Cybersécurité : ne téléchargez surtout pas le film Super Mario !

Attention ! Avant de télécharger « Super Mario », informez-vous sur la cybersécurité pour vous protéger contre les risques potentiels. Découvrez les dangers qui vous guettent et les précautions indispensables à prendre.

En effet, les cybercriminels peuvent profiter de ces téléchargements pour introduire des virus et des ransomwares dans les ordinateurs des utilisateurs. Cela pourrait compromettre votre confidentialité et votre sécurité en ligne. Il est donc crucial de sensibiliser les internautes aux risques liés au téléchargement illégal. Ainsi, il faut les encourager à prendre des mesures de sécurité. Il faudrait, par exemple, utiliser des logiciels antivirus.

Super Mario Bros. Movie : Téléchargement illégal infecté par des virus troyens

Selon un rapport récemment publié par ReasonLabs, des programmes malveillants ont été insérés dans les copies illicites du film The Super Mario Bros Movie. Les pirates informatiques ont visé les personnes cherchant à regarder le film gratuitement, infectant ainsi leurs ordinateurs. Le rapport explique en détail cette nouvelle méthode d’attaque et a été présenté en priorité à Axios.

Exclusive: Malicious hackers are embedding malware into illegal downloads of the "The Super Mario Bros. Movie," researchers at ReasonLabs have found.https://t.co/SBvHvtSmmJ — Axios (@axios) May 12, 2023

Les experts de ReasonLabs ont identifié les assaillants pour la première fois le 30 avril, après que le film complet a été mis en ligne puis supprimé sur Twitter. Le virus troyen utilisé pour cette attaque a également été repéré plus de 150 000 fois dans des copies piratées d’autres films. Selon le rapport, des millions d’utilisateurs à travers le monde, à l’exception de ceux protégés par ReasonLabs, ont été touchés par cette attaque.

Super Mario : une extension malveillante cachée dans des copies gratuites du Film

Cette attaque fonctionne de manière simple : les utilisateurs téléchargent ce qu’ils pensent être une copie gratuite et illégale du film. Par contre, ces fichiers contiennent une extension web malveillante. Lorsque l’utilisateur relance son navigateur, l’extension s’installe automatiquement et recherche des données financières sensibles ainsi que d’autres informations stockées.

Selon les experts, cette extension vise principalement Google Chrome. Malheureusement, Google ne peut pas supprimer cette extension du Chrome Web Store, car elle a été téléchargée localement sur l’ordinateur de l’utilisateur. Cela complique la tâche pour aider les victimes. Cependant, les pirates informatiques ont intégré des logiciels malveillants dans des téléchargements illégaux de films et de musique depuis des décennies. Ainsi, prédire la durée d’attrait du public pour les moyens gratuits de visionner « The Super Mario Bros. Movie » après sa diffusion en streaming est difficile. De plus, cette durée reste incertaine et ne peut être estimée avec précision.

Comment protéger vos données contre les attaques des cybercriminels ?

De nos jours, la cybercriminalité est une menace bien réelle pour les personnes et les entreprises. Afin de contrer les attaques des pirates informatiques, il est impératif de prendre des mesures de protection. Tout d’abord, il est crucial de choisir des mots de passe solides pour vos comptes en ligne. Ces derniers doivent être créés en utilisant un mélange de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux. De plus, il est fortement conseillé d’opter pour des phrases complexes difficiles à deviner.

En outre, il est primordial d’éviter de cliquer sur des liens suspects contenus dans les courriels ou les messages. Ces derniers peuvent être utilisés pour infecter des ordinateurs et des réseaux. Il est également essentiel de ne pas divulguer de données personnelles en ligne, en particulier celles liées aux informations financières. Enfin, il est crucial de maintenir à jour les logiciels de sécurité et les antivirus sur votre ordinateur. Ainsi, il faudrait éviter de télécharger des applications provenant de sources inconnues.