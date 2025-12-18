ChatGPT lance son propre App Store ! Top des applis et comment créer les vôtres

Pendant longtemps, les plugins de ChatGPT ont ressemblé à ces gadgets high-tech rangés dans un tiroir : puissants, prometteurs… mais rarement utilisés. OpenAI change aujourd’hui la donne avec le lancement d’un véritable App Store intégré à ChatGPT ! Un répertoire d’applications accessibles directement dans la conversation, pensées pour agir plutôt que répondre. Derrière ce simple ajout d’interface se cache un virage bien plus ambitieux : faire de ChatGPT une plateforme à part entière. Voici pourquoi ce lancement n’a rien d’anodin.

Depuis son lancement, ChatGPT s’est imposé comme un formidable moteur de langage. Mais dans les faits, il restait souvent cantonné à un rôle de conseiller : expliquer, reformuler, suggérer.

Les plugins existaient déjà, mais ils donnaient une impression de bricolage permanent, difficiles à trouver, rarement adoptés par le grand public.

Avec son App Store, OpenAI change d’échelle. Les intégrations ne sont plus périphériques : elles deviennent des briques natives de l’expérience ChatGPT.

Recherche de vols, création graphique, gestion d’emails, musique, productivité… les actions entrent dans la conversation. On ne quitte plus le chat pour “aller faire”, on fait dans le chat.

Ce changement est clé. ChatGPT cesse d’être un simple interlocuteur intelligent pour devenir un poste de pilotage, capable d’orchestrer des services tiers sans rupture d’usage. La promesse est simple : moins d’onglets, moins de va-et-vient, plus d’efficacité immédiate.

Un App Store… mais sans icônes ni écrans d’accueil

À première vue, le répertoire d’apps de ChatGPT reprend les codes classiques des app stores. Un annuaire accessible depuis la navigation principale, des catégories, un moteur de recherche, des fiches détaillées avec description et politique de confidentialité. Rien de déroutant.

La différence se joue ailleurs. Une fois l’app ajoutée, elle disparaît presque de l’interface. Pas d’écran dédié, pas de dashboard.

Elle devient appelable à la demande, via le menu d’outils ou en la mentionnant directement dans la conversation. L’app n’est plus une destination : c’est une capacité activable.

C’est là que le modèle devient redoutable. Photoshop, Canva ou Apple Music ne remplacent pas ChatGPT, ils l’augmentent.

L’IA reste le point d’entrée unique, l’utilisateur formule son intention, et l’outil adéquat s’exécute en arrière-plan. On passe d’une logique “app-centric” à une logique “intention-centric”.

Pourquoi OpenAI pousse les apps plutôt que les plugins

Le message envoyé aux développeurs est limpide. OpenAI ne veut plus d’une galaxie de plugins disparates. Il veut des apps chat-natives, pensées dès le départ pour s’insérer proprement dans une conversation, avec un objectif clair et un périmètre maîtrisé.

Pour cadrer cette ambition, OpenAI déploie un arsenal complet : SDK Apps en bêta, guidelines strictes, validation avant publication, intégration possible via le Model Context Protocol (MCP). L’idée est de garantir un niveau de qualité homogène, mais aussi de garder la main sur l’écosystème.

Derrière cette structuration, une réalité s’impose : OpenAI est en train de plateformiser ChatGPT. Comme Apple avec iOS ou Google avec Android, l’entreprise construit un point de passage obligé entre les utilisateurs et les services. Les apps ne vivent plus à côté de l’IA : elles vivent en elle.

Et c’est précisément ce qui rend ce lancement si important. ChatGPT n’est plus seulement un produit. Il devient un terrain de jeu, avec ses règles, ses opportunités… et ses futurs rapports de force.

Les meilleures apps à tester dès maintenant

Pour comprendre ce que permet réellement l’App Store de ChatGPT, rien ne vaut un détour par les premières apps mises en avant. Elles dessinent déjà une ligne claire : faire gagner du temps sur des tâches concrètes, sans casser le flux de travail.

Photoshop et Canva incarnent parfaitement cette logique. La création graphique, longtemps réservée à des interfaces lourdes et pleines de menus, se retrouve pilotée par le langage naturel.

On décrit ce que l’on veut, on affine, on corrige, sans quitter la conversation. L’outil disparaît derrière l’intention.

Apple Music joue une autre partition, mais avec le même principe. ChatGPT ne se contente plus de recommander des morceaux : il agit directement sur votre bibliothèque, crée des playlists, explore des genres, structure des ambiances. La recommandation devient opérationnelle.

Gmail, enfin, illustre la face la plus pragmatique de ces apps. Rien de spectaculaire en apparence, mais un impact réel sur le quotidien : tri intelligent, synthèse de fils interminables, brouillons de réponses. ChatGPT devient ici un assistant exécutif, pas un simple conseiller.

ChatGPT devient un système d’exploitation conversationnel

À mesure que ces apps s’installent, une évidence se dessine : ChatGPT n’est plus un outil parmi d’autres. Il commence à ressembler à un système d’exploitation, mais sans bureau, sans fenêtres, sans icônes.

OpenAI teste déjà des mécanismes de découverte contextuelle. En fonction de la discussion, de vos habitudes ou du type de tâche en cours, certaines apps peuvent être suggérées automatiquement. L’utilisateur n’a plus besoin de savoir quel outil existe : il formule son besoin, et l’écosystème s’adapte.

C’est une rupture silencieuse, mais profonde. La navigation classique recule au profit du dialogue. Le langage naturel devient l’interface universelle. Et comme toujours dans ce genre de bascule, celui qui contrôle l’interface contrôle aussi l’accès à l’audience.

OpenAI permet désormais aux développeurs de soumettre leurs apps via sa plateforme officielle. Le processus est balisé : description claire de l’usage, paramètres de disponibilité par pays, exigences de sécurité et de confidentialité, phase de revue avant publication. Rien n’est laissé au hasard.

Pour les apps plus avancées, l’intégration peut s’appuyer sur le Model Context Protocol, qui permet à ChatGPT d’interagir proprement avec des services externes, tout en conservant une expérience fluide côté utilisateur.

La règle d’or, martelée par OpenAI, est simple : faire une chose, et la faire bien. Les apps fourre-tout n’ont pas vocation à prospérer ici. Celles qui remplacent une routine précise, en revanche, ont une vraie carte à jouer. Dans cet App Store, la spécialisation est une force.

Monétisation : le chaînon manquant (pour l’instant)

Pour l’instant, OpenAI avance prudemment. Les développeurs sont encouragés à rediriger les transactions vers leurs propres sites ou applications, notamment pour les biens physiques. Les paiements natifs dans ChatGPT restent limités, voire inexistants pour la majorité des usages.

Mais difficile d’imaginer que cette situation dure. Biens numériques, abonnements, commissions, mises en avant sponsorisées… Les pistes sont nombreuses, et OpenAI ne cache pas qu’elles sont à l’étude. L’enjeu est colossal : transformer ChatGPT en canal de distribution économique, pas seulement en outil.

Dans cette phase d’ouverture, les premiers entrants bénéficient d’un avantage évident. Visibilité, retours utilisateurs, itération rapide. Ceux qui attendent un modèle parfaitement stabilisé risquent de découvrir un App Store déjà saturé…

Alors, qu’en pensez-vous ? Cet App Store va-t-il rendre ChatGPT beaucoup plus utile ? Comptez-vous créer vos propres apps, et avez-vous déjà une idée ? Partagez votre avis en commentaire !

