Microsoft vous laisse utiliser OpenAI o1 gratuitement ! Voici comment profiter

Envie d’essayer OpenAI o1 … gratuitement ? C’est votre chance, ne le ratez pas ! Je vous explique :

Cette semaine, Microsoft a offert gratuitement le modèle de raisonnement o1 d’OpenAI à tous les utilisateurs de Copilot. Pas besoin de débourser 20 $ par mois pour un abonnement Copilot Pro ou ChatGPT Plus : tout le monde y a droit, sans condition.

Que fait OpenAI o1 chez Microsoft ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Microsoft a intégré le modèle o1 dans une fonctionnalité appelée « Think Deeper ». L’entreprise l’avait lancé en octobre dans Copilot Labs, un espace réservé aux abonnés Copilot Pro pour tester des fonctionnalités en avant-première.

Cette option permet à Copilot de répondre à des questions complexes de manière plus approfondie. Comment ça marche ?

Vous n’avez qu’à poser votre question dans Copilot puis à cliquer sur le bouton « Think Deeper ». L’IA prendra environ 30 secondes pour analyser toutes les perspectives possibles avant de vous répondre.

Think Deeper proposera des réponses détaillées et structurées. Ce qui est parfait pour comparer des alternatives, générer du code pour une application ou organiser un long road trip.

Quelle générosité !

C’est Mustafa Suleyman, le PDG de Microsoft AI, qui a annoncé cette nouveauté sur LinkedIn mercredi, le 29 janvier. « Je suis vraiment ravi que nos dizaines de millions d’utilisateurs aient tous cette opportunité. »

Il est enthousiaste et promet encore d’autres surprises à venir. « Nous avons tellement de choses en préparation en ce moment que j’ai hâte de vous en parler. »

Et à vrai dire, cela ne m’étonne pas que Microsoft ait intégré o1 d’OpenAI dans Copilot. Après tout, ils sont en collaboration depuis des années.

Ce qui me surprend en revanche c’est le fait qu’il nous l’offre gratuitement. Trop généreux de sa part, j’avoue. Bon, une légère précision s’impose.

Think Deeper sera gratuit uniquement pour les utilisateurs de Copilot. Toutefois, c’est quand même trop beau pour être vrai, non ?

Je crois que Microsoft veut rendre Copilot plus puissant et accessible sans qu’ils aient à payer un abonnement premium, dans l’unique but d’attirer un maximum d’utilisateurs.

Vous êtes d’accord avec moi ? Dites-nous ce que vous en pensez dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.