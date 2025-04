Meta va lancer des lunettes à 1000$ avec écran : voici ce que vous y verrez

Vous souvenez-vous de l’époque où les lunettes servaient juste à lire les petits caractères au dos des paquets de céréales ? Ce temps est révolu. Aujourd’hui, elles filment, écoutent, parlent… du moins, les modèles intelligents.

Je crois même que très bientôt, elles iront plus loin. D’autant plus les géants de la tech tels que Google, Meta ou Apple ne cesse de repousser les limites de ces accessoires connectés dans l’unique but de dominer le marché.

Tenez Meta par exemple. Après un premier round mitigé avec les Ray-Ban Stories, l’entreprise revient sur le ring avec un projet bien plus ambitieux pour ses lunettes connectées.

Des lunettes avec écran intégré

En effet, les nouvelles lunettes de Meta, connues sous le nom de code Hypernova, intégreront un écran miniature. D’après une source anonyme, elles disposeront d’un affichage monoculaire placé dans la lentille droite.

Cet affichage servira à afficher les notifications du téléphone, afficher des photos et même donner des indications de navigation.

Les lunettes Hypernova se contrôleront via un pavé tactile capacitif. Il suffit d’un simple glissement de doigt pour parcourir les applications et un double tapotement pour ouvrir une icône.

Mais l’interaction ne se limite pas aux commandes tactiles. Meta travaille sur un bracelet intelligent, nommé Ceres, permettant de contrôler les lunettes par gestes. Des mouvements de la main feront donc aussi très bien l’affaire

Ce bracelet sEMG serait inclus directement dans la boîte.

En ce qui concerne l’interface ressemblera au dock d’applications du Meta Quest 3. Le tout reposera sur une version ultra-personnalisée d’Android. Toutefois, ne vous attendez pas à une boutique d’applications : seules les apps Meta comme Messenger et WhatsApp seront intégrées.

Côté photo, la firme a misé sur un capteur à la hauteur de l’iPhone 13, avec 12 MP et une grande ouverture pour des clichés plus lumineux. Un boîtier repensé, prenant la forme d’un prisme triangulaire pliable est également prévu pour accompagner le tout.

Une technologie hors de prix

Si l’on croit Gurman de Bloomberg, les lunettes Hypernova pourraient coûter plus de 1000 dollars. Plus précisément entre 1 300 et 1 400 dollars.

Il a également évoqué que le lancement aurait lieu dès la fin de l’année, probablement lors du Meta Connect. Seulement, pour qu’on en arrive là, deux éléments seront cruciaux.

Primo, le design. Rappelons que TCL a bien tenté d’intégrer un écran dans des lunettes avec ses RayNeo X3 Pro. Cependant, leur look était trop « technique » pour être adopté comme un accessoire du quotidien.

En d’autres termes, si Meta parvient à conserver le style élégant des Ray-Ban classiques tout en y intégrant ses innovations, l’adhésion du public sera plus facile.

Secundo, les applications. Les lunettes doivent offrir une expérience qui vaut réellement la peine de délaisser son smartphone. Navigation, intelligence artificielle, fitness… tout doit être convaincant.

Hypernova serait alors prêt à être lancé. Bref, attendons jusqu’à la fin de l’année pour voir si Meta a su en un accessoire du quotidien ou si elles resteront un caprice hors de prix réservé aux technophiles les plus curieux.

