Alternatives à ExpressVPN : top des meilleures solutions pour une navigation sans compromis

Vous rêvez d’un VPN au top sans payer le prix fort ? Découvrez dans cet article les 7 meilleures alternatives à ExpressVPN pour profiter d’un service premium à petit prix !

Si ExpressVPN fait aujourd’hui figure de proue dans l’univers des VPN, il n’est pas nécessairement le choix idéal pour tous. Son prix élevé et ses fonctionnalités, bien que complètes, peuvent ne pas correspondre à tous les besoins.

Nous avons passé au crible les principaux acteurs du secteur pour vous dénicher les 7 VPN qui offrent le meilleur rapport qualité-prix face à ExpressVPN. Interface intuitive, vitesse bluffante, sécurité de haut vol… Ces challengers ont tous les atouts pour damer le pion à la solution basée aux îles Vierges britanniques. Le tout pour un prix défiant toute concurrence.

Voici notre top 7 des meilleures alternatives à NordVPN.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 6088+

Chiffrement : AES 256 bits

Emplacement des serveurs : 61 pays

Protocoles VPN : NordLynx (protocole maison), OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Nombre maximum de connexions simultanées : 6

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Chrome, Firefox, Android TV, Routeurs

Avec une expérience forgée au fil des années, NordVPN se présente comme l’un des meilleurs des meilleures alternatives à ExpressVPN. Son interface épurée et intuitive simplifie la configuration. De plus, ses applications sont optimisées pour chaque plateforme.

Par ailleurs, la fluidité de connexion atteint des sommets grâce à son protocole exclusif, NordLynx. La solution panaméenne se distingue également par sa sécurité de pointe, intégrant des technologies telles que le kill switch, le CyberSec et le double VPN.

Que ce soit pour le streaming, le P2P, l’anonymat renforcé ou d’autres besoins spécifiques, NordVPN offre une pléthore de serveurs optimisés.

En résumé, NordVPN ne se contente pas de cocher toutes les cases d’un excellent VPN, il redéfinit les standards de l’excellence en matière de sécurité et de performance en ligne.

Tarifs

Lorsque vous choisissez NordVPN, la flexibilité s’invite dans votre expérience. Explorez les différentes offres tarifaires conçues pour répondre à vos besoins spécifiques :

1 mois => 11,95€

12 mois => 4,93 €/mois

24 mois => 3,39 €/mois

Optez pour la sérénité avec l’offre de 24 mois qui inclut une garantie de remboursement valable pendant 30 jours après votre souscription.

Sécurité renforcée grâce à des fonctions comme le Kill Switch et le CyberSec

Vitesses de connexion élevées avec le protocole NordLynx

Nombreux serveurs optimisés (streaming, P2P, onion over VPN, double VPN)

Différences de vitesses selon les serveurs

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 3200+

Emplacement des serveurs : 65 pays

Chiffrement : AES 256 Bits

Nombre maximum de connexions simultanées : Illimité

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Amazon Fire TV, Android TV, Routeurs

Surfshark s’affirme comme un challenger qui a su se faire une place de choix sur le marché saturé des VPN. Son interface soignée et la disponibilité de ses applications sur toutes les plateformes témoignent de son engagement envers une expérience utilisateur sans faille.

L’atout majeur de Surfshark est sans conteste le nombre illimité d’appareils pouvant se connecter en simultané ! Vous pouvez ainsi sécuriser tous vos équipements sans surcoût.

Autres points forts : le prix attractifs, la fonction MultiHop pour une sécurité renforcée et des débits exceptionnels grâce aux protocoles WireGuard et IKEv2.

En somme, Surfshark a de sérieux arguments pour devenir l’une des meilleures alternatives à ExpressVPN.

Tarifs

Surfshark vous ouvre les portes de la sécurité en proposant trois options tarifaires adaptées à vos besoins :

1 mois => 10,99 €

6 mois => 3,99 €/mois

24 mois + 3 mois gratuits => 1,99 €/mois

Chaque offre s’accompagne d’une période d’essai remboursable de 30 jours.

Prix très attractif

Nombre illimité d’appareils connectés en simultané

Fonction MultiHop pour double VPN

Vitesses variables selon les serveurs

Pas autant de serveurs que les gros acteurs du marché

CyberGhost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 7400+

Chiffrement : AES 256 bits

Emplacement des serveurs : 91 pays

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard

Nombre maximum de connexions simultanées : 7

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Amazon Fire TV, Android TV, Routeurs

Fort d’une expérience de plus de 15 ans, CyberGhost émerge comme l’une des meilleures alternatives à ExpressVPN. Vétéran incontesté du marché des VPN, ses applications sont une véritable mine d’innovations. Elles intègrent des fonctionnalités telles que le bloqueur de publicités, l’optimiseur de connexion et le mode surveillance. Le VPN garantit ainsi une expérience utilisateur à la fois intelligente et complète.

En outre, CyberGhost se distingue par la magnitude de son réseau, composé de plus de 7400 serveurs disséminés à travers le globe. Cette envergure garantit la disponibilité d’un serveur rapide à proximité de chez vous pour une connectivité sans compromis.

Ajoutez à cela, la politique « no-logs » qui vous certifie une confidentialité la plus totale de vos données. Avec tous ces atouts, CyberGhost a définitivement de quoi tenir tête à ExpressVPN.

Tarifs

CyberGhost met à votre disposition trois choix d’abonnement :

1 mois => 11,99 €

6 mois => 6,99€

24 mois + 3 mois => 2,11 €/mois

De plus, la tranquillité d’esprit est garantie avec la politique de remboursement. L’abonnement mensuel bénéficie d’une garantie de 14 jours satisfait ou remboursé. Les offres de 6 mois et de 2 ans + 3 mois s’étendent à une garantie de 45 jours.

Serveurs optimisés (streaming, torrent, etc)

Plus de 7000 serveurs dans le monde

Une offre tarifaire très avantagueuse

Applications perfectibles

Pas autant de serveurs que les gros acteurs du marché

Private Internet Access

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 3 000

Chiffrement : AES 256 bits

Emplacement des serveurs : 105 pays

Protocoles VPN : OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP et SOCKS5

Nombre maximum de connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Mac, PC, iPhone, iPad, tablette et mobile Android

Avec une flotte de plus de 3 000 serveurs, Private Internet Access se présente comme l’une des meilleures alternatives à ExpressVPN. Le service s’engage à vous offrir une connectivité rapide, où que vous soyez dans le monde. Son interface minimaliste est conçue pour charmer aussi bien les débutants que les experts et garantit une expérience utilisateur sans tracas. Cette diversité étendue de serveurs permet également de répondre à des besoins spécifiques tels que le streaming et le téléchargement P2P.

Par ailleurs, avec son chiffrement robuste, ses protocoles sécurisés et son kill switch, Private Access VPN (PIA) offre une protection de pointe pour votre activité en ligne. Mais l’atout qui distingue véritablement PIA est son outil MACE. Celui-ci bloque de manière proactive l’accès aux sites web malveillants et entrave les traqueurs intersites.

Grâce à MACE, le VPN surpasse les bloqueurs d’annonces traditionnels en termes de vitesse et d’efficacité. En outre, le fait que PIA soit un logiciel open source est un gage de transparence quant à son engagement pour la protection de la vie privée. Tout codeur peut examiner le code source et vérifier par lui-même la robustesse des mécanismes de sécurité.

Tarifs

Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou averti, Private Internet Access propose des tarifs abordables :

1 mois => 11,69€

6 mois => 5,67€

1 an + 2 mois =>2,66€

Vous pouvez profiter de 30 j de remboursement si vous souscrivez à l’abonnement annuel

Serveurs optimisés (streaming, torrent, etc)

Plus de 7000 serveurs dans le monde

Une offre tarifaire très avantagueuse

Peu de serveurs en Asie

Applications perfectibles

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 750+

Chiffrement : AES 256 bits

Emplacement des serveurs : 44 localisations

Protocoles VPN : IKEv2, WireGuard

Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Android TV

Arrivé tout récémment sur le marché des VPN, AtlasVPN est un adversaire ne pas sous-estimé. Ses applications épurées séduisent par leur simplicité d’utilisation. Elles garantissent une expérience utilisateur intuitive et fluide.

La solution propose des serveurs optimisés et dédiés pour le streaming. Vous pourrez ainsi profiter d’une expérience de visionnage sans entraves de vos contenus préférés.

Tarifs

Avec AtlasVPN, vous pouvez choisir entre 3 plans d’abonnement : :

1 mois => 11,22 €

12 mois => 3,07 €/mois

3 ans => 1,54 €/mois

En outre, pour l’abonnement annuel, AtlasVPN vous propose un essai de 30 jours avec garantie de satisfaction ou remboursement.

Fonctionnalités de sécurité solides

Connexions simultanées illimitées

Serveurs streaming optimisés

Nombre limité de serveurs

Manque de certaines fonctionnalité

ProtonVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 3 000

Chiffrement : AES 256 bits

Emplacement des serveurs : 71 pays

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, WireGuard, Kill switch

Nombre maximum de connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, extensions pour navigateurs web (Chrome, Firefox, Edge)

ProtonVPN a bâti une réputation solide en offrant une sécurité renforcée et une interface bien pensée. Ses applications, faciles à configurer, sont conçues pour séduire aussi bien les utilisateurs débutants que les experts en quête de personnalisation.

L’option Streaming de ProtonVPN répond aux besoins des adeptes de divertissement en ligne. Elle assure un accès sans restriction aux contenus tout en garantissant une sécurité optimale. Avec la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, le VPN se positionne comme un choix polyvalent, adapté à toutes les exigences.

Ajoutez à cela un tarif abordable et ProtonVPN devient une solution complète. Considérée comme l’une des meilleures alternatives à ExpressVPN, ce VPN offre une combinaison harmonieuse de sécurité, de fonctionnalités étendues et de prix compétitifs.

Tarifs

Avec ProtonVPN, choisissez parmi 3 forfaits :

1 mois => 9,99 €

1 an => 5,99 €/mois

2 ans => 4,99 €/mois

Interface intuitive

Option de streaming

Des options de sécurité ultra-fiable

Vitesses pas les plus rapides du marché

Fonctionnalités gratuites limitées

PureVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs disponibles : 6 500+

Chiffrement : AES 256 bits

Emplacement des serveurs : 78 pays

Protocoles VPN : OpenVPN, L2PT, IKEv2, WireGuard

Nombre maximum de connexions simultanées : 10

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TV extensions pour navigateurs web (Chrome, Firefox, Edge), consoles de jeux

Avec deux décennies d’expertise à son actif, PureVPN ne cesse d’innover pour offrir une protection optimale lors de votre navigation. Son infrastructure compte désormais plus de 6500 serveurs, devenant l’une des plus étendues du marché des VPN.

Côté sécurité, la solution intègre le protocole WireGuard en complément des protocoles traditionnels. La protection contre les fuites DNS est également renforcée grâce à des technologies de pointe. Le kill switch assure un blocage sans faille en cas de déconnexion.

PureVPN facilite également votre accès aux catalogues géo-restreints de vos plateformes de streaming préférées. Le P2P est optimisé via des serveurs dédiés. Surtout, les débits ont fait un bond, avec des vitesses excellentes même vers des serveurs éloignés. PureVPN rivalise désormais avec les meilleures performances du secteur.

L’interface utilisateur a été entièrement revue pour plus de simplicité. De nouvelles options pointues font leur apparition, comme le blocage des publicités et des trackers ou la protection Wi-Fi.

Avec ces évolutions, PureVPN confirme son statut de référence en matière de VPN, alliant sécurité de pointe, vitesse bluffante et fonctionnalités à la carte pour une expérience utilisateur optimale. Elle se présente ainsi comme l’une des meilleures alternatives à ExpressVPN.

Tarifs

PureVPN propose un large éventail d’abonnements pour profiter pleinement de ses fonctionnalités de pointe :

1 mois =>12,99€

1 ans => 3,49€/mois

2 ans => 2,25€/mois

Quelle que soit la formule choisie, PureVPN offre une garantie « satisfait ou remboursé » pendant 31 jours.

Licence 5 appareils incluse

Très bon rapport qualité-prix

Quelques limitations sur mobile

FAQ

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Un VPN ou Virtual Private Network est un réseau privé virtuel qui permet de chiffrer votre connexion internet et masquer votre adresse IP. Il assure un surf anonyme et sécurisé.

À quoi sert un VPN ?

Un VPN a plusieurs utilités :

Contourner la censure et les restrictions géographiques

Sécuriser ses connexions WiFi publiques

Accéder à des contenus limités localement

Protéger sa vie privée en ligne

Le VPN chiffre vos données et les achemine via un « tunnel » crypté jusqu’à un serveur distant. Votre trafic semble alors provenir du serveur VPN et non de votre appareil.

Un VPN est-il légal ?

Oui, l’utilisation d’un VPN est parfaitement légale dans la plupart des pays. Certains régimes autoritaires interdisent cependant les VPN pour contrôler internet.

Un VPN protège-t-il entièrement ma vie privée ?

Un VPN renforce beaucoup votre confidentialité mais ne garantit pas une protection absolue. Complétez-le avec un bon antivirus et un pare-feu.

Puis-je utiliser un VPN sur mon smartphone ?

Oui, il existe des applications VPN pour smartphone iOS et Android. Vous pouvez ainsi sécuriser votre mobile en toutes circonstances.

Un VPN permet-il de télécharger en P2P ?

Certains VPN autorisent le P2P sur des serveurs dédiés. Vérifiez la politique de votre VPN avant de télécharger via des réseaux peer-to-peer.

