Cette startup veut vous transformer en champion de boxe… grâce à l’IA !

Et si votre prochain coach de boxe était une intelligence artificielle ? Une jeune startup, armée d’un financement de 4,75 millions de dollars, redéfinit l’entraînement sportif grâce à une technologie connectée et personnalisée.

Le monde du fitness entre dans une nouvelle ère. Une startup audacieuse vient de lever 4,75 millions de dollars en financement d’amorçage pour concrétiser une vision futuriste : devenir votre entraîneur de boxe personnel grâce à l’IA. Cette entreprise entend révolutionner la manière dont les boxeurs, amateurs comme confirmés, s’entraînent et progressent ? Comment ? En combinant équipements connectés, coaching intelligents et suivi de performance en temps réel.

Growl ? C’est quoi réellement ce sac de frappe connecté ?

Le fitness connecté a rencontré un succès fou durant les confinements. Aujourd’hui, Growl, une nouvelle startup, cherche à redéfinir l’entraînement à domicile. Imaginez Tonal, mais au lieu d’un entraînement de résistance, c’est une séance de boxe immersive qui vous attend.

Le système Growl, fixé au mur, repose sur l’IA et la puissance d’Unreal Engine. Grâce à des rétroprojecteurs, il affiche un coach virtuel grandeur nature sur une surface de frappe convexe. Avec sa technologie de suivi 3D, il analyse vos mouvements pour améliorer votre technique et propose des conseils personnalisés.

En plus d’un coaching interactif pour maintenir votre motivation, Growl permet l’entraînement côte à côte, idéal pour les partenaires sportifs.

S’entraîner à la boxe autrement avec Growl

Bien plus qu’un simple sac de frappes connecté, Growl redéfinit l’expérience utilisateur grâce à une IA sophistiquée.

Le cœur du système qui est situé dans le bras au-dessus du sac utilise des algorithmes d’apprentissage automatique avancés. Cela permet d’analyser tous les mouvements, d’identifier les erreurs techniques et fournir des ajustements en temps réel.

Par ailleurs, l’interface utilisateur est projetée directement sur le sac. Ainsi, un coach virtuel grandeur nature guide vos mouvements, affiche vos statistiques, et vous propose des cibles interactives pour maximiser votre efficacité.

L’un de ses principaux atouts par rapport aux applications traditionnelles est que Growl adapte dynamiquement chaque séance à vos performances. Par ailleurs, il propose des ajustements en temps réel pour améliorer votre posture, vous motiver et optimiser vos résultats.

Grâce à une technologie de détection, le système évalue précisément votre technique, identifie les erreurs et fournit des solutions correctives sous forme de vidéos explicatives.

Une solution adaptée pour les passionnés de boxe et de HIIT

Growl se distingue des acteurs bien établis comme Peloton et Tonal en ciblant un domaine unique : les sports de combat et l’entraînement HIIT (intervalles à haute intensité).

Rappelons que Peloton mise sur le cardio et le vélo, et Tonal sur l’entraînement de force basé sur la résistance. De son côté, Growl propose une expérience immersive où précision, vitesse et puissance prennent le devant de la scène.

« La boxe ne se simule pas : elle nécessite un engagement total du corps », explique Desrumaux. Avec Growl, l’intensité d’une salle de boxe devient accessible chez soi.

De plus, Growl vous fait bouger et interagir avec un équipement dynamique. Ces équipements sont prévus pour des préventes en avril 2025.

Je dois avouer que ce genre d’équipement pourrait révolutionner la manière de s’entraîner à domicile. Néanmoins, je me demande aussi que vont devenir les coachs professionnels ? Et vous, qu’en pensez-vous ?

