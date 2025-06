Ces avatars IA ont généré plus de 7 millions de dollars en Chine

En seulement sept heures, deux clones numériques viennent de battre un record de vente en direct sur Youxuan. Une performance record pour des avatars IA, qui redéfinit le commerce en direct en Chine.

Luo Yonghao, un des visages les plus connus du streaming en Chine, s’est associé à Baidu pour tester un concept inédit. Ce n’est pas lui qui animait la diffusion, mais une version numérique parfaitement synchronisée avec sa voix, son humour et ses mimiques. Résultat : 55 millions de yuans récoltés, soit 7,65 millions de dollars. Ce score dépasse largement ses performances habituelles, même lors de précédentes diffusions en personne.

Selon Wu Jialu, responsable de la recherche au sein de Be Friends Holding, les avatars IA ont été entraînés sur plus de cinq années de contenus vidéo. L’objectif était de simuler une interaction fluide, presque indiscernable du réel. « L’effet humain numérique m’a effrayé… Je suis un peu étourdi », a réagi Luo à ses abonnés.

Des humains numériques plus rentables

L’essor des avatars IA en Chine repose aussi sur des raisons économiques. Une diffusion animée par des clones numériques coûte bien moins cher à produire. Plus besoin de caméras, d’équipes techniques, ni de studios. Les avatars peuvent rester en ligne sans interruption, ce qui démultiplie les opportunités commerciales.

Wu explique que la seule vraie difficulté concerne désormais la régulation : « Les plateformes comme Douyin posent des exigences précises sur l’interactivité réelle avec les spectateurs. » Certains contenus IA doivent également respecter des normes strictes en matière de publicité.

Une industrie qui bascule

Depuis la pandémie, le streaming s’est imposé comme un canal de vente prioritaire pour les marques en Chine. Sur Douyin, les ventes issues du streaming en direct ont même surpassé celles de JD.com. Le shopping vidéo, appuyé par les avatars IA, modifie le paysage du e-commerce à une vitesse folle.

Même les plus sceptiques commencent à changer de discours. Wu admet avoir longtemps douté des performances commerciales des humains virtuels, mais il concède aujourd’hui : « Baidu propose le modèle le plus convaincant que nous ayons testé jusqu’ici. » Fin 2023, plusieurs firmes chinoises ont lancé des tests similaires lors de la fête des célibataires.

Les avatars IA s’apprêtent à séduire aussi les marchés étrangers

La prochaine diffusion de Luo en version numérique n’a pas encore été annoncée. Mais Wu indique qu’elle interviendra « très bientôt ». À terme, ces avatars IA pourraient même diffuser en plusieurs langues et viser des marchés hors de Chine.

En résumé, l’avatar IA ne fait plus partie des gadgets technologiques. En Chine, il devient un acteur central de la vente en ligne et peut-être bientôt de la communication globale. Pour Luo comme pour Baidu, l’heure n’est plus à l’expérimentation. Le réel a désormais un double numérique… bien plus performant que prévu.

