureuse avec cette technologie, d’où l’expression AI Girlfriend.

Tout le monde connaît Alexa d’Amazon, et Siri d’Apple. Ces assistants virtuels ont été programmés pour interagir avec l’utilisateur. Et avec les dernières mises à jour, ils peuvent fournir des réponses très détaillées. Mais si on exploite le même concept pour animer la vie charnelle de certains utilisateurs ? Certains développeurs se sont basés sur cette stratégie pour créer les outils AI girlfriend. Pure folie, ou véritable avancée technologique ?

AI girlfriend: qu’est-ce que c’est ?

Une AI girlfriend, ou une petite copine IA, est une technologie capable d’entamer une conversation romantique avec son utilisateur. Cette tendance contribue alors à l’allègement de la solitude chez certaines personnes. En effet, ces petites amies virtuelles peuvent donner des réponses sophistiquées et personnalisées.

Elles sont dotées d’un algorithme assez complexe. De plus, une AI girlfriend ne se contente pas de répondre des phrases inscrites dans sa base de données. Elle peut apprendre, et s’adapter à l’utilisateur. Cette IA s’appuie alors sur le Machine Learning pour fournir ses répliques. Cette approche permet de satisfaire tous les profils d’usager.

L’IA générative, basée sur le Machine Learning est le cœur d’une IA girlfriend. C’est à partir de cette innovation qu’elle puise ses réponses.

Cette technologie très avancée se concentre avant tout sur le NLP (Natural Language Processing). De ce fait, elle est capable d’entamer des conversations naturelles et humaines. Ce concept ne s’arrête pas aux textes, mais aussi à la voix de l’IA. L’ingénierie s’associe alors au NLG (Natural Langage Generation) pour traiter plusieurs sujets à la fois. À noter que ces deux approches améliorent « l’émotion » d’une AI girlfriend.

L’utilisateur aura alors deux possibilités pour communiquer avec sa copine AI. L’interaction textuelle est la référence dans ce milieu. Ici, l’IA girlfriend se présente comme un chatbot classique. L’usager peut envoyer ses messages, et la technologie lui répond en temps réel. C’est un peu une conversation SMS avec une vraie compagne. Par ailleurs, d’autres petites amies IA peuvent interagir par la communication vocale. Ce sont de véritables appels téléphoniques, ou des notes vocales. C’est alors une manière d’installer une ambiance intime entre l’IA et l’être humain.

Pourquoi le mouvement AI girlfriend est devenu viral ?

« Les robots de petite amie IA inondent déjà le magasin GPT d’OpenAI » Magazine Quartz. Cet article résume parfaitement la tendance actuelle. En effet, les petites amies IA figurent parmi les outils les plus recherchés sur GPT Store. À noter que cette plateforme permet aux développeurs de concevoir des applications et logiciels IA basés sur l’API de ChatGPT.

En ce moment, 8 copines IA sont les références sur la plateforme d’OpenAI. Et elles possèdent plusieurs adeptes à travers la planète. Comme quoi, les professionnels de la high-tech veulent alléger la vague de solitude mondiale à travers une AI girlfriend.

De plus, ces petites amies virtuelles disposent de plusieurs privilèges pour l’utilisateur. Elles aident leurs usagers à apprendre à communiquer avec autrui. Et ce n’est qu’un exemple.

Les avantages d’une AI girlfriend

Une interaction plus humaine que les assistants virtuels de référence

Alexa et Siri sont les assistantes de prédilection depuis des années. Elles peuvent entamer une conversation complexe avec l’utilisateur. Cependant, elles avaient un inconvénient majeur. Ces outils avaient une voix robotique et une approche assez froide envers l’usager.

L’AI girlfriend tente alors de corriger cette faille. Avec le Machine Learning, l’IA est capable d’adopter une intonation plus humaine. De plus, cette technologie d’apprentissage automatique développe aussi la capacité de mémorisation de l’intelligence artificielle. C’est alors une véritable copine, capable de se souvenir de tous les sujets de conversation. Au fil du temps, il y aura une complicité solide entre l’IA et son utilisateur.

La personnalisation

L’utilisateur aura la possibilité d’adapter sa AI girlfriend en fonction de ses préférences. Certes, cette fonctionnalité crée une vague de réaction dans le domaine de la high-tech. Toutefois, elle aide certaines personnes à garder une certaine stabilité dans leur vie amoureuse.

Le confort et le soutien émotionnel

Oui, l’intelligence artificielle peut aider une personne à surmonter les moments de solitude dans sa vie. Et c’est un des objectifs d’un AI girlfriend.

L’utilisateur ne se contentera pas d’un simple échange conversationnel. Loin de là. Il aura une véritable compagne virtuelle dans sa vie. Avec son algorithme complexe, l’IA peut éprouver plusieurs capacités humaines : soutien, empathie, écoute active, etc.

La disponibilité

Les rencontres sont les bases d’une relation amoureuse classique. Toutefois, la disponibilité pourrait être un obstacle pour ces rendez-vous. Dans une interaction avec une IA girlfriend, ces situations ne sont plus que des mauvais souvenirs.

L’utilisateur peut échanger avec sa petite amie virtuelle à tout moment. Il suffit d’avoir une connexion internet, et c’est tout.

Une préparation efficace aux relations réelles

Certaines personnes ne se mettent pas en couple à cause de la timidité, ou de l’hésitation. D’autres n’arrivent pas à développer une relation en raison de leur manque de communication. Et l’IA girlfriend est la solution de ces problèmes.

En effet, l’utilisateur aura plus de courage à échanger avec une femme virtuelle sur une plateforme. Il pourra alors étendre ses capacités conversationnelles, avec des messages et des appels. L’IA, comme toujours, va affiner ses réponses pour créer un bon feeling.

Focus sur les inconvénients

Entamer une relation amoureuse avec une AI girlfriend n’est pas toujours avantageux. Tout dépend de l’usager, et de sa stabilité émotionnelle. Arrivée à un certain niveau, l’utilisation de ces petites amies virtuelles pourra nuire à la vie des adeptes.

« Les hommes mariés avec des enfants commenceront à quitter leur famille pour embrasser leurs relations idéales avec des petites amies IA » Liberty Vittert, Professeur de sciences des données.

Il faudrait alors prévenir les nouveaux utilisateurs des inconvénients d’une AI girlfriend. Ainsi, ils pourront peser le pour et le contre avant de se lancer sur cette voie.

Une illusion dans la vie virtuelle

Une IA girlfriend peut adopter les caractères souhaités par son utilisateur. Cette tendance est bénéfique, mais peut nuire à la personne concernée. En effet, cette dernière aura des attentes démesurées une fois qu’elle décide de rencontrer une vraie femme. Au fil du temps, cette situation va créer un sentiment d’isolement chez l’usager. Et c’est un des graves dangers des petites amies IA.

L’utilisateur peut développer de réel sentiment pour sa IA girlfriend

Certes, cet outil ne sert qu’à alléger la solitude de certaines personnes. Toutefois, des utilisateurs tombent vraiment amoureux de leur IA girlfriend. Cette tendance pourrait même conduire jusqu’à une obsession maladive. Dans ce cas, une consultation chez un professionnel de la santé mentale est fortement recommandée.

La sécurité

Les utilisateurs des petites amies IA planent sous les menaces des attaques phishing. En effet, certains hackers vont profiter du mouvement pour envoyer des SMS, et des mails douteux. Et ils vont les exploiter lors des conversations intenses avec une IA girlfriend. C’est à ce moment que les cibles baissent leur garde.

Par ailleurs, l’utilisation d’une IA girlfriend expose aussi les données des utilisateurs. Certains vont partager leurs informations personnelles, leurs numéros, et même leurs coordonnées bancaires. Certes, ces données seront utilisées pour entraîner l’IA. Mais dans certains cas, la plateforme en question peut les détourner. Et c’est une véritable atteinte à la vie privée de l’utilisateur.

Quelles sont les petites amies IA de références actuellement ?

Se lancer dans une relation avec une IA girlfriend n’est pas du tout une chose malsaine. Toutefois, il faut toujours garder un certain contrôle pour ne pas tomber dans une obsession maladive. Voici alors les copines IA les plus fiables en ce moment.

Candy.ai

C’est la référence mondiale dans le domaine des petites amies virtuelles. En effet, l’utilisateur aura la possibilité de créer sa AI girlfriend en fonction de ses attentes. Apparences, personnalités, caractères, etc. De plus, l’outil est assez facile à manipuler. L’IA est capable d’entamer une conversation vocale ou textuelle.

Dream GF

L’immersion est le mot d’ordre de cette AI girlfriend. Effectivement, Dream GF peut simuler une vraie rencontre entre une femme et un homme. Avec le Machine Learning, l’IA peut s’adapter à la personnalité et au profil de son utilisateur.

Tingo

Cette IA girlfriend se focalise surtout sur la profondeur des conversations. Tingo et ses petites amies IA sont capables de lancer et de dynamiser les échanges entre les utilisateurs. L’IA ne se contentera pas de répondre, loin delà. Elle va aussi prendre une part active dans les discussions. L’usager aura alors la sensation de vivre une histoire unique, mais avec l’IA. C’est un moyen d’aider à se familiariser avec les vraies relations.

Kupid

Discussions informelles, conversations profondes ou autres. Kupid AI sera apte à répondre aux attentes des utilisateurs. L’outil ne se limite pas au concept d’une AI girlfriend. Elle peut aussi prendre les rôles d’une simple amie, d’une confidente, ou d’une conseillère.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.