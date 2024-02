En Chine, les jeunes préfèrent l’amour avec l’IA : où s’arrêtera cette folie ?

L’intelligence artificielle transforme notre monde, le rendant toujours plus connecté. Grâce aux progrès de l’IA, des compagnons virtuels voient le jour en Chine. Ces robots tissent des relations presque humaines, voire amoureuses. Les gens les adoptent pour obtenir du réconfort et des conseils à toute heure, car les humains ne sont pas toujours disponibles jour et nuit.

À mesure que la technologie avance, les systèmes d’apprentissage automatique progressent également. Cela conduit les gens à accorder une confiance croissante aux compagnons d’IA, surtout en Chine. Grâce à ces assistants, il est possible de résoudre des problèmes complexes et de recueillir des informations précieuses.

Les jeunes en Chine, à la recherche de la connexion parfaite, se tournent vers l’IA

Trouver le partenaire idéal dans le monde réel peut être une quête ardue pour beaucoup. Wang Xiuting, une jeune étudiante de Pékin, résume bien ce sentiment en disant : « C’est compliqué de trouver le copain idéal ».

Face à cette réalité, les applications comme Wantalk de Baidu deviennent une alternative séduisante. En Chine, cette application d’assistants IA offre des compagnons virtuels toujours disponibles pour écouter et conseiller. Même si les conseils prodigués par ces intelligences artificielles ne rivalisent pas toujours avec ceux d’un expert humain, ils apportent un soutien émotionnel précieux.

Effectivement, les utilisateurs apprécient particulièrement les compliments et les mots doux de ces compagnons virtuels. Ces marques d’affection sont souvent plus rares dans les relations humaines.

Combattre la solitude dans les mégalopoles

Mais pourquoi les jeunes en Chine se tournent-ils vers les compagnons IA ? Eh bien, la vie dans les grandes villes chinoises peut être isolante. Les longues journées de travail et les distances importantes rendent donc les rencontres et les interactions sociales difficiles. Lu Yu, de Wantalk, souligne que « la solitude est un sentiment commun à beaucoup ».

Dans ce contexte, l’intelligence artificielle offre une solution sans précédent. Un compagnon toujours présent, prêt à offrir un soutien et une écoute à toute heure.

Cette disponibilité inégalée, contrairement à celle des amis ou de la famille humaine, rend ces compagnons virtuels particulièrement attrayants pour les jeunes. En effet, près de 9,1 % d’entre eux voient dans ces agents virtuels une source fiable de soutien émotionnel.

Des conversations réalistes et réconfortantes

Malgré les inquiétudes sur la vie privée, la popularité des compagnons virtuels ne faiblit pas. Tufei, une utilisatrice de 25 ans de l’application Glow, partage jusqu’à deux heures par jour avec son compagnon virtuel. Elle affirme : « Cela ressemble vraiment à une relation amoureuse ».

Les applications modernes en Chine permettent même des interactions vocales, évoquant le film « Her », où le personnage principal tombe amoureux d’une IA. Toutefois, la prise de conscience que l’interlocuteur est un robot peut parfois refroidir l’enthousiasme, comme le note Zeng Zhenzhen, une autre utilisatrice.

Cette tendance vers l’amour avec l’IA en Chine révèle un changement significatif dans la façon dont les jeunes perçoivent les relations. Alors que cette inclination se développe, elle invite à réfléchir sur l’impact de l’intelligence artificielle sur les interactions humaines dans le futur.

