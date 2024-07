Google Pixel 9 : Les nouveautés IA dévoilées par un leak ! Tout savoir

Nous vivons l'époque de l'engouement pour l'intelligence artificielle. Ce ne sera pas une surprise si le prochain Pixel 9 propose une expérience utilisateur enrichie à l'IA.

Google s'efforce depuis toujours de proposer des fonctionnalités utiles et uniques pour sa marque de smartphone. Les nouvelles implémentations se font généralement selon les tendances technologiques. Le numéro un mondial de la recherche en ligne préparerait une suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle pour le prochain Pixel 9.

Cette nouvelle suite, basée sur l'apprentissage automatique, devrait s'appeler Google AI. Elle comprendrait également une fonctionnalité similaire au Recall de Windows 11.

Ce sont là des informations avancées par le magazine numérique Android Authority. Celui-ci serait très renseigné par un insider chez Google.

Google AI pour doper la partie photo du Pixel 9

La suite de fonctionnalités d'IA devrait apporter trois grandes nouveautés. La première est Add Me, option permettant que tout le monde soit présent sur une photo de groupe.

Les caractéristiques de cette fonctionnalité restent vagues. Néanmoins, celle-ci pourrait être une version améliorée de Best Take.

Rappelons que cette dernière option permet de changer les expressions des personnes photographiées. Elle peut également fusionner des prises avec différentes personnes. Rappelons que c'est le Pixel 8 qui a introduit la fonctionnalité Best Take.

Avec Add Me, Google montre que la compagnie adopte l'idée selon laquelle ce qui compte, c'est le moment que vous photographiez, et non le cliché en lui-même.

Le mastodonte américain du numérique mise ainsi sur l'intelligence artificielle pour mettre cette idée en pratique. Nous pourrions beaucoup nous amuser avec Add Me au sein de la rédaction.

Nouveau Pixel avec son propre générateur d'images ?

Studio pourrait être la seconde nouveauté IA du Pixel 9. Cette fonctionnalité ferait partie de l'application de captures d'écran des smartphones Pixel.

Il semblerait que vous alliez faire plus que personnaliser vos stickers avec cette nouveauté. La fonctionnalité pourrait être, au final, un générateur d'images par AI. Elle m'évoque notamment l'application Image Playground d'Apple Intelligence.

Rappelons que Google travaille depuis longtemps sur ses propres modèles de texte-à-image, et même de texte-à-vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez les essayer.

D'abord, ImageFX permet de découvrir les capacités du modèle Google Imagen 2. Ensuite, la version bêta de VideoFX étend cette possibilité à la vidéo.

Pixel Screenshots, la version de Google pour Recall

Pixel Screenshots reprend ainsi le principe de Recall sur Windows 11. N'oublions pas que seuls les ordinateurs du label Copilot+ proposent Recall.

Sur Windows 11, cette fonctionnalité enregistre automatiquement vos activités. Elle facilite la recherche d'informations à l'aide d'une intelligence artificielle locale.

Cependant, Microsoft a suspendu l'option en raison de problèmes de confidentialité. Le numéro un des logiciels s'inquiète notamment de la vulnérabilité aux cyberattaques.

De son côté, Google propose une alternative plus respectueuse de la vie privée. Pixel Screenshots ne fonctionne effectivement qu'avec des captures d'écran manuelles. Mon avis : La solution pour le Pixel 9 est plus intéressante que celle de Microsoft.

Que pensez-vous de la nouvelle suite de fonctionnalités Google AI pour le Pixel 9 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

