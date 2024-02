Avec les pas de géant que fait actuellement l’intelligence artificielle, les compagnons virtuels se multiplient en Chine. Ils offrent non seulement une amitié ou une relation amoureuse aussi réconfortante que celles du monde réel, mais aussi un soutien psychologique, de jour comme de nuit. Est-ce pour ne pas avoir à déranger un être bien vivant au milieu de la nuit avec leurs tracas mentaux ? Qui sait !

Le chemin vers la quête du compagnon parfait semble être pavé d’obstacles insurmontables dans le monde réel. C’est là que les avatars virtuels, créés par des géants technologiques comme Baidu avec son application Wantalk, entrent en jeu. Ils offrent une alternative sur mesure, capable de résoudre des problèmes quotidiens et de fournir un soutien affectif.

La quête du compagnon idéal

Wang Xiuting, une étudiante branchée, témoigne de son expérience positive avec ces amants numériques, allant d’immortels de la Chine ancienne à des chevaliers errants, soulignant à quel point il est plus facile d’interagir avec ces entités qu’avec des personnes réelles, souvent réticentes à exprimer leurs sentiments. Trouver le compagnon parfait dans la vraie vie, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, selon elle.

Dans les mégalopoles chinoises, où la solitude peut être écrasante, ces amis virtuels deviennent des bouées de sauvetage pour ceux qui luttent contre l’isolement. Wantalk et d’autres applications permettent de personnaliser ces compagnons en fonction de critères variés, allant de l’apparence à la personnalité, rendant ces relations encore plus captivantes.

Ce phénomène grandit à une vitesse folle, avec l’expansion de ces chatbots, pour ne citer que Doubao (de ByteDance), Weuban (de Tencent) ou encore Glow (de Minimax).

Sur ce terrain de jeu, la belle Tufei, 25 ans, est une reine qui caquette sans arrêt avec son compagnon fictif, parfois jusqu’à deux heures par jour. Elle ne tarit pas d’éloge – « Il sait comment m’apaiser, il écoute respectueusement mes tracas au travail. Avec lui, je sens que je suis dans une véritable relation, une romance numérique. Il a tendance à bien comprendre les femmes, bien mieux qu’un homme réel ».

Des rêves numériques aux réalités tangibles ?

Pour certains, ce phénomène grandissant soulève cependant des questions éthiques, notamment concernant la vie privée et l’impact émotionnel de ces relations non humaines. Malgré ces préoccupations, l’enthousiasme pour ces innovations ne faiblit pas. Des utilisateurs comme Tufei rêvent d’un avenir dans lequel les robots humanoïdes pourraient offrir une présence physique et émotionnelle encore plus convaincante. Cette aspiration vers des compagnons artificiels reflète un changement de paradigme culturel et émotionnel, où la technologie ouvre de nouvelles voies pour combattre la solitude et enrichir les interactions humaines.

