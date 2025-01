OpenAI o3 vs Google Gemini 2.0 : quelle IA est la plus proche de l’intelligence humaine ?

L’IA générative n’a cessé d’évoluer ces dernières années. Et parmi les modèles les plus en vue lancés en 2024, o3 d’OpenAI et Gemini 2.0 de Google se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Alors, lequel de ces deux géants mérite vraiment de trôner en tête ?

L’intelligence artificielle a pris son envol par étapes, se rapprochant chaque fois un peu plus de l’intelligence humaine pour des tâches ciblées. La recherche de l’intelligence artificielle générale (AGI) continue de passionner les scientifiques.

Aujourd’hui, avec l’introduction de o3 d’OpenAI et Gemini 2.0 de Google, l’IA entre dans une nouvelle phase, pleine de promesses. Mais je me demande, entre ces deux IA, laquelle parvient à se rapprocher le plus de l’intelligence humaine ?

OpenAI o3 : une IA pensée pour le raisonnement avancé

Parlons d’abord du modèle o3 d’OpenAI. Lancé le 20 décembre 2024, il repose sur une approche axée sur le raisonnement complexe.

Et selon Sam Altman, PDG d’OpenAI, « ces capacités sont un territoire inexploré et elles exigent une attention scientifique sérieuse ». Ce modèle utilise une méthode appelée « chaîne de pensée privée », qui lui permet d’exceller en physique, en mathématiques et en raisonnement scientifique.

Prenons l’exemple du test ARC-AGI, une référence pour évaluer les compétences d’une IA au-delà de ses données d’entraînement. OpenAI o3 a obtenu des scores impressionnants : 87,5 % pour le calcul élevé et 75,7 % pour le calcul faible. Ces résultats triplent les performances de son prédécesseur o1.

Pourtant, ces performances ont un coût. Pour rappel, OpenAI facture 20 dollars par tâche en mode basse puissance. Mais en mode haute puissance, chaque tâche peut coûter plusieurs milliers de dollars. Malgré cela, OpenAI estime que l’innovation justifie ces prix.

Pour autant, les critiques ne manquent pas. François Chollet, expert en intelligence artificielle, déclare : « Je ne pense pas que o3 soit encore une AGI. » À ses yeux, bien qu’impressionnant, le modèle n’a pas encore atteint l’intelligence générale.

Google Gemini 2.0 : une IA multimodale pour des usages variés

Par rapport à OpenAI, Google choisit une approche différente avec Gemini 2.0. Et selon Sundar Pichai, son PDG, « ce modèle est le plus réfléchi de l’entreprise ».

Contrairement à o3, Gemini 2.0 mise sur des capacités multimodales, capables d’intégrer texte, images et audio dans une seule interaction.

En réponse aux besoins modernes, Gemini 2.0 intègre texte, audio et visuels en une seule interaction. Son « mode de réflexion » permet des explications étape par étape, simplifiant même les tâches les plus complexes.

Certes, ces fonctionnalités séduisent mais certains experts doutent de la capacité de cet outil à se rapprocher réellement de l’intelligence générale.

Comme Thomas Malone, directeur du Centre d’intelligence collective du MIT, il affirme que « les benchmarks mesurent les capacités de l’IA, mais ils ne rendent pas compte de toutes les formes d’intelligence humaine ».

Entre OpenAI et Google, laquelle reflète le mieux l’intelligence humaine ?

Revenons à la question fondamentale : laquelle de ces deux IA est la plus proche de l’intelligence humaine ? Selon Will Bryk, PDG d’Exa, « la meilleure définition de l’AGI est lorsqu’elle peut automatiser une partie importante de l’économie de la connaissance ».

Pour l’instant, OpenAI o3 et Google Gemini 2.0 se concentrent sur des objectifs différents. OpenAI privilégie les capacités de raisonnement profond, tandis que Google vise une intégration multimodale pour des solutions polyvalentes.

Mais je note que les deux modèles partagent des défis communs. La mémoire à long terme, par exemple, est essentielle pour simuler une intelligence réellement humaine.

De même, la latence et le coût constituent des obstacles techniques qui devront être surmontés dans les prochaines générations de modèles.

Personnellement, je pense que cette course entre OpenAI et Google est bénéfique. Elle pousse les deux entreprises à innover, à repousser les limites de ce qui semble possible.

Et à mes yeux, ces deux entreprises incarnent le futur de l’intelligence artificielle. Qui sait ? Peut-être qu’un jour, ces technologies révolutionneront notre manière de vivre, de travailler, voire de penser….

Selon vous, l’IA comme OpenAI O3 ou Google Gemini 2.0 peut-elle réellement imiter l’intelligence humaine ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

