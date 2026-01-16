Box Extract : extraire les données et transformer l’information en action

Box Extract transforme les contenus non structurés en données intelligentes grâce à l’IA. Les entreprises peuvent automatiser leurs processus et exploiter leur savoir caché.

Box fait évoluer la gestion de contenu avec un outil d’extraction basé sur les meilleures IA du marché. Box Extract permet aux entreprises de révéler des données stratégiques enfouies dans leurs documents internes. Sécurité, personnalisation et performance sont au cœur de cette solution. Un levier technologique prometteur pour tous les secteurs.

Un nouveau levier d’automatisation et de performance

Box vient de franchir un cap dans la gestion intelligente des contenus d’entreprise. Avec Box Extract, la plateforme propose un outil puissant capable de transformer des documents souvent complexes en données structurées directement exploitables. Ce nouveau service est désormais disponible pour les clients Enterprise Advanced. Il repose sur l’intégration des derniers modèles d’IA générative, dont Gemini 3 de Google, Claude Opus 4.5 d’Anthropic et GPT-5.2 d’OpenAI.

À travers cette innovation, Box entend aider les entreprises à automatiser leurs workflows, réduire les tâches manuelles et accélérer leur prise de décision. « Les entreprises disposent d’un véritable trésor de données enfoui dans leurs contenus encore inexploités », rappelle Aaron Levie, cofondateur et CEO de Box. Avec Box Extract, ces ressources deviennent enfin accessibles.

Une technologie au service de cas d’usage concrets

Contrairement aux solutions classiques qui extraient simplement du texte, Box Extract s’appuie sur une démarche dite agentique. Cela permet de comprendre la structure sémantique des documents : paragraphes, tableaux, graphiques ou contrats sont décomposés intelligemment pour en extraire les éléments clés. Les Extract Agents, personnalisables, assurent un traitement à grande échelle et sécurisé.

Dans le secteur financier, Valmark Financial Group constate déjà des gains « significatifs en efficacité et en précision » grâce à l’analyse automatisée de documents comme les formulaires ou relevés de commissions. Même constat dans le secteur public ! Le Texas Department of Motor Vehicles salue la réduction des tâches de vérification manuelle. Autres secteurs concernés : les assurances, le juridique, ou encore les médias, chacun bénéficie d’une extraction fine des métadonnées stratégiques.

Une collaboration poussée avec Google DeepMind

Ce lancement s’inscrit aussi dans une collaboration étroite avec Google Cloud. Box Extract intègre le modèle Gemini. Cette évolution permet aux entreprises de passer du scan de documents à une automatisation complète des flux critiques. « La vitesse de traitement des données détermine les résultats commerciaux », souligne Matt Renner, président de Google Cloud. Box Extract promet de transformer radicalement la gestion de contenu en entreprise. Il combine sécurité, personnalisation et puissance de l’IA.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

