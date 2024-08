Il teste les recettes de cuisine absurdes de ChatGPT, voici son verdict

Un écrivain en freelance appelé Ralph Jones a testé les recettes de cuisine proposées par l'IA et découvre que certains plats sont vraiment dégoûtants. Voici les détails !

L'intelligence artificielle se démarque dans plusieurs domaines et se révèle être une véritable aide au quotidien pour les humains. Si vous avez l'habitude de voir une IA qui soigne, une IA qui assiste en rédaction, et autre, ce dernier écrit des livres de recettes de cuisine. Plusieurs auteurs de livres de recettes sont désormais des IA. Mais comment sont les résultats ?

Des recettes de cuisine pas tellement impressionnantes !

Ralph a testé l'un des plats proposés par ChatGPT et il a constaté que les recettes proposées proposent des fusions bizarres d'ingrédients comme du « sushi au hachis parmentier », du « currywurst sri-lankais » ou encore des « lasagnes au curry vert thaï ».

Il trouve que les plats sont dégoûtants et donnent la nausée. Il affirme même que c'est « l'un des plats les plus dégoûtants que j'ai jamais mangé ».

Toutefois, un auteur de livre de cuisine assisté par l'IA, Paolo Rosson affirme que « miraculeusement, le plat fonctionne ». « C'était en fait l'une de mes recettes préférées du livre ».

« La currywurst sri-lankaise est un plat savoureux et copieux qui constitue un excellent plat principal pour le déjeuner ou le dîner. Il se marie bien avec du riz blanc et un accompagnement de haricots verts ou d'un autre légume. »

Les IA qui écrivent de recettes de cuisine sont de plus en plus nombreux

‘One of the most disgusting meals I've ever eaten': AI recipes tested: https://t.co/losgBzVxLl #technology #ai — Stream of Tech (@StreamOfTech) August 2, 2024

Les IA qui écrivent des livres, notamment des livres de cuisine, existent depuis quelques années. L'une d'entre elles est Teresa J Blair, un auteur qui a déjà écrit plusieurs livres de cuisine comme The Ultimate Crockpot Cookbook for Beginners: A Comprehensive Guide to Slow Cooking Success for Novice Chefs, Featuring Mouthwatering Recipes, Time-Saving Tips, and Essential Techniques.

Elle écrit sur plusieurs sujets, à savoir la mise en conserve et la conservation, les recettes anti-inflammatoires ou encore le régime méditerranéen.

Teresa a une grande rivale, l'auteur fictive Lillian D Stewart. En janvier, elle a édité cinq ouvrages de cuisine sur les aliments contre la goutte, le régime DASH, les pâtes, la cuisine méditerranéenne et les aliments à base de lectine.

Les livres de cuisine écrits par une IA menacent-ils les chefs humains ?

Au premier regard, on peut penser que les livres de ces auteurs sont réellement plausibles. D'ailleurs, certaines personnes peuvent s'y tromper. Ce qui soulève la question suivante : l'Intelligence Artificielle peut-elle vraiment imiter les cuisiniers humains ?

Les livres IA se révèlent être une solution pour pouvoir publier plusieurs livres rapidement. Effectivement, Teresa J Blair a réussi à publier quatre livres en seulement 13 jours, entre la période de 2 et le 14 septembre 2023. Ce qui n'est pas le cas des écrivains humains.

Par ailleurs, ces auteurs fictifs peuvent également imiter les vrais auteurs. « Je savais que l'IA pouvait également être utilisée pour exploiter le travail des autres », a déclaré Molinaro sur son site Web, « que son utilité croissante menaçait la pensée et le travail humains de leur obsolescence. Mais il ne m'est jamais venu à l'idée que ChapGPT pouvait me couper si près des os. Et bon sang… ça faisait mal. »

Les livres présentent aussi des erreurs, selon Joanne Lee Molinaro. Lorsque l'auteur IA « Rachel Issy » a copié son livre de cuisine végétalien coréen, ses lecteurs ont remarqué que le livre de cuisine proposait des recettes à base de produits laitiers et d'œufs. Certains plats suggèrent même du poulet.

Bref, ce genre de livre de cuisine n'est pas entièrement fiable, même si elle semble proposer de nombreux avantages.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.