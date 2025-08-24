France 2026 : le spectre des deepfakes plane sur les scrutins

Deepfakes électoraux : une menace mondiale qui touche 3,8 milliards de personnes. La France se prépare face aux risques de manipulation en 2026.

Près de 3,8 milliards de personnes ont déjà été exposées à des manipulations électorales par deepfakes. C’est le constat alarmant dressé par Surfshark dont l’étude révèle que 38 pays ont été touchés par ces contenus dopés à l’intelligence artificielle. La France, qui se prépare aux scrutins de 2026, figure désormais parmi les démocraties en alerte.

Des démocraties fragilisées par les manipulations numériques

Les États-Unis, l’Inde, l’Allemagne, le Brésil ou encore la Corée du Sud ne sont plus épargnés. L’Allemagne a vu un réseau piloté par la Russie diffuser plus d’une centaine de faux sites vidéos qui visent directement des candidats. En Inde, près de 50 millions de dollars auraient été investis dans des contenus IA lors des élections générales de 2024. Surfshark estime que plus d’un tiers des pays ayant voté depuis 2023 ont été confrontés à des tentatives de manipulation.

« Les réseaux sociaux, avec X et Facebook en première ligne, sont les principales plateformes de diffusion des deepfakes électoraux », souligne Miguel Fornes, expert cybersécurité chez Surfshark. L’Europe, touchée dans 31 % des cas, se classe derrière l’Amérique du Sud (40 %) et l’Océanie (33 %). Ce phénomène traduit une mutation profonde des ingérences politiques. Les campagnes numériques prennent désormais le pas sur les méthodes traditionnelles.

Une technologie qui rend la détection quasi impossible

La progression des usages d’intelligence artificielle est vertigineuse. 378 millions d’utilisateurs en 2025, soit 20 % de plus qu’en 2024. Plus les outils se démocratisent, plus la frontière entre vrai et faux s’efface. Les deepfakes atteignent un degré de réalisme tel que seuls certains détails – comme des reflets asymétriques dans les yeux – permettent encore de déceler une manipulation.

Pour Surfshark, l’esprit critique reste l’arme la plus efficace : vérifier la cohérence du message, l’origine de la source ou recourir à la recherche inversée. Vous l’aurez compris ! La course entre sophistication technologique et moyens de protection. Puisque l’émotion est exploitée pour orienter l’opinion, chaque citoyen devient le dernier rempart face à la désinformation.

La France face à un défi démocratique inédit

Avec les élections municipales et européennes de 2026 en ligne de mire, la France s’expose à une menace qui dépasse le cadre du simple canular numérique. Si plusieurs deepfakes à vocation humoristique ou commerciale ont circulé récemment, leur usage politique pourrait bouleverser le débat démocratique. La Commission européenne avance sur l’AI Act, tandis que le Danemark a déjà interdit l’utilisation des deepfakes en politique.

« La technologie évolue vite. Les autorités, les journalistes et les citoyens doivent se doter des bons réflexes pour protéger la démocratie », alerte Miguel Fornes. Cette mise en garde prend une résonance particulière alors que la frontière entre communication politique, manipulation et ingérence étrangère devient plus floue. Le pays doit désormais préparer ses institutions et ses électeurs à faire face à une ère. L’image et la vidéo, jadis preuves irréfutables, ne suffisent plus à établir la vérité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

