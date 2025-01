Ce pays (très) inattendu va devenir le 1er gouverné par l’IA dès 2027 !

Abu Dhabi s’apprête à devenir le premier État gouverné par l’IA. Avec 13 milliards d’investissements, l’émirat adopte une approche inédite : une gestion automatisée et basée sur les données.

Abu Dhabi accélère sa transformation numérique et mise sur l’intelligence artificielle pour moderniser son administration. D’ici 2027, il sera le premier gouvernement entièrement piloté par l’IA. Ce virage stratégique repose sur le cloud souverain, l’automatisation des services et l’optimisation des ressources. L’émirat veut établir une gouvernance plus agile, efficace et accessible.

Une stratégie numérique ambitieuse

L’émirat ne se contente pas d’adopter des outils IA. En effet, Il restructure son administration pour en faire un modèle de gouvernance intelligente. Grâce à une infrastructure numérique robuste, 100 % des opérations gouvernementales passeront par le cloud souverain. Tous les services publics deviendront numériques et automatisés.

Cette approche permettra de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité et d’offrir une meilleure expérience aux citoyens et aux entreprises. En outre, le gouvernement développe une plateforme unifiée de gestion des ressources. Cet outil centralisera toutes les données et facilitera la coordination entre les différentes entités. L’IA analysera ainsi ces informations en temps réel pour optimiser les décisions et anticiper les besoins.

Abu Dhabi, gouverné par l’IA

Abu Dhabi ne se limite pas à la digitalisation. L’intelligence artificielle s’intègre désormais au cœur des services publics. Plus de 200 solutions d’IA prendront en charge l’analyse des infrastructures, la gestion des services et les interactions avec les citoyens.

Le programme « IA pour tous » accompagne cette transition. Il forme la population à ces outils et facilite leur adoption. Les citoyens seront plus autonomes et bénéficieront de services optimisés grâce à des assistants virtuels ainsi que d’une administration réactive.

Un tournant économique et social

Cette initiative dépasse l’administration. Elle s’inscrit dans une transformation économique et sociale plus large. D’ici 2027, l’IA devrait générer 24 milliards d’AED pour le produit intérieur brut (PIB) et créer 5 000 emplois.

Des partenariats stratégiques avec l’Université Mohamed bin Zayed d’intelligence artificielle et le Conseil de recherche en technologie avancée favorisent l’innovation et le développement de solutions performantes.

Les avancées d’Abu Dhabi suscitent déjà l’intérêt d’autres nations. Elles ouvrent une nouvelle ère de gouvernance, où l’IA structure les politiques publiques. Cette évolution interroge aussi sur l’équilibre entre automatisation et intervention humaine, un défi majeur pour les administrations de demain.

