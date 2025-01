OpenAI dévoile les employés virtuels : l’IA va remplacer vos collègues dès 2025 !

OpenAI annonce l’émergence des employés virtuels pour 2025. Ces intelligences artificielles pourront travailler à vos côtés et transformer totalement le fonctionnement des entreprises, en remplaçant notamment vos collègues humains…

Avez-vous du mal à supporter certains de vos collègues ? Si oui, bonne nouvelle : ils pourraient être remplacés dès cette année par des robots ! À moins que ce ne soit vous…

Le CEO d’OpenAI, Sam Altman, annonce que des « employés virtuels » vont bientôt rejoindre les entreprises et transformer la façon dont elles fonctionnent.

À partir de 2025, les premiers agents IA vont commencer à travailler. Ainsi, l’intelligence artificielle pourrait enfin générer des retours sur les investissements massifs effectués dans cette technologie.

Sur son blog, Altman annonce ainsi que « nous pourrions voir les premiers agents IA rejoindre la population active en 2025 et changer la production des entreprises ».

OpenAI, Microsoft, Google… les agents IA arrivent en force !

Rappelons que Microsoft, l’un des principaux investisseurs d’OpenAI, a déjà annoncé l’introduction des agents IA : des outils capables de mener à bien des tâches en toute autonomie.

En 2024, le directeur IA de l’entreprise, Mustafa Suleyman, a révélé avoir vu des « démos impressionnantes » d’agents IA effectuant des transactions de façon totalement indépendante.

C’est également le cas de Google, qui a inauguré « l’ère de l’IA agentique » avec Gemini 2.0. Citons aussi Anthropic, et sa fonctionnalité « Computer Use » permettant à l’IA Claude de prendre contrôle de votre PC pour effectuer des tâches.

De son côté, OpenAI prépare un agent IA portant le nom de code « Operator » et dont le lancement est prévu pour janvier 2025.

Selon Bloomberg, Operator utilisera un ordinateur pour effectuer des actions à la place de l’utilisateur. Il pourra par exemple écrire du code ou réserver des voyages.

McKinsey adopte les agents IA et prévoit un remplacement de 30% du travail humain

L’une des premières entreprises à avoir adopté la technologie des agents IA est McKinsey, la célèbre firme de conseil à laquelle Emmanuel Macron a beaucoup fait appel (notamment pendant la crise du Covid-19).

Elle construit un agent afin de traiter les nouvelles requêtes de clients, en menant des tâches comme la planification de réunions de suivi.

Selon le cabinet, d’ici 2030, l’automatisation par l’IA pourrait concerner jusqu’à 30% des heures travaillées dans l’économie des États-Unis.

Parallèlement à cette prédiction sur les agents IA, Sam Altman révèle aussi qu’OpenAI sait désormais comment construire une IA générale (AGI) plus intelligente que l’humain.

Son objectif est à présent la création d’une « superintelligence », capable d’accélérer la découverte scientifique et l’innovation plus rapidement que l’humain et d’accroître massivement l’abondance et la prospérité…

Alors, qu’en pensez-vous ? L’arrivée des employés IA est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Êtes-vous inquiet pour votre emploi ? Partagez votre avis en commentaire !

