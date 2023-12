Oubliez les AirPods ! Ce rival chinois d’Apple dévoile des boucles d’oreilles écouteurs.

Un design original, combiné à une qualité sonore extraordinaire. Les nouveaux écouteurs FreeClip vont-ils détrôner les AirPods d’Apple ? En tout cas, cette innovation d’Huawei trouvera sûrement des adeptes à travers la planète.

Tout le monde connaît les Airpods. Ces écouteurs ont longtemps été la référence pour les mélomanes. Pourtant, un nouveau venu pourra rivaliser avec ces produits d’Apple. Les FreeClip entrent dans la scène. Ces écouteurs boucles d’oreilles ont surpris le public avec son design original. Et ce n’est pas son seul avantage. Découvrez sans tarder cette innovation d’Huawei.

Un design original

Les FreeClip n’adoptent pas les règles des écouteurs. En effet, les spécialistes de Huawei ont voulu concevoir un produit qui répond à toutes les attentes. Et cette approche s’apprécie déjà avec le design. Cette innovation d’Huawei est comme des boucles d’oreilles.

De plus, l’écouteur ne bouche pas le canal auditif de l’utilisateur. De ce fait, il est plus facile d’entendre tout ce qui se passe autour, même si le volume est à fond. C’est une aubaine pour les sportifs, ou les personnes qui mettent des écouteurs dans la rue.

Ce modèle est composé de deux parties. La première, qui contient le haut-parleur, se place devant le canal auditif. Le deuxième se situe derrière le lobe de l’oreille. Cette partie comporte les différents éléments du FreeClip. Un câble ajustable relie les deux. Et ne vous inquiétez pas, car ce lien est très solide. Vos écouteurs ne risquent pas de tomber même si vous êtes en plein sprint.

Une approche audacieuse

Non, l’originalité des écouteurs FreeClip ne s’arrête pas au design. Les concepteurs ont voulu pousser la limite du possible avec ce nouveau produit. Ils ont développé des technologies avancées pour offrir une qualité sonore optimale, tout en gardant un design épuré. Il n’y a presque aucune perte auditive, même avec le format ouvert.

Par ailleurs, Huawei a aussi pensé aux moindres détails avec les FreeClip. Chaque écouteur s’adapte parfaitement à votre oreille, droite ou gauche. Fini les longues secondes où vous n’arrivez pas à trouver l’écouteur qui correspond à votre oreille. Ce privilège améliore considérablement votre expérience et votre immersion.

Des écouteurs pour les sportifs

Les écouteurs FreeClip permettent d’entendre tout ce qui vous entoure. Cet avantage convient parfaitement aux sportifs. Et ce n’est que le début des surprises.

En effet, le nouveau produit d’Huawei, les FreeClip sont certifiés IP54. Cette norme s’applique aux appareils électroniques protégés contre les infiltrations de poussières et des projections de liquide. Vous pourrez alors porter vos écouteurs partout, même sous la pluie. À noter que les FreeClip résistent aussi aux gouttes de sueur.

Il ne reste plus que l’autonomie pour différencier les FreeClip des autres modèles haut de gamme. Et même dans cette catégorie, ces écouteurs rivalisent avec la concurrence. Vous avez une autonomie de 8 h, et 30 heures dans le boîtier de chargement.

Et le prix ?

Actuellement, le prix des écouteurs FreeClip s’élève à 199,99 euros. De plus, Huawei donne un bonus si vous achetez ces modèles sur leur site. Comme quoi, l’entreprise chinoise veut satisfaire ses clients en ces périodes de fête.