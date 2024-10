Box Hubs : l’outil indispensable pour le transfert et le partage de données en entreprise

Box Inc. annonce la disponibilité générale de Box Hubs, une solution destinée à améliorer la gestion et la publication de contenu au sein des entreprises. Grâce à Box AI, ce nouvel outil permet aux collaborateurs d’accéder rapidement à des informations précises et actualisées. L’objectif principal est de favoriser la collaboration et de garantir la sécurité des données. Box Hubs s’impose comme une réponse aux défis contemporains de l’organisation et du partage des informations.

Une solution personnalisable et efficace

Les Box Hubs se présentent comme des portails personnalisables. Ils facilitent l’accès aux informations critiques pour les employés. Cette solution se distingue par sa capacité à regrouper diverses ressources en un seul endroit, qu’il s’agisse de politiques internes, de formations commerciales ou de ressources marketing. Diego Dugatkin, Directeur Produit chez Box, souligne l’importance de cet outil : « Les entreprises d’aujourd’hui doivent favoriser la collaboration tout en garantissant la sécurité de leur contenu.«

Box Hubs propose également des fonctionnalités innovantes. Les utilisateurs peuvent partager leurs portails en toute sécurité avec des partenaires et des agences. Le système de recherche globale de Box simplifie la localisation des fichiers, tandis que de nouvelles options, comme les liens personnalisés et les signets, optimisent la navigation. Les entreprises peuvent également respecter les nouvelles exigences de conformité fédérales, telles que la Section 508.

Une expérience utilisateur optimisée grâce à l’IA

Box AI joue un rôle crucial dans l’efficacité des Box Hubs. Les entreprises qui utilisent le plan Enterprise Plus peuvent poser des questions sur tous les documents d’un Hub. Ce système fournit des réponses rapides et précises, avec des citations faciles à suivre. Ce niveau de transparence renforce la confiance des utilisateurs dans les informations récupérées.

De nombreux clients de Box adoptent déjà cette technologie. Par exemple, une organisation municipale a créé un Hub RH afin de rassembler divers documents pour faciliter l’accès à l’information. Mike Jordan, responsable de l’équipe des outils de collaboration chez Exact Sciences, exprime l’impact positif de cette solution : « Box Hubs permet à nos employés d’accéder à des portails afin de trouver facilement des informations pertinentes pour leur travail.«

D’autres entreprises, comme une agence de marketing, utilisent Box Hubs pour centraliser des ressources créatives. Cela permet aux équipes de conception d’accéder rapidement aux éléments essentiels pour leurs campagnes. Ces exemples démontrent comment Box Hubs transforme les processus de travail.

Un outil indispensable pour les entreprises modernes

Box Hubs répond aux défis croissants des entreprises modernes. Mel Brue, Vice-Président chez Moor Insights & Strategy, évoque les difficultés d’organisation et d’extraction d’informations : « Les employés perdent d’innombrables heures chaque semaine à chercher l’information dont ils ont besoin. » Box Hubs, avec ses capacités de recherche alimentées par l’IA, permet de simplifier ce processus.

Le lancement de Box Hubs est une avancée significative pour toutes les entreprises qui souhaitent optimiser leur gestion de contenu. L’outil est disponible pour tous les utilisateurs de Box sur les plans Enterprise et supérieurs. Pour ceux intéressés par les fonctionnalités de Box AI, l’accès est prévu dans le plan Enterprise Plus. Pour en savoir plus, il est possible de s’inscrire à un webinaire sur Box Hubs et de participer à BoxWorks, prévu pour le 12 novembre.

Box Hubs se positionne comme un atout majeur pour les entreprises en quête d’amélioration dans la gestion de leur contenu. Avec une approche centrée sur la collaboration et la sécurité, cette solution répond aux besoins actuels des organisations modernes. Les utilisateurs peuvent désormais tirer parti d’un accès rapide à l’information pour faciliter leur quotidien professionnel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

