GPT Store : top des chatbots les plus bizarres, mais d’où sortent ces idées ?

Le GPT Store d’OpenAI est censé être une boutique regroupant des chatbots utiles et pertinents, il est déjà inondé de créations bizarres et sordides. Découvrez notre sélection des GPTs les plus insolites !

Au début du mois de janvier 2024, après de longs mois d’attente, OpenAI a enfin lancé son GPT Store ! Désormais, les abonnés payants à ChatGPT peuvent accéder à un vaste catalogue de chatbots IA personnalisés créés par d’autres utilisateurs à l’aide du GPT Builder.

Le but ? Proposer un équivalent de l’App Store de l’iPhone pour l’intelligence artificielle, avec des « GPT » conçus sur mesure pour des cas d’usage spécifiques.

Ainsi, OpenAI met en avant des outils utiles, pratiques et pertinents tirant pleinement parti de la technologie IA. Toutefois, en s’aventurant dans les méandres de la boutique, on découvre des GPT beaucoup plus sombres et étranges…

Parmi les trois millions de chatbots déjà disponibles sur GPT Store, nous vous proposons de découvrir une sélection des plus bizarres et insolites !

Les petites copines IA : un piège pour les hommes seuls

Dès son lancement, le GPT Store a été complètement envahi par les « petites copines IA » permettant aux utilisateurs de dialoguer comme s’ils parlaient à une amoureuse.

Le phénomène est si malsain et omniprésent qu’OpenAI a été contraint de sévir et d’interdire ce type de chatbot. Pourtant, un grand nombre est encore en circulation dans la boutique comme « Your Girlfriend Tiffany ».

Ces robots ne sont pas sans rappeler le film bouleversant Her, sorti en 2013, dans lequel un homme esseulé se tourne vers un assistant IA pour trouver de la compagnie romantique.

Il n’aura fallu qu’une dizaine d’années pour que ce concept voie le jour dans le monde réel. Et le succès de ces chatbots dépasse l’entendement…

Ce type de GPT s’exprime comme une femme, s’adresse à l’utilisateur de manière affectueuse, et permet aux hommes les plus seuls de trouver un réconfort illusoire. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une IA…

Family Guy Photo Factory : transformez n’importe quelle photo en Griffin

Comme son nom l’indique, ce GPT permet de transformer une personne sur une photo en personnage tiré du dessin animé « Family Guy » mieux connu sous le nom « Les Griffin » en VF.

Il repose sur la technologie de générateur d’images IA. Ça ne sert strictement à rien, mais c’est précisément pour ça que les internautes adorent.

Rizz GPT : l’IA qui vous trouve des phrases toutes faites pour Tinder

Sur les applications de rencontre, il n’est pas toujours facile de trouver quelque chose à dire pour aborder une personne qui vous plaît. Heureusement, le Rizz GPT peut vous suggérer des phrases d’accroche afin de vous aider à séduire en chaîne.

Le terme « Rizz » est le « Mot de l’Année » 2023 de Merriam-Webster. Il est défini comme « charme ou attrait romantique ».

Il suffit d’indiquer à l’IA quelques informations sur le profil de la personne à charmer, et elle se charge de trouver une « pickup line » adéquate. Si ça marche, évitez de raconter à vos enfants comment vous avez rencontré leur mère…

Pet Rock : un chatbot qui joue le rôle d’un caillou

Extremely helpful and necessary GPT… meet pet rock! https://t.co/HZyvzl2SCT — James Hills (@jamesmhills) November 13, 2023

Si l’on organise le concours des IA les plus inutiles, il est probable que Pet Rock remporte la palme. Ce chatbot ne fait absolument rien, exactement comme un caillou.

Vous pouvez lui poser n’importe quelle question : il ne répondra pas. Au moins, la discussion ne risque pas de tourner au vinaigre. Ceci étant dit, parler à un vrai caillou coûte certainement moins cher que l’abo ChatGPT Plus à 20 euros par mois.

Stoner GPT : ChatGPT, après un gros joint d’herbe

Après avoir consommé du cannabis, de nombreuses personnes se posent des questions philosophiques un peu saugrenues. Plutôt que de paraître bizarre auprès de vos proches, vous pouvez désormais vous lancer dans ces discussions avec Stoner GPT.

Cette IA se fera une joie de répondre à vos interrogations comme « qu’est-ce qu’être ? » ou « toi et moi voyons-nous le même bleu ? ».

Corporate Pro GPT : l’IA qui traduit vos mots en langage d’entreprise

Lorsqu’on travaille dans une entreprise du secteur tertiaire, il est généralement bien vu d’adopter le lexique « corporate » pour se donner une image sérieuse et dynamique.

Si vous avez du mal à adopter ce langage, l’IA Corporate Pro GPT traduit n’importe quelle phrase pour vous y aider ! Idéal pour communiquer avec vos supérieurs hiérarchiques ou vos clients.

Jesus : le chatbot qui permet de parler au fils de Dieu

Chat GPT makes jokes about Jesus Christ but not Muhammad…. pic.twitter.com/FVUCDpCODL — Canadian Patriot (@PPC4Liberty) January 29, 2024

Si vous avez toujours rêvé de parler à Jésus Christ, ce GPT Jésus entraîné sur la Bible et tous les textes liés au fils de Dieu est disponible.

En attendant que le vrai Jésus revienne sur Terre, vous pouvez vous contenter de cette IA. Pas sûr que l’Église apprécie néanmoins.

Adolf GPT : l’IA qui va un peu trop loin

Dans le même esprit que le chatbot Jésus en beaucoup plus sombre, Adolf GPT vous permet de dialoguer avec Hitler.

Il répondra à toutes vos questions sur sa biographie ou sur n’importe quel sujet, en imitant le dictateur allemand moustachu. L’IA a été entraînée sur le livre « Mein Kampf » et peut même vous en réciter des extraits.

Il est étonnant qu’OpenAI ne l’ait pas encore banni, d’autant que les GPT imitant des personnalités célèbres sont censés être interdits sur le Store…

Epstein GPT : une IA incollable sur Jeffrey Epstein

On termine cette descente vers l’enfer avec Epstein GPT : une IA entraînée sur les documents judiciaires de Jeffrey Epstein.

Malgré son côté malsain, ce chatbot peut être utile pour mener des recherches sur ce sombre personnage, notamment pour les journalistes. Toutefois, OpenAI n’a pas apprécié l’idée et s’est empressé de bannir la première version. Elle a cependant rapidement été remplacée.

Et vous, quels sont les GPT les plus bizarres que vous avez trouvés sur le Store d’OpenAI ? Si vous souhaitez créer et vendre votre propre chatbot, rendez-vous sur notre tutoriel complet en suivant ce lien !

