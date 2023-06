Cyberguerre : ces malwares menacent la nourriture et la démocratie

L’ère de la cyberguerre expose notre alimentation et la démocratie à des menaces grandissantes, propulsées par des malwares insidieux. Découvrez comment ces attaques virtuelles mettent en péril deux piliers essentiels de notre société.

Les malwares, tels des virus invisibles, exploitent les failles des infrastructures agricoles et des systèmes électoraux, sapant ainsi les fondements mêmes de la nourriture et de la démocratie. Cette dangereuse réalité exige une vigilance accrue et une collaboration internationale pour protéger ces piliers essentiels de notre existence.

Cyberguerre et malwares : des infiltrations et des vols choquants

une cyberguerre se présente sous diverses formes et se manifestent de multiples façons, impliquant souvent l’utilisation de malwares. Cependant, le premier type englobe les activités de collecte d’informations régulièrement menées par les agences gouvernementales.

À titre d’exemple, selon un rapport publié en 2013 par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), des hackers chinois ont réussi à infiltrer des projets d’armement américains et à cibler des opérations civiles et militaires en mer de Chine méridionale.

Par ailleurs, en 2020, une attaque sous le nom de SolarWinds a conduit à l’infiltration des infrastructures du Trésor américain. Selon les informations, l’attaque aurait été planifiée par une division des services de renseignement militaire russes.

Le deuxième type de piratage informatique porte sur les technologies manufacturières et est le résultat d’actions entreprises par des acteurs privés et publics, ainsi que de la combinaison de ces deux formes d’activités.

En 2021, les agences de renseignement russes et chinoises ont visé l’Agence européenne des médicaments, s’appropriant des informations confidentielles concernant les vaccins et les traitements contre la COVID-19. Durant l’année suivante, en 2022, Cyberreason, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, a révélé un « important acte de vol de secrets commerciaux chinois » perpétré par le groupe Winnti APT.

Cyberguerre et malwares : des attaques de ransomware frappent durement l’économie mondiale

Un secteur en pleine expansion dans le cyberespace est celui des attaques de ransomwares, visant à obtenir des profits. Au cours de l’année 2021 seulement, vous avez été témoins de l’entreprise Colonial Pipeline, victime d’une attaque de ransomware menée par le groupe de hackers russes DarkSide. Dans le même temps, le groupe russe REvil a ciblé JBS, la plus grande entreprise mondiale de transformation de viande, en utilisant la même méthode.

Colonial Pipeline, un réseau d’oléoducs essentiel pour le transport de produits pétroliers raffinés aux États-Unis, s’étend du Texas à New York et achemine chaque jour une quantité impressionnante de 3 millions de barils de carburant. Malgré les investissements massifs de 200 millions de dollars de Colonial Pipeline dans ses infrastructures informatiques, y compris la cybersécurité, l’attaque perpétrée par DarkSide a réussi à violer la sécurité en utilisant une méthode commune : le piratage d’un mot de passe. Le sud-est des États-Unis a connu une grave pénurie de carburant suite à cette attaque. Par ailleurs, l’incursion cybernétique perpétrée par REvil contre JBS a eu des conséquences dévastatrices.

Comment les conflits de cyberguerre dévastent le monde ?

Les conflits cybernétiques, qui se déroulent à travers les réseaux, ont des conséquences

néfastes à l’échelle mondiale. Ils peuvent paralyser des équipements vitaux comme les réseaux électriques, les systèmes de transport et les services de santé, entraînant ainsi le chaos. Les attaques contre les banques peuvent causer d’importants problèmes financiers, affectant les marchés internationaux et la confiance des partenaires financiers. Les guerres électroniques peuvent également entraîner des pertes massives de données, y compris des informations gouvernementales et privées sensibles.

En outre, elles engendrent les tensions entre les pays existants et peut provoquer une escalade militaire dans le monde réel. Enfin, les guerres cybernétiques ont un impact significatif sur la confiance numérique, avec les entreprises et les citoyens qui deviennent méfiants et incertains quant à la sécurité de leurs données personnelles et de leurs systèmes informatiques. Renforcer la sécurité informatique et promouvoir une entente mondiale sont essentiels pour atténuer les conséquences néfastes de ces conflits sur les réseaux.