Nvidia dévoile le superordinateur IA Spark : découvrez ce monstre de puissance

À la GTC, le 18 mars 2025, le PDG de Nvidia a dévoilé les deux superordinateurs IA : le DGX Spark et le DGX Station.

Le DGX Spark de Nvidia remplace le Project Digits et vise l’IA personnelle. Tandis que le second, DGX Station est plus adaptée aux professionnels et aux laboratoires. Avec ces machines, Nvidia veut rendre l’IA omniprésente, locale et libérée du cloud.

DGX Spark de Nvidia, le premier superordinateur IA

Le DGX Spark se présente comme le plus petit superordinateur IA au monde selon Jensen Huang, PDG de Nvidia. Sa taille rappelle celle d’un ancien Mac mini. Il embarque la puce GB10 Grace Blackwell qui atteint 1 000 billions d’opérations par seconde, soit 1 000 TOPS.

En outre, ce superordinateur dispose de 128 Go de mémoire unifiée pour les calculs. Tandis que son stockage SSD NVMe peut grimper à 4 To. Le DGX Spark excelle dans l’affinement du système robotique GR00T N1 également présenté à la GTC 2025. Nvidia propose son IA Spark en précommande à 3 000 dollars. Les premières livraisons arriveront cet été via leur site.

Le DGX Station pour compléter l’offre

Le DGX Station, quant à lui, cible les besoins les plus exigeants. Il intègre la puce GB300 Grace Blackwell Ultra de Nvidia qui atteint 20 pétaflops de performance. Ce superordinateur offre aussi 784 Go de mémoire système unifiée. Contrairement à l’IA Spark, Nvidia n’a pas encore fixé le prix officiel du DGX Station. En revanche, on sait que ce superordinateur coûtera plus cher que le DGX Spark et sortira plus tard en 2025.

Collaborations stratégiques et duels concurrents

Selon Jensen Huang, les agents IA seront partout dans un avenir proche. Pour s’aligner sur cette vision, Nvidia mise sur le DGX Spark et le DGX Stations, des superordinateurs qui privilégient une IA locale. Libérées du cloud, ces machines réduisent le besoin de serveurs distants.

Par ailleurs, Nvidia s’entoure de partenaires clés pour mener cette révolution. Des géants comme ASUS, Dell, HP, Lambda, BOXX et Supermicro s’associent au projet. Chacun adapte le DGX Station à sa version.

Mais la concurrence ne reste pas les bras croisés. AMD dégaine son Ryzen AI Max+ Strix Halo. Tandis que HP et Framework équipent leurs machines de GPU robustes, avec jusqu’à 96 Go de VRAM. Mais avec le superordinateur Spark et sa vision décentralisée de l’IA, Nvidia garde une longueur d’avance.

