Chaque entreprise va devenir une usine IA : que veut dire NVIDIA à travers cette phrase ?

Chaque jours, l’intelligence artificielle avance. Et d’après Jensen Huang, PDG de NVIDIA, cette transformation va si loin qu’aucune entreprise n’y échappera.

Selon la firme, ce n’est qu’un début. Lors de la conférence GTC, le PDG de NVIDIA, affirme que bientôt, chaque entreprise deviendra une usine d’IA. Mais que veut-il dire ?

Selon NVIDIA, les entreprises ne fabriqueront plus seulement des produits

En tant que leader mondial dans les technologies de calcul, NVIDIA ne parle jamais à la légère. Et selon Jensen Huang, cette évolution vers des usines IA repose sur un élément technique clé : les tokens.

Un token est une unité de traitement utilisée par l’intelligence artificielle. Il peut représenter trois quarts d’un mot, une fin de phrase ou une particule de langage.

C’est à travers ces tokens que les modèles IA comprennent et produisent du texte, de la musique, des vidéos ou des résultats de recherche. À titre d’exemple, chez NVIDIA, le mot « darkness » est divisé en deux tokens : « dark » devient 271, et « ness » devient 655.

Son opposé, « brightness », devient 491 et 655. Grâce à ce système, l’IA fait le lien entre les mots… même entre des idées complexes.

Ces tokens sont utilisés par trillions pour entraîner les modèles IA les plus puissants. Autrement dit, chaque entreprise qui génère des données crée aussi ces fameuses unités. Et toujours selon Huang, cela signifie qu’elle devient, sans le savoir, une véritable usine de tokens.

Les entreprises produisent déjà de l’intelligence, parfois sans le savoir

Prenons le cas de Tesla. Officiellement, elle fabrique des voitures électriques. Toutefois, chaque voiture possède des capteurs qui collectent des milliers de données. Lorsque la voiture roule, elle observe son environnement : routes, panneaux, passants, météo etc… Toutes ces informations sont transformées en tokens.

Ces tokens servent ensuite à améliorer l’IA de conduite autonome. Autrement dit, Tesla ne fabrique pas seulement des voitures. Elle fabrique aussi des machines à données. Et ces données sont le cœur de son IA.

Plutôt que de tout centraliser dans un laboratoire, Tesla mise sur la collecte massive sur le terrain. En parallèle, Waymo adopte une stratégie plus discrète, plus lente, avec moins de données. Et selon plusieurs experts, comme Jason Liu, l’approche de Tesla est bien plus efficace.

Et cette logique ne se limite pas à l’automobile. D’après Liu, toutes les entreprises peuvent faire pareil. À titre d’exemple, une société peut analyser ses échanges internes. Réunions Zoom, messages Slack, documents partagés, tous ces éléments contiennent de la valeur.

En les transformant en tokens, l’entreprise peut former une IA qui comprend ses besoins. Ensuite, cette IA pourra aider à mieux décider, plus vite et plus justement.

Je note que plusieurs entreprises utilisent déjà cette approche. Vercel, par exemple, propose un outil nommé v0. Il prend des instructions en langage simple, puis crée une application complète.

OpenEvidence, de son côté, s’adresse au domaine médical. Elle lit des centaines d’études complexes, puis les résume. L’objectif est clair : aider les médecins à aller plus vite, sans rien oublier d’essentiel.

Ici encore, chaque donnée médicale devient un token. Et chaque token aide à prendre de meilleures décisions. C’est bel et bien une usine d’IA au service de la santé.

Qu’en pensez-vous ? Jensen Huang a-t-il vu juste ? Chaque entreprise deviendra-t-elle vraiment une usine IA ?

