Comment l’IA va transformer le futur iPhone ? Tout savoir

Siri d'Apple révolutionne déjà depuis un certain temps son Smartphone. Cependant, l'entreprise envisage également de s'associer à OpenAI pour devancer la concurrence. Découvrez ici tous les détails.

Alors que Samsung et Google utilisent déjà la technologie d'IA générative dans leurs smartphones, Apple est sur le point de les suivre. Depuis des années, certains produits iPhone sont déjà alimentés par l'IA, à l'image de la correction automatique améliorée ou encore le Live Text. Néanmoins, l'exploitation de l'IA générative pourrait certainement proposer un tout autre niveau d'interaction et de personnalisation.

Révolutionner l'iPhone grâce à l'IA générative

La concurrence est de plus en plus rude dans le domaine de la technologie, laissant Apple derrière Samsung et Google. Pour pouvoir concurrencer, la société envisage ainsi de recourir à l'IA générative. Cette technologie d'IA qui a le pouvoir de générer des réponses réfléchies aux invites et aux questions pourrait donner une seconde vie à la gamme de smartphones de la marque.

L'entreprise envisage de collaborer avec OpenAI, avant la conférence mondiale des développeurs qui se déroule tous les ans au mois de juin. Elle pense présenter durant cet événement son lot d'outils d'IA réservés au logiciel iOS.

« Nous considérons l'IA générative comme une opportunité clé pour nos produits et pensons que nous disposons d'avantages qui nous distinguent dans ce domaine », a exposé le PDG d'Apple, Tim Cook, pendant la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise début mai. Il a dit également qu'Apple devrait faire une annonce dans les « semaines ».

iPhone AI, un smartphone avec un assistant encore plus intelligent

Personne n'a aucune idée de ce à quoi va ressembler l'iPhone AI, mais les experts spéculent que le point d'entrée passera certainement par Siri. Ce dernier est l'assistant virtuel de la société doté d'historique d'échec ou de réussite.

La fusion de Siri et de ChatGPT-4o d'OpenAI pourrait changer la fonctionnalité en un chatbot pour le smartphone de la marque, donnant à cet assistant virtuel la capacité de réaliser des tâches spécifiques.

Here's how new AI tech could change the iPhonehttps://t.co/S9ODatOtXc — Island News (@KITV4) May 28, 2024

Siri pourra rappeler une photo prise à une date précise avec le dispositif. En plus, il peut aussi donner la réponse à des questions bien précises comme les actualités, des anecdotes ou encore la météo. Avec le temps, il aura le pouvoir de déterminer les préférences de l'utilisateur ainsi que sa personnalité. Lui permettant ainsi de réagir en conséquence.

iPhone envisage également d'inclure des outils génératifs qui permettent par exemple de rédiger ou de résumer les e-mails. Il peut même réaliser un processus de retour d'achat en ligne. La société envisage également de proposer une fonction identique au « cercler pour rechercher » de Samsung.

La possibilité de proposer une Intelligence artificielle avancée

Apple n'a pas un train de retard concernant l'IA générative. En effet, l'entreprise teste ses capacités sur ces appareils depuis un certain temps. Sachez qu'elle négociait déjà également avec des entreprises, à l'image de la startup canadienne DarwinAI. L'entreprise possède aussi sa propre division de recherche sur l'apprentissage automatique réservée à l'avancement de l'IA.

Toutefois, le lancement de ChatGPT en fin 2022 a fait que la course aux IA s'est précipitée, suivie par les géants de la technologie comme Google, Meta et Microsoft. Ces derniers ont d'ailleurs consacré beaucoup de ressources à la création d'outils connexes, et Apple est assez discrète sur sa vision.

À cause de toutes ces pressions, notamment celle des consommateurs, l'entreprise est dans l'obligation de suivre le rythme. Dans cette optique, elle tente de négocier un accord avec OpenAI et Google pour utiliser leur technologie sur les smartphones iPhone.

Nabila popal affirme que : « Apple prend normalement son temps et ne laisse pas la course à Android se précipiter [impacter ses mouvements], que ce soit avec les pliables ou la 5G ou même la réalité augmentée et virtuelle ». « Et Apple sort alors et le fait mieux que quiconque », ajoute-t-elle.

