RGPD : découvrez qui a payé le plus d’amendes depuis 2018, et la somme totale

Depuis l'entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, sa violation a permis de générer plus de 4,5 milliards d'euros d'amendes, dont plus de la moitié était payée par le géant de la technologie Meta.

Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) a eu un important effet sur la protection des données et de confidentialité. Néanmoins, l'étude effectuée par NordLayer a révélé plus de 2 000 violations, montrant à quel point la réglementation est prise au sérieux et que la sanction est bien appliquée.

L'amende la plus élevée revient à l'Espagne

Durant ces six années, les amendes du RGPD ont atteint 4,5 milliards d'euros d'après l'étude de Nordlayer. Espagne se retrouve en tête de la liste, avec 842 amendes RGPD contre 2 072 décisions de violation RGPD. Depuis 2018, les entreprises espagnoles ont ainsi payé 80 millions d'euros soit 68, 16 millions de livres sterling d'amendes.

La deuxième place du classement revient à l'Italie. Le pays a enregistré 358 infractions, moins de la moitié de l'effraction de l'Espagne. Toutefois, les amendes qu'il a payées sont plus élevées que celles de l'Espagne. Au total, les entreprises italiennes ont rétribué 195 milliards de livres sterling, soit 229 millions d'euros.

Après, les entreprises allemandes ont à leur actif 186 violations, ce leur a valu 55 millions d'euros ou 46,8 milliards de livres sterling durant ces six dernières années. L'Allemagne est suivie de près par la Roumanie avec 179 violations avec des amendes de 1,1 million d'euros au total. En cinquième place se trouve la Pologne avec 73 violations et 4 millions d'euros d'amendes.

On a enregistré dix amendes lourdes en Europe, dont six reviennent à Meta. L'amende la plus importante est d'une valeur de 1,2 milliard d'euros ou 1 milliard de livres sterling, en raison d'une défaillance de base juridique pour le traitement des données en 2023.

Après ces amendes, ce géant de la technologie a d'ailleurs changé la majorité de son plan d'affaires pour l'une des plateformes les plus connues Facebook, une de ses plateformes les plus célèbres. La plupart d'amendes condamnent la société sur le traitement et le partage de données à partir de ses différentes plateformes, surtout Instagram, Facebook et WhatsApp.

Parmi les autres entreprises du top 10, TikTok a versé 345 millions d'euros pour avoir violé le GPR. Google a eu à son compte deux amendes de 90 millions d'euros et de 60 millions d'euros. Amazon quant à elle a payé 746 millions d'euros d'amende pour avoir violé le RGPD.

L'entreprise italien Enel Energia est l'un des géants de la Big Tech qui ne figure pas dans cette liste. Carlos Salas, un expert en cybersécurité de NordLayer a terminé : « Les réglementations sur la protection des données évoluent et les cybermenaces deviennent plus sophistiquées, les entreprises doivent donc rester proactives dans leur approche en matière de confidentialité et de sécurité des données. »

