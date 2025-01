Meta prépare enfin de vraies lunettes de réalité augmentée : voici la date de sortie

Selon Mark Gurman, en plus de ces projets de créer de vraies lunettes de réalité augmentée, Meta nous prépare aussi d’autres objets d’IA révolutionnaire.

Marc Gurman de Bloomberg a diffusé un rapport sur ce que Meta compte réaliser prochainement dans le domaine du matériel. Selon lui, les informations sur ce rapport proviennent de sources proches du travail de la firme. Voici les détails !

Plusieurs modèles de lunettes intelligentes à l’horizon !

Les sources révèlent que Méta est sur le point de concocter au moins trois nouveaux modèles de lunettes intelligentes. Accrochez-vous, car le meilleur est à venir ! Il paraît que Meta a même déjà établi une feuille de route pour la date de sortie de ses premières véritables lunettes de réalité augmentée.

Les technologies de l’entreprise seront aussi appliquées aux montures d’autres marques du groupe Luxottica, qui n’est autre que son partenaire. Cette collaboration donnera naissance à de superbes lunettes du nom de code Supernova 2. Notons que cette dernière sera basée sur les lunettes Sphaera d’Oakley. Cette gamme de lunettes conçue pour les sportifs et les cyclistes aura une caméra intégrée au centre des montures.

Le troisième modèle quant à elle sera appelé en interne Hypernova. Ces lunettes seraient un pas de plus vers une véritable expérience AR. Grâce à ce modèle, nous aurons la possibilité d’exécuter des applications logicielles simples.

De plus, nous allons pouvoir afficher des notifications et des photos capturées avec l’appareil. Les lunettes coûtent 1 000 dollars selon les sources de Gurman, incluant toutes les fonctionnalités avancées.

D’autres outils d’IA vont aussi sortir ? Qu’est-ce Meta nous réserve ?

Pour rappel, le mois dernier, des sources internes avaient déjà parlé de l’ajout d’un écran aux modèles de lunettes Ray-Ban. Cependant, il n’a pas précisé où il sera placé. Par ailleurs, la société déploie aussi les efforts nécessaires pour implémenter des outils d’IA dans des écouteurs et un bracelet IA.

En plus, Meta envisage de créer en parallèle avec ces lunettes intelligentes un produit AR connu sous le nom d’Orion. Par contre, Gurman précise que l’ensemble Orion ne va pas être commercialisé. Il a plutôt informé que Meta envisage de lancer une itération différente du matériel dès 2007.

Le produit baptisé avec le nom de code Artemis n’est que du prototype et n’est pas aussi lourd qu’Orion. De plus, nous pouvons nous attendre à des lunettes beaucoup plus avancées que son prédécesseur.

Selon le rapport, Meta va également développer un bracelet qui pourrait contrôler ses lunettes intelligentes. Si la plupart de ses modèles embarquent des commandes au niveau des tempes, il y a aussi une option avec une commande au poignet identique à celle utilisée sur le prototype Orion.

Enfin, Meta travaille aussi sur des prototypes d’écouteurs équipés d’une caméra pouvant rivaliser avec les AirPods d’Apple.

Je dois admettre que ces projets de Meta sont très prometteurs, mais quand est-ce qu’ils vont sortir ! Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel appareil vous inspire le plus ? Partager votre avis dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.