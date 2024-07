SentinelOne et Aon : un partenariat pour renforcer la cybersécurité des entreprises

SentinelOne et Aon ont annoncé un partenariat stratégique visant à améliorer les services de cybersécurité pour les entreprises assurées. Aon utilisera la plateforme Singularity de SentinelOne pour évaluer les risques et fournir une meilleure visibilité sur les critères d'assurabilité.

Une collaboration innovante

SentinelOne, leader mondial de la sécurité alimentée par l'IA, et Aon, spécialiste des services et du conseil en gestion du capital risque, ont formé une alliance stratégique. Cette collaboration repose sur l'utilisation de la plateforme Singularity de SentinelOne par Aon pour recueillir des données de sécurité spécifiques à chaque client. Ces informations permettront de mieux établir les profils de cyber-risque et d'atténuer ces risques.

La collaboration s'étend aux activités de cyber-assurance d'Aon, facilitée par la plateforme CyQu pour la soumission en ligne et l'auto-attestation. Cette approche innovante fournira des décisions basées sur les données. Le but est surtout d'aider les entreprises à gérer et à réduire les cyber-risques. Elle permet également d'augmenter la visibilité sur les critères d'assurabilité et les cyber-expositions.

Des solutions complètes pour les entreprises

En combinant la plateforme de pointe Singularity de SentinelOne avec les performances d'Aon en matière de réponse aux incidents, les entreprises bénéficieront d'une suite complète d'outils et de services pour se protéger proactivement contre les cyber-incidents. Cette alliance permettra de détecter et de répondre rapidement aux menaces.

Christopher Bruno, Head of Strategic Alliances Cyber Solutions chez Aon, a déclaré : « Cette alliance renforce les capacités communes de deux leaders de la cybersécurité. Elle marque une étape importante dans notre mission collective de lutte contre les cybermenaces en constante évolution grâce à une expertise inégalée et à des solutions innovantes. »

La technologie de détection et de réponse aux menaces de SentinelOne permettra aux clients d'évoluer en toute confiance et résilience face aux cybermenaces.

Amélioration des processus de gestion des risques

Cette solution combinée améliorera le processus de gestion des risques avec des données vérifiables. Elle aidera à prioriser les activités de remédiation et à améliorer la posture de sécurité des entreprises. Les clients auront accès à une validation plus précise des cyber-exposition. Ils peuvent ainsi gagner du temps et de l'argent.

Barnaby Page, VP IR et Cyber Risk chez SentinelOne, a exprimé son enthousiasme. « SentinelOne est ravie de collaborer avec Aon pour contribuer à atténuer les risques auxquels sont confrontés nos clients. Ces derniers pourront ainsi économiser du temps et de l'argent. La plateforme proactive d'auto-attestation CyQu d'Aon et les services de réponse aux incidents de SentinelOne peuvent améliorer la validation des cyber-expositions pour tous nos clients communs. »

Vous l'aurez compris ! Le partenariat entre SentinelOne et Aon représente une avancée majeure dans le domaine de la cybersécurité. Grâce à cette collaboration, les entreprises bénéficieront d'une meilleure protection contre les cybermenaces. Elles pourront évoluer en toute confiance dans un contexte de risques croissants.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.