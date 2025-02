NordVPN No-Logs : une promesse tenue pour la 5ᵉ fois consécutive

Dans un monde où la confidentialité numérique est en péril, NordVPN No-Logs réaffirme son engagement avec une cinquième certification indépendante. Pas de faux-semblants, pas de discours marketing vide de sens : des faits, des preuves et une transparence absolue.

On le sait tous : Internet n’oublie rien. Alors, quand un VPN prétend ne garder aucune trace de notre activité, difficile de ne pas hausser un sourcil sceptique. Après tout, combien de services ont déjà été pris en flagrant délit de mensonge ? Mais NordVPN ne se contente pas de promesses : il les prouve. Pour la cinquième fois consécutive, un audit indépendant a confirmé que leur politique zéro-log est bien réelle.

Pas de données enregistrées, pas de traces laissées. Juste une confidentialité en ligne sans compromis, prouvée noir sur blanc.

La Politique No-Logs de NordVPN mise à l’épreuve

Nous confions à notre VPN nos recherches, nos connexions, nos habitudes en ligne, notre vie privée. Tout ce que nous voulons garder à l’abri des regards indiscrets. Mais un service qui stocke ces informations n’est qu’un faux bouclier, une illusion de protection. C’est là que le principe no-log devient essentiel : aucune donnée ne doit être conservée, aucun historique, aucune adresse IP, rien. Beaucoup de services le promettent… mais combien le prouvent réellement ?

Chez NordVPN No-Logs, les paroles ne suffisent pas. Depuis plusieurs années, l’entreprise soumet volontairement ses serveurs à des audits indépendants, réalisés par des experts extérieurs. L’objectif ? Vérifier, preuves à l’appui, que rien n’est enregistré. Et cette année encore, pour la cinquième fois consécutive, le résultat est sans appel : aucune trace de navigation, aucun fichier stocké, aucune donnée utilisateur conservée.

Dans l’univers des VPN, où les scandales de confidentialité sont légion, cette transparence est rare. Certains se vantent d’une politique no-log… jusqu’au jour où une fuite de données vient révéler une tout autre réalité. Avec le VPN panaméen, aucune place pour le doute : les faits parlent d’eux-mêmes. Ces audits ne sont pas une simple formalité, mais un engagement concret envers les utilisateurs.

NordVPN No-Logs : un cinquième audit qui renforce la confiance

Fin 2024, NordVPN No-Logs a mandaté Deloitte Audit Lituanie, une entreprise reconnue, pour examiner en profondeur ses systèmes. Pendant un mois, l’audit a passé au crible l’architecture informatique du VPN sécurisé, ses configurations de serveurs et ses politiques internes.

Ce que l’audit a vérifié :

Inspection des serveurs standard, Double VPN, Onion Over VPN et P2P. ✅ Analyse des journaux techniques pour détecter tout stockage suspect de données. ✅ Entretiens avec les employés de NordVPN pour comprendre les processus internes.

Le verdict ? NordVPN ne conserve aucune donnée de navigation. L’audit a été réalisé selon la norme ISAE 3000, l’une des plus strictes en matière d’audit de sécurité numérique.

Une vérification supplémentaire qui confirme une vérité simple : NordVPN ne ment pas.

Pourquoi ces audits sont essentiels pour les utilisateurs ?

Les scandales se succèdent. Année après année, des services VPN promettent à leurs utilisateurs une confidentialité absolue. Pourtant, la réalité est bien plus sombre. Certains fournisseurs ont déjà été épinglés pour avoir vendu des journaux de connexion ou collaboré avec des gouvernements. Des entreprises entiers se sont bâties sur des slogans rassurants… jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

C’est pourquoi les audits indépendants sont un critère de choix fondamental. Ils permettent aux utilisateurs de s’assurer que leur fournisseur VPN est digne de confiance. NordVPN, en soumettant volontairement son système à ces évaluations, prouve concrètement qu’il ne trahit pas ses abonnés.

Ce qui distingue NordVPN de ses concurrents

En plus de garantir une confidentialité totale, NordVPN No-Logs va bien au-delà des standards du marché avec des fonctionnalités avancées :

Anti-Menaces Pro™ : une surveillance de chaque instant

Sur internet, les menaces sont omniprésentes : publicités traqueuses, malwares et tentatives d’hameçonnage. Avec NordVPN, le meilleur VPN du marché, nous avons un allié de taille pour assurer la protection de nos données. L’Anti-Menaces Pro ne se contente pas de vous alerter, il bloque proactivement les risques avant qu’ils ne vous atteignent. Un sursis permanent, sans effort, pour nous permettre de surfer sereinement.

Chiffrement de niveau militaire

Chaque jour, nous laissons des traces sur internet. Une recherche Google, une connexion à un Wi-Fi public, un achat en ligne… ces données peuvent être revendues, exploitées et parfois même utilisées contre nous. C’est la réalité d’aujourd’hui : notre vie numérique est une cible.



Bonne nouvelle : avec NordVPN, vous profitez d’un coffre-fort impénétrable, un blindage infranchissable autour de vos informations personnelles. Son cryptage AES-256 bits transforme vos données en un code impossible à casser, même avec les superordinateurs les plus avancés. Plus de publicités ciblées basées sur votre historique, plus de suivi intempestif de votre FAI, plus de risques de vol de données. Un web où vous êtes libre et protégé.

Double VPN

Un VPN crée un tunnel chiffré entre nous et internet. Il rend notre connexion invisible aux yeux des fouineurs. C’est déjà un rempart efficace contre la surveillance. Mais que se passe-t-il si ce tunnel est compromis ? C’est là qu’intervient le Double VPN.

NordVPN ne se contente pas d’un seul serveur sécurisé. Il en utilise deux , situés dans deux pays distincts. Concrètement, le double VPN fonctionne sur un principe simple : en cas de compromission d’u nVPN, il ne révèle rien d’utile.

Résultat ?

Aucune adresse IP réelle n’est visible

L’origine de la connexion est totalement floutée

Même un traçage ultra-avancé devient inefficace

Onion Over VPN

Se connecter directement à Tor s’avère risqué. Notre FAI peut le détecter, certaines plateformes peuvent nous bloquer. Mais avec Onion Over VPN, personne ne sait que nous utilisons Tor. NordVPN crypte notre connexion, puis la redirige à travers le réseau Onion. Ainsi, nous sommes intraçable.

P2P optimisés

Qui n’a jamais pesté devant un téléchargement qui traîne ? Une vidéo en 4K qui met des heures à arriver, un fichier volumineux qui stagne à 5 %… On connaît cette frustration.

Grâce aux serveurs P2P optimisés de NordVPN, la lenteur appartient au passé. Leur technologie avancée garantit une connexion rapide, stable et sécurisée. Plus besoin de vérifier si notre FAI nous bride en douce : notre VPN masque notre trafic et nous offre un débit optimal.

Le meilleur ? La garanti de notre anonymat sur internet. Pas de journal de connexion, pas d’historique, pas de risques.

De nombreux concurrents refusent encore aujourd’hui de se soumettre à des audits indépendants, préférant s’appuyer uniquement sur leurs déclarations. NordVPN, lui, prouve chaque année que sa priorité est la protection de ses utilisateurs.

