Ce clone de Minecraft est le 1er jeu généré par IA, venez vite tester !

Découvrez Oasis : le premier jeu vidéo jouable créé en temps réel par l’IA générative, directement inspiré par Minecraft. Il s’agit d’un projet de recherche visant à explorer les possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour le jeu vidéo, né de la collaboration entre deux startups de hardware et de logiciel…

Les magnats de l’industrie l’ont annoncé depuis longtemps : l’intelligence artificielle générative va révolutionner le jeu vidéo.

Déjà en décembre 2023, lors de sa participation au sommet Wells Fargo TMT, le chef financier de Xbox, Tim Stuart, prédisait que n’importe qui serait bientôt capable de créer un jeu vidéo à partir d’un prompt.

Depuis lors, nous avons assisté à l’émergence de plusieurs outils comme GameGen-O pour créer des jeux en monde ouvert, Google Genie qui transforme les images en jeux vidéo et Google GameNGen qui recrée le jeu Doom en temps réel.

À présent, la startup de hardware informatique californienne Etched vient de franchir un nouveau cap avec Oasis : un jeu vidéo entièrement généré par IA, qui laisse les joueurs créer et modifier des environnements virtuels à leur guise.

Ainsi, les utilisateurs sont capables de construire un jeu en temps réel, en partant de zéro. La création vidéoludique pourrait enfin être démocratisée…

Oasis generates frames based on your keyboard inputs. You can move and jump around, break blocks, and build and explore a brand new map every game. pic.twitter.com/NFc23PaBZT

Nommé en référence à l’univers virtuel imaginé par Ernest Cline pour son célèbre roman « Ready Player One », Oasis est un clone de Minecraft créé en partenariat avec le développeur d’IA Decart basé à San Francisco.

C’est à travers une démo publiée sur X le 31 octobre 2024 que Etched a dévoilé son projet, présenté comme le tout premier jeu jouable généré par IA.

Dans cette démo, les joueurs peuvent naviguer à travers un environnement jonché de blocs. Ils sont en mesure de déplacer, bâtir, et détruire le terrain et les obstacles selon leur bon vouloir.

Cette expérience est le fruit d’une collaboration entre Robert Wachen, co-fondateur de Etched diplômé de Harvard, et Dean Leitersdorf, CEO de Decart et diplômé de l’Israël Institute of Technology.

Ils se sont rencontrés en 2022 et ont été inspirés par le GPT-3 d’OpenAI. Après avoir lancé leurs entreprises respectives Etched et Decart en 2022 et 2023, les deux compères ont décidé d’unir leurs forces autour d’Oasis.

Selon Leitersdorf, « Etched fonctionne comme Nvidia, en construisant du hardware de prochaine génération, tandis que nous sommes comme OpenAI en développant des modèles IA conçus pour tourner sur ce hardware ».

En d’autres termes, « Etched pose les bases, et Decart construit des expériences sur l’IA par-dessus ». L’union fait la force !

Les deux firmes ont choisi de baser leur démo Oasis sur Minecraft, car il s’agit d’un environnement open-world qui prend en charge le contenu dynamique.

Or, il s’agit d’un défi technique qu’ils voulaient que l’IA surmonte. Contrairement aux moteurs graphiques traditionnels, Oasis repose sur l’IA pour produire chaque pixel en temps réel sans utiliser de moteur de jeu.

Comme l’explique Wachen, « il y a deux composants clés : les poids qui représentent l’intelligence du modèle, et le descripteur qui exécute les poids, aussi connu sous le nom de moteur d’inférence ».

Cette configuration permet à l’IA de créer les éléments en temps réel et de supporter efficacement un large nombre d’utilisateurs.

La démo a été créée à l’aide de GPU Nvidia H100 Tensor Core, mais Etched développe sa propre puce appelée Sohu. Elle affirme qu’elle est 10 fois plus rapide que celle de Nvidia.

Selon Dean Leitersdorf, « la première version d’Oasis est pour la recherche, et montre que les modèles IA peuvent faire cela, il n’y a pas de monétisation et c’est entièrement gratuit ».

Gameplay is just the start. Soon, most of the internet will be AI-generated, and >70% of internet traffic is video.

Video diffusion models are extremely compute-bound, needing to processes thousands of tokens per frame. This workload is perfect for Sohu.

— Etched (@Etched) October 31, 2024